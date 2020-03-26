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 11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения. ФОТОрепортаж

26 марта из Днепра в Одессу авиацией была осуществлена плановая медицинская эвакуация раненых в зоне ООС и больных украинских воинов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук Генштаба ВСУ.

11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 01

В Днепре военные врачи стабилизировали состояние и подготовили раненых к следующему этапу лечения.

Военным самолетом Ан-26 11 раненых и 3 больных военнослужащих были доставлены в Военно-медицинский клинический центр Южного региона, в Одессе.

11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 02
11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 03

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11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 04
11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 05

Бойцы размещении в отделениях центра и проходят диагностическое обследование с целью дальнейшего назначения соответствующего лечения.

11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 06

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11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 07
11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 08
11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 0911 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения 10

По словам военных медиков состояние здоровья прибывших пациентов определяется как стабильное. В настоящее время они обеспечены всем необходимым для лечения и реабилитации.

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Источник: https://censor.net.ua/p3184700
 
 
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Знову тягнули поранених старим холодним та трясучим санітарним літаком, коли вже будуть нові санітарні Ан-178 в яких не будуть замерзати і трястись поранені?
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аваков закупив для своеі жопи..і самолети і вертолети..
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Війна не закінчилася.Московити через епідемію,не вийдуть з українських територій.
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РУКОВОДИТЕЛЬ МОЗ ЕМЕЦ сказал что люди после 65 лет, это трупы. но не сказал что пока ходячие. а раненых и больных солдат этот урод еще не вычеркнул из жизни?
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- 3 больных - то,таке ноу-хау діджиталізованої за Зє медичної діагностики 11 раненых и 3 больных военнослужащих ВСУ доставлены самолетом из Днепра в Одессу для дальнейшего лечения - Цензор.НЕТ 9008 Чи,без дебільних "медичних" діагнозів , ...- ніяк
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Одужуйте, хлопчики. Бережи вас Господь, рідненькі
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