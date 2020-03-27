 Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в США в Facebook.

"354 пассажира на борту. Первый специальный коммерческий рейс МАУ вылетел из Нью-Йорка в Киев, чтобы доставить наших граждан на Родину", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинские дипломаты и консулы в США работали 24/7, чтобы координировать возвращение граждан в Украину, которые из-за угрозы коронавируса и, как следствия - закрыти авиасообщения, застряли на территории США.

"Мы благодарим Международным авиалиниям Украины за совместную работу и возможность осуществить такой специальный рейс через Атлантику. Мы также благодарны за понимание и выдержку непосредственно пассажирам, которые оперативно реагировали на ситуацию, покупали билеты, добирались из разных уголков США в Нью-Йорк.

Рады, что этим самолетом также удалось отправить 39 детей, которые учились в США по программе FLEX, а также 2 украинских ветеранов, которые из-за потери зрения проходили реабилитацию в США.

Отдельная благодарность нашим партнерам, в частности Государственному департаменту США, Посольство США в Украине, Международной организации гражданской авиации, местным властям американских штатов за поддержку", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в ведомстве отметили, что МАУ позаботились, чтобы все пассажиры спецсамолета были обеспечены несколькими масками, которые можно менять во время длительного перелета.

Кроме того, Посольство Украины в Вашингтоне, Генконсульство Украины в Нью-Йорке и Постпредство Украины при ООН в свою очередь передали на самолет партию масок KN90, которые экипаж раздаст пассажирам перед посадкой в ​​Борисполе, чтобы граждане имели возможность защитить себя и окружающих при переезде в места своего проживания в Украине.

Отметим, что в комментарии "Укринформу", посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что проверка пассажиров на симптомы коронавируса в аэропорту Нью-Йорка не проводилась. Она будет осуществляться уже во время посадки в аэропорту "Борисполь".

"Это все будет делаться украинской властью на месте", - подчеркнул Ельченко.

Посол также указал, что все пассажиры после прибытия в Украину должны пройти 14-дневный карантин самостоятельно. Если у кого-то обнаружат высокую температуру или другие осложнения, медики на месте будут принимать решение о возможной госпитализации таких лиц.







Фото: посольство/Facebook