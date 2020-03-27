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 На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Работника прокуратуры задержали оперативники управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции, следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований под процессуальным руководством Генеральной инспекции Офиса Генерального прокурора.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегический расследований Нацполиции, был задокументирован факт вымогательства работником одной из Одесских местных прокуратур неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов США.

Такую сумму прокурор требовал за переквалификацию уголовного производства, в котором он является процессуальным руководителем. Изменение части статьи позволяло подозреваемому в совершении преступления получить более мягкое наказание.

Чтобы скрыть коррупционную деятельность, прокурор привлек посредника.

Посредник и прокурор были задержаны в четверг, 26 марта, а 25 тысяч долларов США, полученных в качестве взятки, изъяты.

По обоим задержанным решается вопрос о сообщении им о подозрении и об избрании меры пресечения.

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На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция 01
На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция 02
На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция 03

Источник: https://censor.net.ua/p3184793
 
 
 Топ комментарии
 
Я ЗА ПОВЕРНЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ЗА КОРУПЦІЮ.
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а почему не овзучили имя и фамилию??
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Прізвище не має значення.
Будь-якого прокурвора хапай - не помилишся.
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Да Вася!!! Помним, как Пшокин в ответ на задержание брилиантовых выпердел в лицо Сакварелидзе что соевые своих не сдают... но ты же порохобот, тебе простительно не знать истории...
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что бы отмазать легче было...
судьи ведь тоже кушать икорку хотят.
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а біл ли етот прокурор ? обичная показуха плановая
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люстрований і перелюстрований два рази На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 186
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Прізвище не має значення.
Будь-якого прокурвора хапай - не помилишся.
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Не тот ли часом, который с дочерью джарты после ее возвращения с куршевеля общался?
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Карантин карантином, а коррупция по расписанию...)
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Я ЗА ПОВЕРНЕННЯ СМЕРТНОЇ КАРИ ЗА КОРУПЦІЮ.
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ещё один зеленый слуга ишака спалился.
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...ты на приём к паталогоанатому уже записался? поспеши, а то свидетели патужных риформ скоро ломанутся за халявными белыми тапочками...
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Смертна кара - не панацея, але суттєво понизить ризики владних хапати з бізнесу, простих людей ...
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Эх, попал чувак на деньги. Его переквалификация и последующее восстановление через суд обойдутся ему значительно дороже, чем эти 25.
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Навряд. Це тепер зловили на 25 000. А ск. брав до цього?

Кожен бізнес має певні ризики і витрати...
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И это во время войны, ведь военный сбор собирают, и во время пандемии! Даже по закону военного времени это уже расстрел!
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Ех,Одеса............Пока труха при владі нічого там не зміниця.
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Да.. в Киеве прокуроры в хрущёвке с мамой живут и на метро на работу ездят.
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.....это что надо НАТВОРИТЬ , чтоб такую дать ВЗЯТКУ ????((((( и потом..... откуда деньги , Зин ???
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Вот что бывает, когда работаешь без кассового аппарата
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Брал и не заносил на верх , вот и поймали .
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Воры воров прикрывают, поэтому ФИО прокурора-вора и не печатают в перссе ! Не удивляйтесь если этот поц -ворюга- пркурор, через пол года восстановится в должности!!
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Зешмаття підвищить зарплату, й забезпечить кар1єрне зростання
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Далі цю справу було би добре занести в окремо створений реєстр відносно корупції суддів,ментів,прокурорів,депутатів і інших чиновників.Всі ці справи повинні бути на особистому контролі до винесення судом вироку по дуже жорсткій статті з конфіскацією усього майна,навіть до смертної кари. На хабарі в $25 тис. попався прокурор Одеської прокуратури, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4339
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