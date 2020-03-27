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 ХБТЗ передал ВСУ 13 модернизированных танков Т-80БВ и Т-64БВ. ФОТОрепортаж

Государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод" (ХБТЗ), которое входит в состав ГК "Укроборонпром", передало Вооруженным силам Украины 13 единиц модернизированной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГК "Укроборонпром", в частности, военным передали 10 танков Т-80БВ и 3 танка Т-64БВ образца 2017 года.

Всего на сегодняшний день Харьковский бронетанковый завод изготовил 250 модернизированных боевых машин: 162 танка Т-64БВ образца 2017 года и 88 танков Т-80БВ.

Модернизированный специалистами ХБТЗ танк Т-64БВ образца 2017 года является основной боевой машиной бронетанковых подразделений ВСУ, который отлично показал себя в противостояниях с противодействующими войсками на востоке страны. При модернизации он получил расширенные боевые возможности за счет тепловизионного прицела, новой усовершенствованной динамической защиты, новой цифровой радиостанции, современных ночных приборов наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, системы информационного оповещения об аварийной ситуации, телевизионной системы наблюдения за окружающей средой, а также средств спутниковой навигации.

Модернизированный ГП "ХБТЗ" танк Т-80БВ, получил аналогичные улучшения.

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ХБТЗ передал ВСУ 13 модернизированных танков Т-80БВ и Т-64БВ 01
ХБТЗ передал ВСУ 13 модернизированных танков Т-80БВ и Т-64БВ 02
ХБТЗ передал ВСУ 13 модернизированных танков Т-80БВ и Т-64БВ 03
ХБТЗ передал ВСУ 13 модернизированных танков Т-80БВ и Т-64БВ 04
ХБТЗ передал ВСУ 13 модернизированных танков Т-80БВ и Т-64БВ 05
ХБТЗ передал ВСУ 13 модернизированных танков Т-80БВ и Т-64БВ 06
ХБТЗ передал ВСУ 13 модернизированных танков Т-80БВ и Т-64БВ 07
ХБТЗ передал ВСУ 13 модернизированных танков Т-80БВ и Т-64БВ 08

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"Харьковский бронетанковый завод продолжает своевременно и качественно выполнять государственные заказы, несмотря на чрезвычайную ситуацию в области и на особый режим работы предприятия во время карантина. Специалисты постоянно вводят современные и актуальные элементы модернизации, чем обеспечивают конкурентную боеспособность Вооруженных сил Украины", - прокомментировал передачу техники директор завода Вячеслав Стрилец.

Источник: https://censor.net.ua/p3184803
 
   
 Топ комментарии
 
Зебіли кажуть що їх на хліб не намажеш.
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Зебіли кажуть що їх на хліб не намажеш.
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«Когда нас в бой пошлет товаріщь Буба,
Сивоха маршал в бой нас повєдєть!!!»
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Як все знайомо. Я працював в такому цеху.
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Ложки, секачи и машинки для раскатки теста(((((
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Ну чому так, коли дурень, то обов"язково Іван, або Іванов.
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Это Ваше личное мнение)) Спросите, если есть возможность, работников самого завода о том, что они должны были выпускать на своем предприятии в 1990-... годах((((
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Я кажу за свій завод, якщо не зрозумів. Він і в 90-х випускав продукцію.
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Ти як був довбнем, так ним і залишився. ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ - Цензор.НЕТ 6240 Портові перевантажувачі, електромостові крани і т.п. вантажопідйомні механізми.ХБТЗ передав ЗСУ 13 модернізованих танків Т-80БВ і Т-64БВ - Цензор.НЕТ 8155
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Ну хорошо, Гособоронзаказ 2019, принятый при Барыге, выполнили. Что дальше?
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Знаете что мне это все напоминвет ? 30 года прошлого столетия ,когда Гитлер клепал танки и автоматы,самоходные пушки Ворошилов и Буденный строили тачанки ,укрепляли рессоры на них сбрсывая с 2-3 этажей,пулеметы максимы .Вот у нас вместо того чтобы занятся серьезно авиастроением ,ракетостроением - модернизируют старые танки.Эх потеха
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Баевую касмичискую станцыю с лазерами!
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Слава Україні! Смерть пальмомасловим кацапським ворогам!
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Что бы не говорили всякие там пророссийские сявки и рабиновичи с мертведчуками, а танки, в современной войне ещё ой как нужны!! Когда в Европе, в 1980 году было более 40 тысяч танков СССР, никто и пикнуть из запада не посмел!! Как говорил герой одного из фильмов: "Танки , побольше танков"" и тогда Украине никакой путлер и его искандеры, нам не страшны!!!
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Западу просто нужна была война ни тогда, ни тем более сейчас. Это в России вечно хочеться очередную войну затеять. А не рыпался том числе и СССР со своими 40тыс. танков, так как при первой же атаке танков начался бы обмен атомными ударами. И все....
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Цiкавенько, а це говно и через 20 лет, "модернизировать" будут?
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СПАСИБО за ваш РАТНЫЙ ТРУД !!! ТРУЖЕНИКАМ тыла --- СЛАВА !!!
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Главное - военная приёмка должна быть на уровне.А так -больше пиар отдельных начальников.Некоторое время назад была куча уголовных дел там.Дай Бог ,чтобы было так,как отрапортовали.А в 2014 -15 годах была куча террактов против завода от Плешфюрера.Тоже -против завода им Малышева.Название ,кстати, надо декоммунизировать.
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Что бы не говорили всякие там пророссийские сявки и рабиновичи с мертведчуками, а танки, в современной войне ещё ой как нужны!! Когда в Европе, в 1980 году было более 40 тысяч танков СССР, никто и пикнуть из запада не посмел!! Как говорил герой одного из фильмов: "Танки , побольше танков"" и тогда Украине никакой путлер и его искандеры, нам не страшны!!!
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Коломойский призвал разместить российские танки в Украине: "НАТО будет мочиться в штаны". Главная . Украина 13 ноября 2019, 14:09/Что бы российским танкам было легче : Коломойский и Боголюбов создали компании для производства155 мм снарядов и орудийных стволов.26.02.20
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