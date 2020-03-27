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Все про:Одесса (5964) пожар (3956) ГСЧС (2548)

 Спасатели ликвидируют пожар в многоэтажном жилом доме в Одессе, площадь возгорания - 400 кв.м, - ГСЧС. ФОТО

В Одессе спасатели ликвидируют пожар на 6-м этаже 6-этажного жилого дома, площадь возгорания - 400 кв.м.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"27 марта в 2:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме. По прибытию на место вызова спасателей установлено возгорания в квартире на 6-м этаже 6-ти этажного жилого дома. В 3:42 в связи с угрозой распространения пожара номер вызова повышен до "Пожар РАНГ №2". Во время тушения пожара самостоятельно покинули дом 50 человек", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что в 7:00 пожар был локализован, сейчас продолжаются работы по ликвидации пожара. Ориентировочная площадь пожара - 400 м2.

Спасатели ликвидируют пожар в многоэтажном жилом доме в Одессе, площадь возгорания - 400 кв.м, - ГСЧС 01

От ГСЧС привлечено 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.

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Спасатели ликвидируют пожар в многоэтажном жилом доме в Одессе, площадь возгорания - 400 кв.м, - ГСЧС 02
Фото: ГСЧС

Источник: https://censor.net.ua/p3184725
 
 
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Вы же одесситка? Позвоните своим друзьям. Может кто-нибудь знает адрес трагедии
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Це будівля побудована в часи СРСР під обласну лікарню швидкої допомоги, з вертолітними майданчиками, на окремій території і потім це все успішно вкрали і зробили житловий будинок а на першому поверсі - супермаркет. Тепер потрібно повернути цей будинок під обласну лікарню швидкої допомоги - виселити мешканців та супермаркет і провести реконструкцію!
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Пора бы и тебе, укушенному в мозг грицацуевым, начать пользоваться теми советами, которые ты даёшь остальным! Рятувальники ліквідовують пожежу в багатоповерховому житловому будинку в Одесі, площа займання - 400 кв.м, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5453
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во времена ссср там был пустырь от облгаи до черноморской дороги и строилась там интосана,
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Зачем вы пишете откровенный бред. Там ПЛАНИРОВАЛАСЬ больница скорой помощи. Никакого здания там не было, был пустырь.
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