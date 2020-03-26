 Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
Заведующий инфекционным отделением Анатолий Черный отметил, что врачи сейчас крайне нуждаются в поддержке и материально-техническом обеспечении.
"Мы очень благодарны Фонду Петра Порошенко за оказанную помощь. Она своевременная и нужна людям, которые сейчас ожидают - понадобится это все или нет. Лучше бы конечно, чтобы все это не понадобилось сейчас, но главное, что если все это понадобится, то оно будет спасать жизнь пациентам", - отметил он.
Отмечается, что предоставленное оборудование необходимо для лечения больных от осложнения связанных с коронавирусной инфекцией.
Председатель Винницкой территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Андрей Гижко сообщил, что помощь врачам не ограничится только этим оборудованием. Поскольку купить новую медаппаратуру сейчас чрезвычайно трудно из-за огромного спроса в мире, за счет Фонда Порошенко будут восстанавливаться имеющиеся аппараты искусственной вентиляции легких, как это уже было сделано для Киевской больницы скорой помощи. Там после обновления полноценно заработали десять аппаратов ИВЛ.
Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.
Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.
Кроме того, ранее Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.
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а вони ж мільйонери.
тепер уявіть рівень жлобства.
Он все тратит на нарИд - вон машины по три ляма покупает всяким
Рушишь все планы зеко манды...
жовтоблакитний
ща начнуться визги, какой он маладец. А, зеленый, соответственно - кака. То, что он - кака, это даже не обсуждается. А вот только не дает покоя воспоминание о почти двух лярдах из госбюджета, которые получил этот фонд поросенка.
26.03.2020 16:52
Набор выживания в условиях зеленой чумы:
Но на снимке тоже ничего, можно еще и тизерок добавить Великолепная штукенция я Вам скажу. !
раньше бы я написал что это пиар..., НО такой пиар спасает жизни...
А Зе-клоун и его Кварталы пожертвовали в эту трудную для мудрого и простого нарида чего нибудь?
Я вот не слышал об этом НИЧЕГО...
Решта лише собі віп-палати організували.
думаєш, якби там щось собі прихопили, Зеліні пси за це би не вчепились ?
Опять три коробки, три пакета.
А, тут ещё и пульсометр даже!!!!!)))
ну щоб порівнятись з позорищем..
Потому как ты ноль!
але не всі поспішають, більше для себе готують.
Да он просто меценат )))
Петя не будь жлобом.
(зебіли можуть не коментувати і мовчки йти нахій )
І по-друге, чому ти випробовуєш борошна в галузі п'ятої крапки від реальної допомоги?
Что в коробках и пакетах?
Как и КОГДА это попало в Украину?
Не с помпезно ли "открытых" пэтей и марыной больниц?
А где взял?)))
Можно от такого пирога и смердам подкинуть. Пиар, к тому же...