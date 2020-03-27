 Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.
Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не повреждает материалы и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей.
"Уважаемые украинцы, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций, призываем вас придерживаться карантинных и противовирусных мероприятий и в дальнейшем сознательно относиться к собственной безопасности, не пренебрегая предостережениями", - говорится в сообщении.
Кстати , я не знаю чем на самом деле обрабатывают улицы ,, антисептик - это было лишь предположение .
сумневаюсь. там бы все поголовно бухие ходили.
"Росія надіслала мобільні лабораторії для стерилізації та обладнання для дезінфекції приміщень та вулиць, пише газета. Водночас італійський Вищий інститут охорони здоров'я вважає дезінфекцію вулиць неефективним заходом у боротьбі з поширенням коронавірусу."