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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Фоторепортаж, За рубежом
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 COVID-19: в мире заболели 532 тыс. чел., умерли - 24 тыс. чел., выздоровели - 122 тыс. чел.. ИНФОГРАФИКА

От коронавирусной болезни умерли 24 075 человека, выздоровели - 122 672. Всего зарегистрировано 532 692 случая заражения COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. передает Цензор.НЕТ.

За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 712 человек. В Испании за это время зарегистрировали 718 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 268 смертей от коронавируса, Франция - 365, Иран - 157, Нидерланды - 78, Германия - 61, Великобритания - 115.

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С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 8215 человек, в Испании - 4365, Китае - 3287, Иране - 2234, Франция - 1696 и 1295 - в США.

Не считая Китай, лидером по количеству лиц, которые выздоровели, является Иран - 10457 человек. За ним следует Италия (10361), Испания (7015), Германия (5673) и Франция (4948).

В США за все время насчитали 85 991 случаев заражения. Побороли болезнь пока только 753 человека. В то же время в Китае уже зафиксировано 81 782 случая заболевания, в Италии 80 589.

COVID-19: в мире заболели 532 тыс. чел., умерли - 24 тыс. чел., выздоровели - 122 тыс. чел. 01
COVID-19: в мире заболели 532 тыс. чел., умерли - 24 тыс. чел., выздоровели - 122 тыс. чел. 02
COVID-19: в мире заболели 532 тыс. чел., умерли - 24 тыс. чел., выздоровели - 122 тыс. чел. 03
COVID-19: в мире заболели 532 тыс. чел., умерли - 24 тыс. чел., выздоровели - 122 тыс. чел. 04

Источник: https://censor.net.ua/p3184721
 
 
 Топ комментарии
 
Идите нахрен со своей "статистикой".
Органы государственной безопасности тех стран которые сохранили к себе хоть капельку самоуважения, обязаны детально расследовать всех авторов и организаторов спецоперации "коронавирус", нацеленной на уничтожение экономик и сведение населения на уровень скотов.
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Иди те вы в задницу со своим коронавирусом, вы уже зае..б..ли, дайте возможность людям на работу спокойно ходить, долбойобы
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У нас то хоть черноземы есть, думаю не пропадем. А вот ниҐҐерам в Африке представте каково будет. Они ж токо на гуманитарочке и живут. Представте нету хавки, коронавирус, а им некто не поможет. Рассизм в чистом виде COVID-19: в мире заболели 532 тыс. чел., умерли - 24 тыс. чел., выздоровели - 122 тыс. чел. - Цензор.НЕТ 11
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Наши черноземы уйдут с молотка,вы разве не слышали,что МВФ требует?
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https://censor.net.ua/news/3184716/mvf_zayavil_o_vozmojnosti_uvelichit_finansirovanie_dlya_ukrainy_usloviya_bankovskiyi_zakon_i_zemelnaya
Ну да,ставят условия.
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Ну, они могут вернуться к истокам и заняться каннибализмом...)
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Дехто прививку зробив фуєм на пианіно, а дехто і обісцяними штанами Сивохи захищається. COVID-19: у світі захворіли 532 тис. осіб, померли - 24 тис., одужали - 122 тис - Цензор.НЕТ 7013
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странно. в Китае полтора миллиарда населения, а "вымерло" три с лишним тыщи. Вы где математику учили?
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Она не учила математику, а просто зачитывает методичку.
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А у вас уже есть методички,аквариум?Не поделитесь информацией,что там пишут?
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Пишут очень много. Не методички, а газеты. Например, у нас в Австралии половину экономики уже схлопнули "карантинами", хотя умерших - всего 13 глубоких стариков (вообще-то старики умирают от старости). Пишут что накануне "карантинов" какие-то бодрые китайские предприниматели полностью обчистили аптеки и склады от парацетамола, ибупрофена и ещё массы безрецептурных препаратов, и вывезли всё в Китай, под носом неутомимой таможни и Службы пограничной охраны.
В общем, для нашей госбезопасности предстоит огромная работа по выявлению заказчиков, организаторов и исполнителей спецоперации "коронавирус".
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А я думала идиоты,которые не верят уже вымерли..Ан нет вот живой-
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Maшенька, не волнуйся. Всех найдут и посадят. Тебя - вряд ли; ты просто интернетная сявка.
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Вы распространяете фейк,что вируса не существует,так что смотрите,вас могут посадить быстрее.
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Я уже неоднократно пояснял и на этом форуме, и на других, что возбудители тяжёлых вирусных инфекций себя так не ведут. У новоявленного вируса нет никакой чёткой календарной картины, по сравнению с оспой, корью, ветрянкой, полиомиелитом. Также, утверждается что он даёт полный спектр симптомов: от слабого чиха до поражения альвеол и коллапса дыхательной системы. Такого поведения не демонстрирует ни один вирус.

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Ну хорошо,что хоть не отрицаете,что оно есть.Значит вас найдут и посадят не на долго,а если повезёт просто оштрафуют.
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Я думаю что посадят тех кто нанёс ущерб экономике страны, оцениваемый минимум в несколько десятков миллиардов долларов.
И, да, я жду от вас ответа на поставленные вопросы. Что это за вирус такой, который куролесит как хочет, не желая следовать чёткой клинической картине ?
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Я могу сказать только,что в Украине эта проблема есть и это не фейк,люди действительно болеют.А по поводу,что оно такое и чем вызвано,черт его знает.Субьективно могу предположить,что без кацапов тут не обошлось.
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Субъективно - возможно. Но, у нас в Австралии этот вирус ведёт себя очччень странно; статистику я показал выше.
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Да, и вы сказали что умрут 20% населения.
Вы сами не боитесь оказаться под следствием за разжигание паники во время войны ?
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Мы имеем право выражать свои предположения. Я думаю,что так просто это все не пройдет с наступлением лета.
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Ага, уже "предположение". А цифру вы сами выдумали ? 20% - это чудовищная цифра. На уровне оспы.
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Тут только время нас рассудит. Увы, вы не можете ничего утверждать,как и я,мы можем только предполагать,что будет.
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Послушай чувак, да насрать на экономику.
Шо теряют обычные не сильно G7 страны?, ни-ху-я!
А вот мажоры и прочие- да, проблема.
У нас как было- чуть лучше, чуть хуже ну и хер с ним.
Главное от запоребриков отбиться и страну не просрать.
Голода не будет если ЗЕтурборешалы не ******* все и не
продадут, как маски..
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Mил человек, "на$рать на экономику" может только человек которому не жалко своей отрубленной головы. Есть прекрасная английская пословица: "riots are three meals away". То есть если человек пропустит три приёма пищи, он пойдёт громить магазины.
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Я насмотрелся и в конце 80-ых, и в начале 90-ых..
Шо тебе сказать- человечество лихо перестраивается в разных ситуациях.
Постоянная гонка за ростом мировой экономики еще большая надутая искуственно
муйня чем твои предположения про хитрую многоходовочку Китая.
То-есть правда всегда где то посередине.
Встряска нам не повредит однозначно.
Сколько говна всплыло в Нэньке за последние две недели- жесть просто)
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т.е. выгодоприобретатель явно что Китай.
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Конечно. Зря что ли международные банкиры превратили его за какие-то 30 лет из интеллектуальной и экономической пустыни в технологическую супердержаву.
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· Пятая часть вымрет.

Если человек не может разделить 24000 на 500000 и получить 4,5% смертности,то тут ничего не поделаешь... А если учесть что-кто-то старается приписывать естественную смерть на корону- то все становится на свои места - развод лохов на деньги- перераспределение трудовых ресурсов в сети АТБ со стихийных рынков,закрытие мелких ООО, в пользу заводов олигархов итд.
Посмотрите смертность в Германии там в разы меньше, потому ,что там приписками не занимаются.
Идет глобальная проверка действенности интернета на мозги человечества. Судя по очередям в магазинам и "страшилкам" в соц сетях - попы Гапоны остались за бортом...
Так что думайте сами .Это мое мнение.
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Почему-то открывая эту новость заведома зная что это не так. https://www.youtube.com/watch?v=qgylp3Td1Bw
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Смертность составляет 4,5%. С учетом темпов распространения эпидемии это очень много
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Смертность составляет 4,5%. С учетом темпов распространения эпидемии это очень много

Да она всегда такая была,это лохам втирают, чтоб они маски в три дорога покупали и продукты подорожавшие в два раза ну а испуганным существом можно управлять как хочешь - поднять доллар до 50-60, продать украинские черноземы, купить стратегические предприятия, разорить конкурентов, прогнуться под Россию, получив место гетьмана Малороссии и много еще чего...
Где наши тягнибоки Азов,яроши, правые сектора,"патриоты" и прочие горлопаны? Не видно и не слышно..
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Інфографіка по Україні:
https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
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Четыре года импичмента Трампа увенчались провалом. Теперь вся надежда на предвыборный коронавирус.
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Идите нахрен со своей "статистикой".
Органы государственной безопасности тех стран которые сохранили к себе хоть капельку самоуважения, обязаны детально расследовать всех авторов и организаторов спецоперации "коронавирус", нацеленной на уничтожение экономик и сведение населения на уровень скотов.
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Идите нахрен со своей "статистикой".

Слушайте человека со здравым смыслом, а не бабушку с 2-мя пудами соли на тачке!...
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ограниченная выборка по регионам , где (Deaths +Recovered) >100 ,
и +Украина
COVID-19: у світі захворіли 532 тис. осіб, померли - 24 тис., одужали - 122 тис - Цензор.НЕТ 6614
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ограниченная выборка , где (кол-во.инфицированных) = (Deaths +Recovered)
COVID-19: у світі захворіли 532 тис. осіб, померли - 24 тис., одужали - 122 тис - Цензор.НЕТ 5485
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Иди те вы в задницу со своим коронавирусом, вы уже зае..б..ли, дайте возможность людям на работу спокойно ходить, долбойобы
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Не, так не пойдёт. Всех кто это организовал и воплотил в реальность, необходимо в Лукьяновку, по статье 111-й. Судебный процесс будет очень интересный. Не менее интересный чем по Боингу.
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Один умерший на пять выздоровевших. Вот она настоящая статистика. Смертность 16,7%
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США уже всех догнали.

В Нью-Йорке 1%-это среди работающих,а если приписать умирающих пенсионеров от своих болячек, то можно и 20% написать, там скоро умерших будет больше, чем всего населения!...
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1620 г. - эпидемия оспы , обвинили иудеев.
1720 г. - эпидемия чумы, обвинили иудеев.
1820 г. - эпидемия холеры, обвинили иудеев.
1920 г. - эпидемия испанского грипа, обвинили иудеев.
2020 г. - эпидемия короновируса, обвиняем кого?
Может Христос, Лютер, Вольтер, Достоевский, Толстой ,Генри Форд были правы?
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Короновир не опасен! А армейские грузовики с трупами это всего лишь нагнетание ситуации! Такое каждый год от грипа бывает, вы просто не замечали!
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И Земля плоская по-твоему, да? COVID-19: у світі захворіли 532 тис. осіб, померли - 24 тис., одужали - 122 тис - Цензор.НЕТ 3216

Нет, военные РФ утверждают, что имеет естественную "кривизну"...
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