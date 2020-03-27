 COVID-19: в мире заболели 532 тыс. чел., умерли - 24 тыс. чел., выздоровели - 122 тыс. чел.. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев по странам и миру. передает Цензор.НЕТ.
За сутки в Италии от осложнений, вызванных COVID-19, умерли 712 человек. В Испании за это время зарегистрировали 718 летальных случаев. Соединенные Штаты за указанный период подтвердили 268 смертей от коронавируса, Франция - 365, Иран - 157, Нидерланды - 78, Германия - 61, Великобритания - 115.
С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 8215 человек, в Испании - 4365, Китае - 3287, Иране - 2234, Франция - 1696 и 1295 - в США.
Не считая Китай, лидером по количеству лиц, которые выздоровели, является Иран - 10457 человек. За ним следует Италия (10361), Испания (7015), Германия (5673) и Франция (4948).
В США за все время насчитали 85 991 случаев заражения. Побороли болезнь пока только 753 человека. В то же время в Китае уже зафиксировано 81 782 случая заболевания, в Италии 80 589.
Ну да,ставят условия.
В общем, для нашей госбезопасности предстоит огромная работа по выявлению заказчиков, организаторов и исполнителей спецоперации "коронавирус".
И, да, я жду от вас ответа на поставленные вопросы. Что это за вирус такой, который куролесит как хочет, не желая следовать чёткой клинической картине ?
Вы сами не боитесь оказаться под следствием за разжигание паники во время войны ?
Шо теряют обычные не сильно G7 страны?, ни-ху-я!
А вот мажоры и прочие- да, проблема.
У нас как было- чуть лучше, чуть хуже ну и хер с ним.
Главное от запоребриков отбиться и страну не просрать.
Голода не будет если ЗЕтурборешалы не ******* все и не
продадут, как маски..
Шо тебе сказать- человечество лихо перестраивается в разных ситуациях.
Постоянная гонка за ростом мировой экономики еще большая надутая искуственно
муйня чем твои предположения про хитрую многоходовочку Китая.
То-есть правда всегда где то посередине.
Встряска нам не повредит однозначно.
Сколько говна всплыло в Нэньке за последние две недели- жесть просто)
Если человек не может разделить 24000 на 500000 и получить 4,5% смертности,то тут ничего не поделаешь... А если учесть что-кто-то старается приписывать естественную смерть на корону- то все становится на свои места - развод лохов на деньги- перераспределение трудовых ресурсов в сети АТБ со стихийных рынков,закрытие мелких ООО, в пользу заводов олигархов итд.
Посмотрите смертность в Германии там в разы меньше, потому ,что там приписками не занимаются.
Идет глобальная проверка действенности интернета на мозги человечества. Судя по очередям в магазинам и "страшилкам" в соц сетях - попы Гапоны остались за бортом...
Так что думайте сами .Это мое мнение.
Да она всегда такая была,это лохам втирают, чтоб они маски в три дорога покупали и продукты подорожавшие в два раза ну а испуганным существом можно управлять как хочешь - поднять доллар до 50-60, продать украинские черноземы, купить стратегические предприятия, разорить конкурентов, прогнуться под Россию, получив место гетьмана Малороссии и много еще чего...
Где наши тягнибоки Азов,яроши, правые сектора,"патриоты" и прочие горлопаны? Не видно и не слышно..
https://ua-times.com/special-2/coronavirus/covid-19-ukraine-map.html
Органы государственной безопасности тех стран которые сохранили к себе хоть капельку самоуважения, обязаны детально расследовать всех авторов и организаторов спецоперации "коронавирус", нацеленной на уничтожение экономик и сведение населения на уровень скотов.
Слушайте человека со здравым смыслом, а не бабушку с 2-мя пудами соли на тачке!...
и +Украина
В Нью-Йорке 1%-это среди работающих,а если приписать умирающих пенсионеров от своих болячек, то можно и 20% написать, там скоро умерших будет больше, чем всего населения!...
1720 г. - эпидемия чумы, обвинили иудеев.
1820 г. - эпидемия холеры, обвинили иудеев.
1920 г. - эпидемия испанского грипа, обвинили иудеев.
2020 г. - эпидемия короновируса, обвиняем кого?
Может Христос, Лютер, Вольтер, Достоевский, Толстой ,Генри Форд были правы?
Нет, военные РФ утверждают, что имеет естественную "кривизну"...