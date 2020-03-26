 Избитый на Майдане Николай Пасечник умер в возрасте 78 лет, не дождавшись решения суда по "беркутовцам". ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал в фейсбуке его земляк Юрий Нагорный.
"Народная Самооборона г. Ладыжин" с прискорбием сообщает, что после тяжелой продолжительной болезни ушел из жизни пламенный патриот Украины, майдановец Николай Данилович Пасечник", - говорится в посте Нагорного.
"Следствие по делу Николая Даниловича было завершено, и все материалы переданы в Оболонский суд Киева. Два года там затягивали начало рассмотрения дела, видимо ожидая, что потерпевший не доживет до завершения процесса. К сожалению, такой цинизм и откровенный саботаж дал нужный судьям "результат"", - рассказали в фейсбук-группе "Майдан 18-20 лютого. Як усе було".
Как сообщает УНИАН, Пасечник был задержан 22 января 2014 года на ул. Грушевского в Киеве. 72-летнего мужчину обвинили в якобы избиении "беркутовцев".
Судья Оболонского райсуда Юлия Швачач по ходатайству следователя Виталия Матюши и прокуроров Илоны Клюге и Андрея Савчука выбрала пенсионеру меру пресечения в виде содержания под стражей. После Революции достоинства Швачач отстранили за нарушение присяги именно из-за ее решения об аресте Пасечника.
Сейчас обвинение в незаконном привлечении Пасечника к уголовной ответственности выдвинуто бывшему заместителю прокурора Оболонского района Киева Клюге и следователю Оболонского управления полиции Матюше. В феврале прошлого года умер третий подозреваемый - прокурор Андрей Савчук.
7 июня 2014 года, когда он стал президентом?
Или Порошенко был царём до избрания президентом?
«Не читайте до обеда советских газет».
...
И наверное,до последний капли жизни явл. верным соратником петручо))) 5 лет всё ждал и не дождался!!!)) предал вас, майдановцев, олигарх-конфеточник, и спорить нечего!
PS/ А в заголовке написано так, как-будто он от побоев беркутовцев скончался, правда врачи старались- лечили...но через много лет все их усилия оказались тщетны, а так старались...
Да, не реформировали суды так, как надо было. Но он сам - не "кидал предьявы" за это, в отличие от тебя, на Майдане не бывшему.
Умер человек, который боролся за свободу украинцев, могли бы просто промолчать...
Героям слава!
Старшина Запаса
@StarshinaZapasa
Год назад.
В пабликах Новороссии тогда открыто все писали.
Просто перепечатывали, практически, мои посты.
Ну, что я могу сказать...
Вас предупреждали.
С обеих сторон.