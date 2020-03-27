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 Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании. ФОТО

Депутат от "Слуги народа", член комитета по вопросам здоровья нации Лада Булах рассказала, какими средствами защиты нардепы будут обеспечены во время внеочередного заседания Верховной Рады.

Об этом она рассказала "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

По словам Булах, вопрос о защитных масках и перчатках уже решен, а вот о возможности использования защитных очков еще нет.

"Профилактику нам обещают. Аппарат Верховной Рады должен всех депутатов обеспечить", - сказала Булах.

В подтверждении своих слов она предоставила редакции соответствующее фото.

Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - слуга народа Булах о защите депутатов на внеочередном заседании 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Кого потревожит Рада на внеочередном заседании – коронавирус, Коломойского, свое здоровье?

Ранее о применении подобных средств безопасности во время внеочередного заседания Верховной Рады заявили сразу несколько депутатов "Слуги народа", но деталей не предоставили.

Внеочередное заседание Верховной Рады, которое планировали провести в четверг 26 марта, должно состояться в ближайшие выходные.

Также на Цензор.НЕТ: Может сделаем это во внутреннем дворе ВР, проголосуем, 10 минут - и разошлись, - Арахамия о формате проведения внеочередного заседания ВР

Источник: https://censor.net.ua/p3184711
 
 
 Топ комментарии
 
Медики об этом только мечтают, а расходовать придется на зеленую петушню Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 2062
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а в них ще вистачає зухвальства розповідати, що лікарі захищені, коли й депутати не захищені!
біда та й годі!
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Гравицапы раздайте обязательно и каце по карманам не забудте распихать
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Да очки солнцезащитные рулят. Пользуйтесь... или чо?
или они хотят сказать, что законы читают? Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 5733 Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 5733 Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 5733
Это не смешит уже ( хотела в подробностях описать, ух - жаль, не буду) просто НИ-КО-ГО
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Пакети головне щоб були для сміття. Великі.
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С трудом, со всей страны, собрали 400 комплектов защиты для "слуг"?
и...
ШАПОЧКИ ИЗ ФОЛЬГИ ЗАБЫЛИ!!!!

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-Предохранятся так предохранятся! - говорила монашка, натягивая презерватив на морковку..
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Медики об этом только мечтают, а расходовать придется на зеленую петушню Маски и перчатки есть, очки еще под вопросом, - "слуга народа" Булах о защите депутатов на внеочередном заседании - Цензор.НЕТ 2062
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То в четверг, то в пятницу, потом в субботу, уже в воскресенье...
Скажите честно, что работать свою работы вы ссытесь!!!
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А че перчатки без пудры?Совсем слуг народа не уважают.Посыпте сахарной пудрой и отдайте в торжественной обстановке.
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а в них ще вистачає зухвальства розповідати, що лікарі захищені, коли й депутати не захищені!
біда та й годі!
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Які ж вони тупі та жадібні. Наче ж далеко не найбідніші люди.
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А для чого їм збиратися, якщо Бєня все вирішує? Віддайте всі карточки бєнє, який за всіх буде голосувати.
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