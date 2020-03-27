 Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме в Одессе, пострадали двое пожарных, - ГСЧС. ФОТО (обновлено)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"27 марта в 2:57 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в шестиэтажном жилом доме. По прибытию на место вызова спасателей установлено возгорания в квартире на 6-м этаже 6-ти этажного жилого дома. В 3:42 в связи с угрозой распространения пожара номер вызова повышен до "Пожар РАНГ №2". Во время тушения пожара самостоятельно покинули дом 50 человек", - сказано в сообщении.

Вместе с тем сообщается, что в 7:00 пожар был локализован, в 9:42 - ликвидирован. Ориентировочная площадь пожара - 400 м2.

Во время тушения пожара получили травмы 2 пожарных-спасателей: 1983 г.р. и 1993 г.р. Пострадавшие с травмой грудной клетки и живота и тепловым ударом госпитализированы в состоянии средней тяжести в медицинское учреждение.

От ГСЧС привлечено 13 единиц пожарной техники и 50 человек личного состава.

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Фото: ГСЧС