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Все про:Винницкая область (617) смерть (6561) преступления против Майдана (121)

 Избитый на Майдане Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет, не дождавшись решения суда по "беркутовцам". ФОТО

Сегодня после продолжительной болезни умер один из потерпевших по делам Майдана, 78-летний житель города Ладыжин Николай Пасечник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке его земляк Юрий Нагорный.

"Народная Самооборона г. Ладыжин" с прискорбием сообщает, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни пламенный патриот Украины, майдановец Николай Данилович Пасечник", - говорится в посте Нагорного.

"Следствие по делу Николая Даниловича было завершено, и все материалы переданы в Оболонский суд Киева. Два года там затягивали начало рассмотрения дела, видимо ожидая, что потерпевший не доживет до завершения процесса. К сожалению, такой цинизм и откровенный саботаж дал нужный судьям "результат"", - рассказали в фейсбук-группе "Майдан 18-20 лютого. Як усе було".

Избитый на Майдане Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет, не дождавшись решения суда по беркутовцам 01
Избитый на Майдане Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет, не дождавшись решения суда по беркутовцам 02

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Как сообщает УНИАН, Пасечник был задержан 22 января 2014 года на ул. Грушевского в Киеве. 72-летнего мужчину обвинили в якобы избиении "беркутовцев".

Судья Оболонского райсуда Юлия Швачач по ходатайству следователя Виталия Матюши и прокуроров Илоны Клюге и Андрея Савчука выбрала пенсионеру меру пресечения в виде содержания под стражей. После Революции достоинства Швачач отстранили за нарушение присяги именно из-за ее решения об аресте Пасечника.

Сейчас обвинение в незаконном привлечении Пасечника к уголовной ответственности выдвинуто бывшему заместителю прокурора Оболонского района Киева Клюге и следователю Оболонского управления полиции Матюше. В феврале прошлого года умер третий подозреваемый - прокурор Андрей Савчук.

Избитый на Майдане Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет, не дождавшись решения суда по беркутовцам 03

Источник: https://censor.net.ua/p3184629
 
 
 Топ комментарии
 
Мужній був дідусь. Помню той "суд". Потвори. Герої не вмирають.
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Світла пам"ять громадяниу !
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Он понял,что ещё сто лет он точно ждать не сможет.
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Мужній був дідусь. Помню той "суд". Потвори. Герої не вмирають.
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Вибачте пане Микола. Ми не тільки їх не покарали, ми ще й дозволили їм знову захопити владу у країні...
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Так власть у них и была после майдана. Мусора договорились с порошенко что их не тронут + подмажут и попросили януковича покинуть страну.
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Договорились с Порошенко?
7 июня 2014 года, когда он стал президентом?
Или Порошенко был царём до избрания президентом?
«Не читайте до обеда советских газет».
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Это те козлы-ВВ-шники, которые стали нацгвардейцами и сегодня празднуют день Национальной Гвардии.
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Яке жахливе фото. Такі кати були завжди
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Карательная система своих не сдает никогда.Поэтому карательный Карфаген должен быть разрушен до тла.
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Позор прокуратуре и МВС!!! Коррупция и саботаж расследований преступлений против народа на лицо!! Мусора остались мусорами!!!
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Вот так не могут осудить Геню-сепаратиста.
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Избитый на Майдане Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет, не дождавшись решения суда по "беркутовцам"

И наверное,до последний капли жизни явл. верным соратником петручо))) 5 лет всё ждал и не дождался!!!)) предал вас, майдановцев, олигарх-конфеточник, и спорить нечего!
PS/ А в заголовке написано так, как-будто он от побоев беркутовцев скончался, правда врачи старались- лечили...но через много лет все их усилия оказались тщетны, а так старались...
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Он хорошо знал наш "суд", еще когда его судила власть Янека.
Да, не реформировали суды так, как надо было. Но он сам - не "кидал предьявы" за это, в отличие от тебя, на Майдане не бывшему.
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Вас набежало на ключевое слово "беркутовцы"?
Умер человек, который боролся за свободу украинцев, могли бы просто промолчать...
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а эти ублюдки с дубинками до сих пор живут среди нас. Не наказаны - значит и в следующий раз подобное вытворят.
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Побитий на Майдані Микола Пасічник помер у віці 78 років, не дочекавшись рішення суду щодо "беркутівців" - Цензор.НЕТ 3533 Старшина Запаса

@StarshinaZapasa


Год назад.
В пабликах Новороссии тогда открыто все писали.
Просто перепечатывали, практически, мои посты.
Ну, что я могу сказать...
Вас предупреждали.
С обеих сторон.

Побитий на Майдані Микола Пасічник помер у віці 78 років, не дочекавшись рішення суду щодо "беркутівців" - Цензор.НЕТ 1770
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мародер із ригами-зеками відпустили усіх убивць Майдану до друга-ху йла
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Сумно.Ідеі майдану спотворив шоколадний барига,Прийшов до влади і відхрестився від майданівців.Ніхто так і не був покараний за ті смерті патріотів,і його подальша політика привела до влади піаніста віртуоза.
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Вічна памьять герою, який відповідно до складених на нього мусорами рапортів-наклепів, шматом сала і палкою ковбаси, "покалічив" з десяток озброєних до зубів і обісцявшихся від жаху беркутів.
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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Вічна пам'ять і слава всім справжнім Героям України!
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Он умер от огорчения, когда узнал, что "беркутов" отпустили в росисю. А заочное "правосудие" его не удовлетворяет.
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Цензор.НЕТФотоОбщество
 
 
 
 
 
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