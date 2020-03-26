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 Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу. ФОТОрепортаж

Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования в Винницкую городскую больницу №1. Среди медаппаратуры - монитор пациента М50 с часовым аккумулятором, шприцевой насос, хирургический отсасыватель, 30 пульсоксиметров, 3 ларингоскопа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

Заведующий инфекционным отделением Анатолий Черный отметил, что врачи сейчас крайне нуждаются в поддержке и материально-техническом обеспечении.

"Мы очень благодарны Фонду Петра Порошенко за оказанную помощь. Она своевременная и нужна людям, которые сейчас ожидают - понадобится это все или нет. Лучше бы конечно, чтобы все это не понадобилось сейчас, но главное, что если все это понадобится, то оно будет спасать жизнь пациентам", - отметил он.

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Отмечается, что предоставленное оборудование необходимо для лечения больных от осложнения связанных с коронавирусной инфекцией.

Председатель Винницкой территориальной организации партии "Европейская Солидарность" Андрей Гижко сообщил, что помощь врачам не ограничится только этим оборудованием. Поскольку купить новую медаппаратуру сейчас чрезвычайно трудно из-за огромного спроса в мире, за счет Фонда Порошенко будут восстанавливаться имеющиеся аппараты искусственной вентиляции легких, как это уже было сделано для Киевской больницы скорой помощи. Там после обновления полноценно заработали десять аппаратов ИВЛ.

Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

Также Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.

Кроме того, ранее Фонд передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко предложил Шмыгалю организовать воздушный мост с Китаем для поставки медоборудования

Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу 01
Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу 02
Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу 03
Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу 04

Источник: https://censor.net.ua/p3184601
 
   
 Топ комментарии
 
какая унизительная новость для долларового миллионера владимира зеленского, который не пожертвовал своему народу ни копейки денег.
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аааа, понятно теперь, откуда визг от слуг уродов....
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Ох зараз зебіли і понаписують...
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аааа, понятно теперь, откуда визг от слуг уродов....
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Интересно сколько передал помощи фонд зелупы Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу - Цензор.НЕТ 3685
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Ниже можно увидеть список оборудования и расходных материалов, которые безвозмездно передал больницам Украины оффшорный "95-й квартал" и миллионер преЗЕдент:

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хіба ви не бачили звернення кварталівців до Бені -заплати, бо кушать нічого.
а вони ж мільйонери.
тепер уявіть рівень жлобства.
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Кстати, зачетное было видео, как они лебезили вместе с величайшим. Было бы полезно по всем каналам это вместо рекламы показывать.
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Все повторяется один в один, как и 2014-2015 годами и армией

Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 6340
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Откуда у него деньги???
Он все тратит на нарИд - вон машины по три ляма покупает всяким
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зелупы передали зелупу, но зато много и большую
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какая унизительная новость для долларового миллионера владимира зеленского, который не пожертвовал своему народу ни копейки денег.
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Хирургический отсасыватель ? Интересно кем же из своих х ботов пожертвовал Петя .Я теряюсь в догадках ....
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Петя АСТАНАВИСЬ!!!
Рушишь все планы зеко манды...
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Парашенка - барыга на масках, а Бубочка хороший!.. запомнили?!.. не перепутайте!
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ща начнуться визги, какой он маладец. А, зеленый, соответственно - кака. То, что он - кака, это даже не обсуждается. А вот только не дает покоя воспоминание о почти двух лярдах из госбюджета, которые получил этот фонд поросенка.
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не нравится соевым, ничего, я повторюсь:
Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 485 жовтоблакитний

ща начнуться визги, какой он маладец. А, зеленый, соответственно - кака. То, что он - кака, это даже не обсуждается. А вот только не дает покоя воспоминание о почти двух лярдах из госбюджета, которые получил этот фонд поросенка.
26.03.2020 16:52

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А народу пожалуйста передавайте это. Скоро понадобится.
Набор выживания в условиях зеленой чумы:
Фонд Порошенко передал реанимационное оборудование в Винницкую городскую больницу - Цензор.НЕТ 701
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Выдам секрет. На толстую сторону дубинки надо одеть носок. Если столкнешься, узнаешь почему так. Не благодари что спас тебе жизнь
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Чулок и смазка вазелином - аналогично. Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 9844
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Спасибо, у меня наградной.
Но на снимке тоже ничего, можно еще и тизерок добавить Великолепная штукенция я Вам скажу. ! Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 6922
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А цирк патологоанатомические мешки .
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хе-хе.....
раньше бы я написал что это пиар..., НО такой пиар спасает жизни...
А Зе-клоун и его Кварталы пожертвовали в эту трудную для мудрого и простого нарида чего нибудь?
Я вот не слышал об этом НИЧЕГО...
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З піаром Порошенка завжди так. Ось якби ще всі політики так піарились, то українці можливо нарешті б зажили як цивілізовані люди.
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В первую городскую, на пожарной в Донецке Сивоха маму привозил, что то случилось. Так он медикам за чуткое отношение такую афишу со своим портретом подарил. Ещё и автограф поставил.
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Украинцы не ценят, что имеют. В итоге выбирают **********-сказочников, за год залезают в глубокую жопу и плачут.
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там от жопы до жопы ползти недалеко было. Очутились в одной жопе, практически не вылезая из другой. Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 4920
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Петя чи не єдиний багатій, який допомагає.
Решта лише собі віп-палати організували.
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Ну з *фондовського лярда * ( 2019 року) пару тис для лохторату то не за .... Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 8368
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ти точно можеш сказати що то за фонд, куди витрачались кошти ?
думаєш, якби там щось собі прихопили, Зеліні пси за це би не вчепились ?
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Подивись на бюджети 2018-19 років ..як створювався той *президенський фонд * + скільки ще отримала Маринка до свого *фонду * (здається до 700 дямів )
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А де сам відкриваха..? Чи такий сміливий чолов'яга якогось вірусу забоявсь..?
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Позорище.
Опять три коробки, три пакета.
А, тут ещё и пульсометр даже!!!!!)))
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а ти особисто скільки допоміг ?
ну щоб порівнятись з позорищем..
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Больше, чем ты.
Потому как ты ноль!
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давайте побольше звона. пиар во время чумы.
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та будь- хто може так піаритись.
але не всі поспішають, більше для себе готують.
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Порошенко каждый день что то покупает, но почему то многим не нравится это.
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Из фонда, куда деньги пришли ИЗ БЮДЖЕТА???
Да он просто меценат )))
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За 5 лет стока со своими Свинарчуками наворовал что мог бы и все больницы в Украине обезпечить!
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Балаболка Зелена, покажи вирок де він крав?
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Вирок ему показал народ когда за 5 лет его "правления" рейтинг с 60% упал ниже 15...И кто тебе сказал что я за зеленского?Или у вас порохоботов по принципу кто против Пети автоматом становиться Зелебобиком?
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Ні, це тупе "населення" (ніякий це не народ) вирок собі підписало. Кому є діло до поглядів дебілів? Подобатись цим тупим 73%, це себе не поважати.
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Именно так...Свинарчуков преЗЕдент посадил...в соседних камерах сидят Ахметка с Медведчуком, Новинским и Беней...я ничего не перепутал?... Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 1496
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А кого посадил за 5 лет ваш любимый Петя? Янык,Ахметов,Новинский тото я смотрю в соседних камерах уже 5 лет сидят...Лицемеры чистой воды Зеле за год провлания предьявляят в то время как Петя который за 5 лет не кого не посадил тихо умалчивают...
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Так когда преЗЕдент посадит Ахметова,Яныка, Новинского, Медведчука?...Или он простой балабол?... Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 5781
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Ваня ,не буянь, здесь водки нет,как и защитных масок ффпи3, что вывезли зелёные свмнарчуки. И так приятно осознавать, что. Вас, обоссцаннуб вату до сих пор колбасит от Пороха . Вот он молодец. Надо было вас больше давить
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Что бы ты понимал "вате" уже давно плевать на пороха не где кроме етог сайта о нем уже и не вспоминают слава богу ибо беспредела которого творилось при нем за последние 5 лет не было даже во времена простигосполди Яныка...
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снова отсасыватель, насос и пульсомер. Пеееетя , купи хоть один аппарат ИВЛ . Не ремонтируй старое ушатанное временем , а купи. Вон Ахметка пообещал купить еще аппаратов ИВЛ в города где у него заводы работают. И спокойно за газ не платит. По одной Луганской ТЕС 1,6 миллиарда долга. Но он же нормальный пацан , он пайки выдает на оккупированных. ИВЛЗЫ покупает.

Петя не будь жлобом.
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Партия оборудования... Этот коробок прямо . как переходящий вымпел)
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Передам пачку ваты (оборудования) Безвозмездно!!!
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Молодець наш Гетьман Порох!
(зебіли можуть не коментувати і мовчки йти нахій Фонд Порошенка передав реанімаційне обладнання у Вінницьку міську лікарню - Цензор.НЕТ 1904 )
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Welt Schmerz ты сам наверно две коробки возил по больничкам от ХВонда Пэти делать селфи ?
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Перше. Чому ти вирішив, що смороду возили коробки робити селфі? В тебе їсти якісь пруфи?
І по-друге, чому ти випробовуєш борошна в галузі п'ятої крапки від реальної допомоги?
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Щей WANTED в дэнэрэ за вбивство моторила. Взагалі красавчік
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На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом. /Коломойский оценил свои активы в (всего лишь) $8 миллиардов 05.07.19
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Простые вопросы:
Что в коробках и пакетах?
Как и КОГДА это попало в Украину?
Не с помпезно ли "открытых" пэтей и марыной больниц?
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Опять мародерит, газовый геноцид устраивает. Ура зебилы, скорее поборем газовый геноцид мародера порошенки, ура ура.
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Фонд Порошенко получил ИЗ БЮДЖЕТА 1 миллиард в 2019м и 500 миллионов в 2020м году.
Можно от такого пирога и смердам подкинуть. Пиар, к тому же...
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Украинский культурный фонд и Фонд Порошенка это разные организации.
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С точки зрения бизнеса - это называется ,вложением на перспективу.Или пиар в нужный момент. Это очень выгодно - отдать штуки три долларов,а придя к власти забрать сколько хошь.Я не сторонник зели,зелупы или как вы там еще его называете. Для меня вы все мусор и паразиты.Шо зеленые,шо порохоботы. Неприятно был удивлен,что и Свободовцы в унисон запели о благодетеле парашенке. - Походу оказалось,что они простые проститутки. К тому же униженные тем же парашенко.- Когда он их выпихнул из власти после майдана,более якобы "радикальным" ярошем.Потом еще и чуть было не пересажал за авакавскую гранату. В общем националистов больше нет. Есть клоуны парашенки.
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Ох, вашему-то зебильному лохторату куда об этом говорить. Ваш володька, даже не передал ничего, просто квн играл.
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Даже столик для эффектного фото привезли с коробками. Смотрите в другое месте не везите а то люди подумают что одно и тоже кругами возите для фотосессий.
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