 11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.
В Днепре военные врачи стабилизировали состояние и подготовили раненых к следующему этапу лечения.
Военным самолетом Ан-26 11 раненых и 3 больных военнослужащих были доставлены в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, в Одессе.
Бойцы размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения.
По словам военных медиков состояние здоровья прибывших пациентов определяется как стабильное. В настоящее время они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.