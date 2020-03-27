 Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании. ФОТО

Об этом она рассказала "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.
По словам Булах, вопрос о защитных масках и перчатках уже решен, а вот о возможности использования защитных очков еще нет.
"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", - сказала Булах.
В подтверждении своих слов она предоставила редакции соответствующее фото.
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Ранее о применении подобных средств безопасности во время внеочередного заседания Верховной Рады заявили сразу несколько депутатов "Слуги народа", но деталей не предоставили.
Внеочередное заседание Верховной Рады, которое планировали провести в четверг 26 марта, должно состояться в ближайшие выходные.
Также на Цензор.НЕТ: Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР
или они хотят сказать, что законы читают?
Это не смешит уже ( хотела в подробностях описать, ух - жаль, не буду) просто НИ-КО-ГО
и...
ШАПОЧКИ ИЗ ФОЛЬГИ ЗАБЫЛИ!!!!
Скажите честно, что работать свою работы вы ссытесь!!!
біда та й годі!