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 Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство. ФОТОрепортаж

Спецрейс с 354 украинцами на борту, которые не могли добраться домой после закрытия границ из-за пандемии коронавируса, вылетел из Нью-Йорка (Соединенные Штаты Америки)

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба украинского посольства в США в Facebook.

"354 пассажира на борту. Первый специальный коммерческий рейс МАУ вылетел из Нью-Йорка в Киев, чтобы доставить наших граждан на Родину", - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что украинские дипломаты и консулы в США работали 24/7, чтобы координировать возвращение граждан в Украину, которые из-за угрозы коронавируса и, как следствия - закрыти авиасообщения, застряли на территории США.

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство 01

"Мы благодарим Международным авиалиниям Украины за совместную работу и возможность осуществить такой специальный рейс через Атлантику. Мы также благодарны за понимание и выдержку непосредственно пассажирам, которые оперативно реагировали на ситуацию, покупали билеты, добирались из разных уголков США в Нью-Йорк.

Рады, что этим самолетом также удалось отправить 39 детей, которые учились в США по программе FLEX, а также 2 украинских ветеранов, которые из-за потери зрения проходили реабилитацию в США.

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство 02

Отдельная благодарность нашим партнерам, в частности Государственному департаменту США, Посольство США в Украине, Международной организации гражданской авиации, местным властям американских штатов за поддержку", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, в ведомстве отметили, что МАУ позаботились, чтобы все пассажиры спецсамолета были обеспечены несколькими масками, которые можно менять во время длительного перелета.

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство 03

Кроме того, Посольство Украины в Вашингтоне, Генконсульство Украины в Нью-Йорке и Постпредство Украины при ООН в свою очередь передали на самолет партию масок KN90, которые экипаж раздаст пассажирам перед посадкой в ​​Борисполе, чтобы граждане имели возможность защитить себя и окружающих при переезде в места своего проживания в Украине.

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство 04

Отметим, что в комментарии "Укринформу", посол Украины в США Владимир Ельченко рассказал, что проверка пассажиров на симптомы коронавируса в аэропорту Нью-Йорка не проводилась. Она будет осуществляться уже во время посадки в аэропорту "Борисполь".

"Это все будет делаться украинской властью на месте", - подчеркнул Ельченко.

Посол также указал, что все пассажиры после прибытия в Украину должны пройти 14-дневный карантин самостоятельно. Если у кого-то обнаружат высокую температуру или другие осложнения, медики на месте будут принимать решение о возможной госпитализации таких лиц.

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство 05
Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство 06
Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство 07
Фото: посольство/Facebook

Из Нью-Йорка вылетел спецрейс с 354 украинцами на борту, - посольство 08

Источник: https://censor.net.ua/p3184717
 
 
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Чего они сюда пруться? Ведь там трам дает тыщу баксов на халяву.
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Абсолютно непринципиально. "Закваска" всыпана в "питательный бульон", пошёл экспоненциальный рост. Небольшая добавка закваски не влияет почти ни на что: что двоих завезём, что произведём на месте...
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Летят из мирового центра коронавируса. Это уже серьезно.
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Соединенные Штаты Америки оказались на первом месте в мире по количеству лиц, зараженных COVID-19, опередив и Китай и Италию.
Об этом свидетельствуют данные, представленные Медицинским университетом им. Джона Хопкинса. По последней информации, количество больных коронавирусом в США превысило 82 тыс. человек.
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