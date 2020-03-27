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 Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД. ФОТО

Спасатели ГСЧС Украины продолжают противодействовать распространению коронавируса: дороги, тротуары и помещения, где могут массово скапливаться люди, по всем регионам страны проходят тщательную дезинфекцию.

Об этом сообщает пресс-служба МВД, передает Цензор.НЕТ.

Распыляется специальная смесь, которая является полностью безопасной для людей и животных, а также не повреждает материалы и обеспечивает надежный смыв органических и неорганических веществ с любых поверхностей.

"Уважаемые украинцы, чтобы не допустить распространения вирусных инфекций, призываем вас придерживаться карантинных и противовирусных мероприятий и в дальнейшем сознательно относиться к собственной безопасности, не пренебрегая предостережениями", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Коммунальщики регулярно осуществляют дезинфекцию более 11 тыс. многоквартирных домов в Киеве, - Кличко

Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД 01
Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД 02
Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД 03

Источник: https://censor.net.ua/p3184766
 
 
 Топ комментарии
 
Наверное это самый грандиозный распил бабла... Что они там брызгают??? Какой нахрен вирус на асфальте? Откуда ему там взяться??? Даже если смертельно больной ходит по улицам и плюет на асфальт, то через 3 часа вирус сам умирает... На нержавейке живет до трех суток, значит нужно просто следить за теми, кто ищет на улице нержавейку и ее облизывает..
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Обычный безвредный антисептик . Смесь воды , спирта и глицерина с перекисью водорода . Дезинфекция улиц полностью безопасна для людей и животных, - МВД - Цензор.НЕТ 9246 .
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ну ты б хоть ляпал, да думал сначала. нахрена автобусу глицерин? ты назвал состав для кожи человека, где глицерин - от иссушения кожи, крем для рук короче. бусу и всякой всячине неживой достаточно спирта, перекиси. скорее всего там спирт. потому маски на мужикаж, чтоб не спьянели.
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Слава Богу что на ЦН нашёлся академик - химик , который объяснил назначение глицерина . Дезінфекція вулиць повністю безпечна для людей і тварин, - МВС - Цензор.НЕТ 2911 .Которому невдомёк ,что действительно не все люди могут знать его назначение .

Кстати , я не знаю чем на самом деле обрабатывают улицы ,, антисептик - это было лишь предположение .
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Так может тем, которые "не все люди могут знать его назначение", не обязательно высказываться по ВСЕМ вопросам?
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...Почему .? Это как то вредит обсуждению . ? Это форум Цн , или научный совет по проблемам коронавируса . ?
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А это зависит от того, в чём смысл ОБСУЖДЕНИЯ. Каждому высказаться от души или попытаться наполнить тему полезной информацией...
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В споре ( обсуждении ) и рождается истина . Дезінфекція вулиць повністю безпечна для людей і тварин, - МВС - Цензор.НЕТ 3691 .
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В обсуждении тысячи гованочерпальщиков не родится ни крупицы истины...
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єто вредит в том случає, что кто-то наляпает не то на свои вещи и потом их вьібросит. а так как у украинцев не столько много денег на новое, как у зажранной Европьі, могит прилететь фидбек в виде "морда-морда, як кулак. иду на сближение".
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пусть ляпает, хоть провсетиться сможет и вьілезти из своего темного болота.
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Куда мне до тебя . Ты вон даже знаешь что такое глиценрин , и даже ,наверное , умеешь умножить 2 на 2 . Дезінфекція вулиць повністю безпечна для людей і тварин, - МВС - Цензор.НЕТ 1835 .
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дада , даже на коронньій вопрос Вата Шоу 7на8
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так оно все антисептик, дезинфект. только есть для живьіх и неживьіх.
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а шо робить? китайцы тоже спиртом говорят брызгали.
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я не знаю чем на самом деле обрабатывают улицы ,, антисептик - это было лишь предположение .
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и бесполезно, зато бабульки можно попилить славно
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При обработке тротуаров вряд ли есть смысл добавлять в раствор глицерин.
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та ну, тротуару надо именно тот же состав, что и для рук. глицерин, чтоб спирт не сушил асфальт. ))) человек не знает назначение глицерина.
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Один здешний прохвессор меня уже просвятил . Дезінфекція вулиць повністю безпечна для людей і тварин, - МВС - Цензор.НЕТ 9891 . Согласен .
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Ну, вдихання спирту не назвеш "безврєдним"? Нє?
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Так! Настрій покращується. Тільки постійне, несамовите бажання занюхати
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а почему они тогда в костюмах химзащиті если безопасно
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чтоб от паров спирта не стать бухими )))
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так стюардесьі сейчас тоже в защитньіх комбезах. благо у кого-то хватило мозгов купить простьіе комбезьі для покраски. кстати, жуков травить тоже вроде как надо в комбезах и в респираторе. по началу хоть распиратор одевали. аллергические и другие реакции организма никто не отменял. к тому же "безопасно для людей" имеется ввиду для тех, кто будет потом садиться в бус, когда все вьісохнет и условно вьіветрится. тот кто брьізгает, все равно получает условньій концентрат.
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вчера была статья тут: для дезинфекции поверхностей используйте средства с 0,5% хлора или 60-80% растворы спирта. если в этой статье написано, что безопасно для поверхностей, то это не хлор явно. а спирт.
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Все зависит от концентрации.А вы туалеты забыли,где сыпали прямо хлор?)))
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да, точно. Но только без разводки. Википеди: "Полученный виноградный спирт крепостью от 70 до 80° разводят водой до нормы и бутилируют."
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Как скапливатся? Люди собираюся, они не жидкость!!!
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З бачками ходять ? Так нехай наш Вовка подзвонить тезці,в Італії 20 шт. машин аерозольної дезинфекції простоюють,хай Авакову допоможуть.Клоуни.
"Росія надіслала мобільні лабораторії для стерилізації та обладнання для дезінфекції приміщень та вулиць, пише газета. Водночас італійський Вищий інститут охорони здоров'я вважає дезінфекцію вулиць неефективним заходом у боротьбі з поширенням коронавірусу."
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Дснс - непотріб! Коли її вже повернуть у стойло мвс
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ДСНС ( ГСЧС )входит в структуру МВД ,, и всегда входило . ДСНС побывало самостоятельным лишь несколько лет , когда было - МЧС . .
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При чем тут МВД Собакова? Собаков прям и швец, и жнец, и на дуде игрец Дезінфекція вулиць повністю безпечна для людей і тварин, - МВС - Цензор.НЕТ 9786
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Наверное это самый грандиозный распил бабла... Что они там брызгают??? Какой нахрен вирус на асфальте? Откуда ему там взяться??? Даже если смертельно больной ходит по улицам и плюет на асфальт, то через 3 часа вирус сам умирает... На нержавейке живет до трех суток, значит нужно просто следить за теми, кто ищет на улице нержавейку и ее облизывает..
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