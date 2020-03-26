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 Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами. ФОТОрепортаж

В Киев прибыли еще два "эвакуационных" поезда из Польши вечером 25 марта и ночью 26 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Один из поездов прибыл в столицу около 10 часов вечера, второй - после полуночи.

Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами 01

За прибывшими гражданами будет установлен медико-санитарный надзор.

В целом из Польши прибыли уже 10 поездов с гражданами, которые не смогли выехать из страны до начала карантина.

Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами 02
Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами 03
Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами 04
Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами 05

Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами 06
Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами 07
Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами 08
Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами 09

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Источник: https://censor.net.ua/p3184531
 
 
 Топ комментарии
 
ну да, конечно родина выгнала... просто завтавила сидеть в другой стране, не платить налоги в своей, волать что бы за растаможку евробляхи им еще и доплатили... во всем родина виновата, а не ублюдки во власти, которых эти же любители родины из раза в раз выбирают.

я живу и работаю здесь в Украине, плачу родителям этих любителей родины на растоянии пенсии из налогов от заработаных денег, а они что ? бога за яйца ухватили ? работы мало ?
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ну на кой хрен их сюда везут ? они дохера патриоты любили родину на растоянии - пусть бы и лечились на растоянии.
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Понеслись развозить, разносить заразу по всей стране.
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ну на кой хрен их сюда везут ? они дохера патриоты любили родину на растоянии - пусть бы и лечились на растоянии.
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Не, так, наверное, тоже не очень правильно. Это, скорее, родина их под жопу выгнала по польшам горе мыкать. Другое дело, что вместо того, чтобы пускать и даже целенаправленно завозить, можно было бы продумать систему материальной (пусть в беспроцентный долг) поддержки всех наших за границей. пусть бы там и сидели. Хуже не было бы ни для них, ни здесь.
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ну да, конечно родина выгнала... просто завтавила сидеть в другой стране, не платить налоги в своей, волать что бы за растаможку евробляхи им еще и доплатили... во всем родина виновата, а не ублюдки во власти, которых эти же любители родины из раза в раз выбирают.

я живу и работаю здесь в Украине, плачу родителям этих любителей родины на растоянии пенсии из налогов от заработаных денег, а они что ? бога за яйца ухватили ? работы мало ?
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Так это ж ты про родину начал? Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами - Цензор.НЕТ 7935 Или родина - это что? Только "садок вишневий бiля хати"? Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами - Цензор.НЕТ 2089 А кого они сдуру выбирают раз за разом - это отдельная тема. А то, что ты здесь работаешь, так у нас же не крепостное право.
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я за прошлый год уплатил в бюджет ЭТОЙ страны, налогов 97950 гривен. а вы сколько ? или вы хотите нихера не платить, но иметь тут льготы, пенсию, качественную медицину и дешевую растаможку ? а деньги откуда возьмутся, если ваша "хата с краю" ?
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Так у нас, вроде с польшей, чехией, какие-то договора существуют. Что-то ж и отчисляется.
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да нихрена не отчисляется. гастарбайтеры тупо в карман себе ложат, а потом расказывают как мне жить, на какой мове балакать.
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Та нет. Я думаю, что официальный работодатель отчисляет за них налог у себя в польше и с него сюда что-то с него заезжает.
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налог на прибыль для физических лиц в Польше составляет 17% и идет в бюджет польши. в украину - конская салупа. официально трудоустроенные платят налоги в той стране в которой работают, а не в какой то другой.
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А почему. если такие потери, государство не запретит трудоустройство за границей?
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зеленые попытались заставить их платить в бюджет Украины по приезду сюда, и обложить налогом НДФЛ 18% переводы на банковскую карточку, но как всегда перднули в лужу.
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для уродцев высокого уровня, именно поэтому существуют офшоры - страны с низким налогообложением, в которых регистрируют предприятие и платят в той стране относительно небольшие деньги в бюджет.
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ах, да... помимо порложеных налогов я еще плачу дорожный сбор в бензине, при том что моя машина жрет 30 литров на 100км, 20% ПДВ в магазине за любой товар который покупаю.
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Правильно. Сейчас родина- это вотчина олигархов уже почти 30 лет.
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Эти будут занимать аппараты ИВЛ, которых и так не хватает для тех людей которые тут живут,работают и платят налоги.с каждым самолётом и поездом из за бугра мы все ближе приближаемся к *******
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...пусть лучше они, чем те кто живёт и работает в Украине.
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Хреновая идея если честно )))
На карантин их всех нужно недели на две в лагерь для "беженцев", а потом отпускать, eсли все здоровы.
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А это где у нас такие условия для карантина?
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На границе есть лагеря для мигрантов из третъих стран в ЕС. Сейчас там народу должно быть меньше, так как все границы перекрыты. Ну или построить новый. Все же дешеле, чем потом по всей стране искать зараженных.
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И шо, в эти лагеря влезет 80 тысяч человек?
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За раз нет. Но они ж не все вместе в один день приехали? Две недели карантина достаточно. Для этого собственно и лагаря не очень нужны. те же больницы можно использовать.
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А где набрать пустых оборудованных больниц. Это ж потенциально зараженные люди?
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Почему пустых? А лечить от вируса вы где собираетесь, в пустых больницах что-ли? Если будет эпидемия, то нужны будут тысячи коек. Пока больных очень мало, селить туда приезжих на карантин.
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Бункер Гітлера під Вінницею ..надійне "місце ізоляції"
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без денежных переводов заробитчан, такие умники, как ты и тебе подобные, сосали бы писю не одно уже десятилетие, а доллар стоял бы не 27 гривен, как сейчас, а все 150.




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да мне насрать. каким боком их денежные переводы помогают бюджету или пенсионному фонду ? они бывают настолько наглые что даже на бирже труда стоят как безработные и их родители субсидии получают. кому в хер тарахтели их переводы, необлагаемые никакими вообще налогами ? кроме ПДВ в размере 20% в магазине ? почему нормальные украинцы платят 46% от брутто зарплаты, а эти куесосы - нихрена ?
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Да ты просто моральный урод, Мамонт. В фильме "Мгла" ты из большой группы моральных уродов (люди в супермаркете поделились на две группы). Посмотри фильм. Посмотри на себя со стороны.
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По-моему даже 20% ПДВ плюс пошлины плюс всякие коррупционные накрутки не слишком-ли дохера ? Так что имеют моральное право вообще не платить.
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та не, Зе думает что вирус-убийца вернул ему в помощь всех чухнувших украинцев, не понимая что эти инвесторы (семьи безналоговики ,но получатели субсидий, пенсий и разных там социалок) как только всё утихнет чухнут обратно работать на Панов, Сэров, и Месью, а не восстанавливать пост.кризисную экономику Батькивщыны
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Особенно двое без масок на последнем фото будут соблюдать карантин,если даже в поезде с потенциальными больными не удосужились их одеть.
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Там не за хер сидеть, вот они и валят сюда, разносчики вирусняка, садить всех на карантин, а потом отпускать домой
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рагульские тупо ********* эгоистичные сцуки.
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Медленно вирус распространялся вот еще контрольный в нолову и в Санжары на карантин никого не везут ...Думаю что про ужас Италии все забудут потому как будет новый ужас похлеще
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два поезда заразы и куда они пошли? по домам разносить, это что, специально, чтобы выжил небольшой процент рабов?
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Особливо мені сподобалися дві останні світлини - як вони розбігаються хто куди...
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Зебобы и прочие петуШарии, вы когда гнобили Пороха, могли себе предствить, что вас ждет в ближайшее время? Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами - Цензор.НЕТ 8194
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петушарий и порох - близнецы-братья
мы говорим - петушарий, подразумеваем - порох
мы говорим - порох, подразумеваем - петушарий
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Петушарий все время парафинил Пороха и зализывает очело Зелупе.ты все перепутал.
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Обычно я пишу что-то типа "сжечьнапалмом" а сегодня подумал, каким надо быть дебилом, что бы в этот ад возвращаться?
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я думаю что дурацкие действия властей это задумка чтобы были беспорядки.
как вариант - у Путина этих вирусов - тонны. может заразить солдат(ну, беспилотники и диверсанты и т.д.), а на фоне беспорядков - ВНЕЗАПНО "освободить" по Днепр. И хрен Европа поможет. Может только Польша отхватит с 7 областей.
ибо невозможно так тупить - навезли 100к. из пораженных стран и ..... температурку померили, зная что можно быть носителем 2 недели, и даже температуры может не быть. х.з. как иначе это объяснить.
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А все просто, работы нету, за жилье плати Обычные шеуры.
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Тут тоже здравоохранение не фонтан. И самолечением не позаниматься, потому что все по рецепту.
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а всё очень просто назад их никто не впустит, особено тех кто переболеет коронавирусом - будут писячить в Украине за копейки или сопьются и станут бомжами..
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Понеслись развозить, разносить заразу по всей стране.
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мало поездов, задействуйте пароходы, зелёнки и йода хватит на всех, больше лечить нечем .
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)) хто то даже с машинкой от медиамаркта. наверное будет в самоизоляции погостювать ездить
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сначала зедебил в Украину начал стягивать вирусных больных, потом и остальные начали подтягиваться. Нет ну жили работали за границей и оставайтесь там пока не вылечитесь.Зачем же быть такими сволочами что бы намеренно ехать и заражать близких и всех вокруг.
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почему же заражать то? - хряпнут дома в кругу семьи перцовки с чесноком и вирусу каюк.(а родня разбредется заражать других)
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их выперли с работы, вот они и поперлись, вопрос только почему не поехали самостоятельно еще в феврале - январе, и почему никто не подготовил заранее больницы и палаточные городки для карантина?
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у 30% заболевших в Ухане не было температуры. Что они там меряют, отпускайте сразу всех по родным сёлам.
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Янелох 42-й упорно продолжает пенсионную реформу! Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами - Цензор.НЕТ 952
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Для Брехла оманського ви пофігу. Піар понад усьо: він повертає українців додому, а там хоч трава не рости
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Припхались гастарбайтери-жопомийки. Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами - Цензор.НЕТ 8322
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Прекрасный метод уничтожить всех Порохоботов,вернуть их братьев с заработков.
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Евробыдло вернулось!!!!
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"Ани же не виноваты, шо их выгнали .."
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