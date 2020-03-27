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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Фоторепортаж, За рубежом
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 Впервые со времен террористической атаки 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги. ФОТО

Власти американского Нью-Йорка принимают дополнительные меры по борьбе с пандемией и ставят на улицах грузовики-рефрижераторы, чтобы вывозить тела умерших от пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN.

Власти опасаются, что ситуация ухудшится, и мест в строящихся дополнительных моргах не хватит. Поэтому на улицах появились прицепы с холодильными установками, куда при надобности будут складывать трупы.

CNN отмечает, что в последний раз такие меры принимали после террористических атак 11 сентября 2001 года. В моргах не хватало мест для найденных тел, и власти были вынуждены использовать грузовики-рефрижераторы.

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Впервые со времен террористической атаки 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги 01
Фото: сайт CNN

Ранее США стали лидерами по количеству зараженных коронавирусом в мире. В стране зафиксирован 85 991 случай инфицирования. Это больше, чем в Китае, Италии или любой другой стране мира. Количество жертв достигло 1300.

Источник: https://censor.net.ua/p3184847
 
 
 Топ комментарии
 
Население Нью-Йорка по численности равно половине населения Украины...
так, что ничего удивительного нет, ожидается увеличение смертей в связи с короновирусом. Поэтому и нужны дополнительные мощности моргов.
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Оно то да, только у многих не за что сидеть месяц, в развитых странах эта проблема финансируется, у нас ноль, а потом удивляются, что именно бум заболеваемости приходится на трудоспособное население, а за какие деньги им сидеть дома, голод поборет любой страх.
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Население Нью-Йорка по численности равно половине населения Украины...
так, что ничего удивительного нет, ожидается увеличение смертей в связи с короновирусом. Поэтому и нужны дополнительные мощности моргов.
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Це це якщо брати з пригородами.
А так, Нью-Йорк 8 405 837 , по населенню як 2 Києва .
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О! Вот это нужные и правильные меры. В Украине от этого вируса умрет 110 -120 тысяч. Необходимо чтобы трупы не лежали по домам и на улицах.
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Где доказательства, что это дополнительные трупы? Приведи мне сравнения смертности в Италии за март 2019 и март 2020 года? Тогда можно будет что-то утверждать! А так это просто трепательство словесное
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Давайте так. Скорее всего вирус заберет тех, кто по естественным причинам должен был бы умереть ближайшие полгода. Так что смертность за год возможно и не выйдет за прежние показатели. Но всплеск обязан, должен быть, СМИ приложили к этому немало усилий.
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«Однако, помимо генетической предрасположенности, решающим фактором является образ жизни. В Китае, например, курят около 52% всех мужчин.Легкие, ослабленные курением, более восприимчивы к респираторным инфекциям.»
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только тотальная изоляция спасет нас хотя бы месяц нужно пересидеть
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Бред. Вирус пройдет через каждого, это Закон Природы.
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Оно то да, только у многих не за что сидеть месяц, в развитых странах эта проблема финансируется, у нас ноль, а потом удивляются, что именно бум заболеваемости приходится на трудоспособное население, а за какие деньги им сидеть дома, голод поборет любой страх.
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ну разве что изоляция где-то в погребе в поле с питанием подножным кормом... а так, в магазин идешь, там люди трут носы, потом трогают продукцию, которую ты потом покупаешь... перестраховаться полностью нереально
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А что будет с человеком который вышел к людям после годовой изоляции? Он встретится с ковидкой! Вирус уже навсегда с Человечеством и никакими способами избежать встречи с ним не удасться.
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ну тогда сидеть в изоляции до тех пор, пока не появится вакцина
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Оригинально. Но скорее всего никто не будет после того, как все переболели и вирус опустился до уровня соплей у детей, выкидывать миллиарды на вакцину против него. Так что шансов нет.
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Ще в 1998-2009му Біл Гейтс продав багато акцій але почав скупати акції компаній що розробляють вакцини і такого роду компанії. Чи може розумів щось вже тоді.
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Угу. Він зрозумів, що це хороший бізнес ) і що хороша зброя проти збільшення населення планети. Але більшість коментарщиків тут вірять в доброту і благодійність таких людей як біл Гейтс і так далі)
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Американцы очень легкомысленно отнеслись к вирусу. Один флешмоб с лизаниями унитазов в общественных туалетах чего стоит.
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У них президент полезный идиот. Который отрицает глобальное потепление, и наверное до сих пор отрицает опасность коронавируса. А его сторонники с ним соглашаются.
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К сожалению єто реалии.вчера прочитал как хоронили дедушку в тернополе умершего от короновируса а что будет у нас твориться когда будет пик смертности от вируса?
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У мавзолея чЛЕНИНГА лежать более 1000 трупов советского дерьма...Гардюсь тобою советское дермо на площади ДОХЛЯКОВ. РАБссии... Впервые со времен террористической атаки 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги - Цензор.НЕТ 8479
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Нинішній вірус це також - терористична атака піндосів.
За це вони мають бути покарані. Пора вже долар позбавити статусу міжнародної валюти та запровадити проти піндостану найсуворіші санкції.
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и судя по глубине мысли он даже не ефрейтор.

шваль вякую лахта бросает на Цензор - обидно...
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может быть, но портянками и лаптями засмердило...
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он там ниже еще один, они как снайпера - парами работают
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За нижнього не знаю, а цей це місцевий любитель фуйла та інших фашистів. Десь з Сум здається.
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Смертельное оружие США COVID-19: План по сокращению населения Земли и ID2020
Питер Кёниг о том, чем обернется в дальнейшем обязательная вакцинация от коронавируса
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Не Трамп а фонд біла гейтса. Почитайте в інтернеті про "событие-201" (event-201) пандемічні навчання в жовтні 2019 року де описувався сценарій зараження коронавірусом.
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Він вже в 1998 почав скупати компанії що вакцини роблять проти грипів і інших хвороб. а в 2018му вже розповів що буде пандемія і будуть карантини. Совпаденіє чи просто дуже розумний.
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Смертельное оружие США COVID-19: План по сокращению населения Земли и ID2020
Питер Кёниг о том, чем обернется в дальнейшем обязательная вакцинация от коронавируса
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Гексоген,Полоний,Новичок и Короновирус придумал Дональд Трам,чтобы обосрать КГБэшного Хмыря РАБссии.фошЫзд Вперше від часу терористичної атаки 11 вересня на вулицях Нью-Йорка з'явилися мобільні морги - Цензор.НЕТ 4454
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Гитлер Сралин Муссолини и император Японии заключили братских СОЮЗ в 1939 году.Вопрос простой...кому сообщал Рихард Зорге...о нападении на советских Мудаков? Впервые со времен террористической атаки 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги - Цензор.НЕТ 9881
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Степан Бандера напал на РАБссию и Крым раньше Гитлера,а именно 14 июня 1941 года,напечатав в газете "ПРАВДА" воззвание к нацистам Гитлера...,Путлер войди... Впервые со времен террористической атаки 11 сентября, на улицах Нью-Йорка появились мобильные морги - Цензор.НЕТ 3393
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на уровне последних 3 лет смертность в Италии,2017 ещё и не доганяет. Мойте руки, Если чувствуете что то не так и вам кажется что вас нае*али вымойте руки ещё раз и наденьте маску.
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Прочитав СОБАЧЬЕ сердце Булгакова, говорю себе,надо избрать КолоГитлерЗелемойского на 100 лет.Пусть Путлер завидует Украине....
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