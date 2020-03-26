 Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.

Один из поездов прибыл в столицу около 10 часов вечера, второй - после полуночи.

За прибывшими гражданами будет установлен медико-санитарный надзор.

В целом из Польши прибыли уже 10 поездов с гражданами, которые не смогли выехать из страны до начала карантина.

















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