 На взятке в $25 тыс. попался прокурор Одесской прокуратуры, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегический расследований Нацполиции, был задокументирован факт вымогательства работником одной из Одесских местных прокуратур неправомерной выгоды в размере 25 тысяч долларов США.

Такую сумму прокурор требовал за переквалификацию уголовного производства, в котором он является процессуальным руководителем. Изменение части статьи позволяло подозреваемому в совершении преступления получить более мягкое наказание.

Чтобы скрыть коррупционную деятельность, прокурор привлек посредника.

Посредник и прокурор были задержаны в четверг, 26 марта, а 25 тысяч долларов США, полученных в качестве взятки, изъяты.

По обоим задержанным решается вопрос о сообщении им о подозрении и об избрании меры пресечения.

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