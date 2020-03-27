EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Фоторепортаж
  3708  127
Материалы по теме:
Все про:больница (677) карантин (1435) помощь (3239) Порошенко (18047) Тернопольщина (454) Барна (106) Европейская Солидарность (315) Федына София (36) COVID-19 (2226) коронавирус (907)

 В Монастырискую больницу на Тернопольщине, где зафиксирована вспышка коронавируса, привезли реанимационное оборудование от Фонда Порошенко. ФОТО

"Фонд Порошенко" передал реанимационное оборудование Монастыриской районной больнице, которая стала эпицентром борьбы с коронавирусом в Тернопольской области. Среди медицинского оборудования - монитор пациента, хирургический отсос, шприцевой насос, пульсоксиметры и ларингоскопы.

"Спасибо за такую ​​помощь. Сейчас она нужна как никогда. Особенно такой аппарат, как инфузомат,  который дозирует введение медикаментов больным, как отсос, который также крайне необходим. Мы имели один инфузомат. Теперь имеем два. Спасибо за дыхательную аппаратуру, блок масок. Все сертифицировано. Мы получили все документы. Отдельно благодарим Фонд Порошенко, Софию Федыну и всех, кто присоединился", - подчеркнул районный хирург Василий Ференц, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Председатель фракции "Европейская Солидарность" в Тернопольском областном совете Степан Барна сообщил, что Монатириский район был выбран, потому что именно там зафиксирована вспышка коронавируса в Тернопольской области. "Европейская Солидарность" как политическая сила осознает ответственность, которая сейчас легла на нашу власть в связи с пандемией. Мы украинская оппозиция, которая понимает, что нельзя быть оппозицией к украинскому народу. Поэтому реализуем этот проект по всей Украине. В Тернопольской области мы это в делаем в наиболее кризисной районной больнице. Монастыриском районном центре, который нуждается в такой поддержке. Сейчас туда действительно боятся ехать, но мы везем помощь, потому что хотим, чтобы жители Монастыриского района, которые находятся в кризисной ситуации, получили поддержку. Уверен, что мы победим и коронавирус, и москалей", - сказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу. ФОТОрепортаж

В Монастырискую больницу на Тернопольщине, где зафиксирована вспышка коронавируса, привезли реанимационное оборудование от Фонда Порошенко 01

Председатель Тернопольской территориальной организации партии "Европейская Солидарность", народный депутат восьмого созыва Тарас Юрик подчеркнул, что Фонд Порошенко начал этот проект, потому что в украинских больницах есть значительная потребность в закупке медицинского оборудования для подготовки к эпидемии. "Фактически каждая больница сейчас нуждается в огромном количестве оборудования, которое может спасти жизнь украинцев. Сегодня передаем реанимационное оборудование. Мы знаем, что сегодня самая кризисная ситуация в Монастыриской больнице. Там есть потребность в разнообразном оборудовании и часть этого оборудования сегодня экстренно туда передаем, потому что понимаем остроту потребност ", - отметил Юрик.

В Монастырискую больницу на Тернопольщине, где зафиксирована вспышка коронавируса, привезли реанимационное оборудование от Фонда Порошенко 02

Комплекты реанимационного оборудования от Фонда Порошенко на днях также поступили в больницы Львова, Днепра, Одессы и Винницы. Средствами Фонда восстановлены 10 аппаратов искусственной вентиляции легких для Киевской больнице скорой помощи, приобретен аппарат ИВЛ для львовской больнице. Фонд планирует оперативно восстановить аппараты ИВЛ для Винницкой детской больнице, поскольку покупка нового медицинского оборудования сейчас крайне затруднена из-за большой спроса в мире.

В Монастырискую больницу на Тернопольщине, где зафиксирована вспышка коронавируса, привезли реанимационное оборудование от Фонда Порошенко 03

Источник: https://censor.net.ua/p3184778
 
   
 Топ комментарии
 
А от фонда зелупы сколько привезли оборудования? В Монастырскую больницу на Тернопольщине, где зафиксирована вспышка коронавируса, привезли реанимационное оборудование от Фонда Порошенко - Цензор.НЕТ 1363
 показать весь комментарий
 
да что ж ты делаешь, барыга проклятый!.. всё наживаешься и наживаешься на людях!
нормальный чИлавек, запилит видосик на фейсбучек, и нарИд сразу чувствует помощь..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Взвили зебіли - і правильно. Відчуйте свою непотрібність і безпорадність.
 показать весь комментарий
 
 
А где квартал 95? Время шуток закончилось, хохотания, на фоне сгоревшей хаты Гонтаревой. Доставайте бабосы с офшоров и помогайте. Тушите пламя вируса, спрятаться не получится.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Фонд порошенко? Это адресная помощь или адресный РR?
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Зачем эти новости , какой именно фонд . Петрова , Гончаренка или Костюка ? Они же не свои деньги дают . а кто и свои ,то можно ведь и по умолчанию . Это вопрос совести и не более .
Портной .вон тоже фонд замутил и раздает .Пиар это когда все на виду .
 показать весь комментарий
 
В Україні є Державний «Фонд Президента України». А тут мова про інший НЕ ДЕРЖАВНИЙ ФОНД: «ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА" (21692539)
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПОРОШЕНКА»
21000, Вінницька обл., місто Вінниця, Староміський район, ВУЛИЦЯ ГЛІБА УСПЕНСЬКОГО, будинок 8
88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н. в. і. у.
Білова Олена Анатоліївна, Голова, Богуславський Віктор Кирилович, Засновник, Порошенко Петро Олексійович, Засновник »
https://vkursi.pro/card/blahodiinyi-fond-poroshenka-21692539
 показать весь комментарий
 
да я не против. когда есть фонды и с них имеют нуждающиеся . Но зачем именной ? Вообще многие фонды это личные кошельки держателей .Фонд должен быть один и управлять. распределять должны люди совесть нации .
 показать весь комментарий
 
Вигадані мільярдні іменні «Офшори Порошенка», у Вас питань не викликали, а тут реальний благодійний фонд Порошенка, Вас чомусь затривожив.
 показать весь комментарий
 
 
ты меня не обобщай , ты фантазируешь .Я за офшоры не писал нигде . А фонды это карманы .и средства пиара .
 показать весь комментарий
 
Файно.. Акт приймання-передачі устаткування побачити можна? Адже лікарня громадська, отже інформація не може бути закритою. Ось побачимо, від кого, на якій основі, чого та скільки привезли.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Файно.. А акт про безоплатну проймання-передачу можна побачити? Може фонд продав устаткування ..
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
разгрузили , вкл камеры и загрузили а потом написали статьи . я кстати и такое видел .
 показать весь комментарий
 
 
«Сам такоє нє раз дєлал» (с).
Я навіть не здивуюсь, що ти сам віриш у свою вигадку.

 показать весь комментарий
 
 
я не активист , но видел такие трюки от рыгоаналов когда то и кандидатов в мэры . Так и здесь моджет быть . Я не секта.
 показать весь комментарий
 
А по суті. Акт приймання передачі побачити можна ? Та буде написано, хто, кому, скільки, чого та на якій основі привіз. Адже зовсім ж нічого не зрозуміло, коробки і в Африці коробки. Лікарня прпосто так, не може прийняти, тільки через акт приймання. Інакше це можна вважати всім чим угодно, і відповідаюча людина може загриміти в буцегарню. Приїде провірка, а в лікарні якісь прилади, невідомо чиї, на них лікуються. можливо під прикритям лікарні займаються бізнес лікуванням. томо акт приймання-передачі має бути. Чому так тяжко привести приклад ? Чому на це простеньке питання, такі агресивні випади? Чому за таке питання відправляють в спам ?
 показать весь комментарий
 



Пухнастий українобот

@UaArtem 22 ч

Уявіть рівень пі*ца у зелених, раз вони не проти Порошенка в антикризовому штабі. То вже схоже на "ми накосячили батя рятуй"!

https://twitter.com/UaArtem/status/1243128711991484416?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1243128711991484416&ref_url=https%3A%2F%2Fbitter-onion.livejournal.com%2F
 показать весь комментарий
 
 
Але в новинах по ТВ про це не буде ні слова, як не було про відновлення фондом Пороха 10 аппаратів вентиляції легень.
 показать весь комментарий
 
 
5 и Прямой говорили об этом и не одни раз .У каждой банды свои каналы для пиара и критики .
 показать весь комментарий
 
 
Проблема не в тому, що 5 і Прямий про це говорять. Проблема в тому, що 1+1 не говорить про такі самі кроки з боку Зе і Бєні, бо їх нема! Так, піар, але зараз чимало лікарень не відмовилися б від такого піару від будь-якого політика!
 показать весь комментарий
 
 
Так а що Беня ще *кіоск пофарбований *не показав ?
 показать весь комментарий
 
борьба за власть . одни обсирают других , обычная история .
 показать весь комментарий
 
Та хай борються за владу, але як би було чудово, якби вони змагалися, хто більше масок і апаратів вентиляції легень передасть в лікарні!
 показать весь комментарий
 
Треба ще вміти так піаритись на тому зубожінні, яка сам Порошенко і зробив своїми багаторічними діями по розкраданню України.
 показать весь комментарий
 
Взвыли зебуины размазывая зеленые сопли в истерике. Как вам инструмент,для игры на пианино на вкус?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх