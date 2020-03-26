 Из Польши прибыли еще два поезда с украинцами. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LB.ua.
Один из поездов прибыл в столицу около 10 часов вечера, второй - после полуночи.
За прибывшими гражданами будет установлен медико-санитарный надзор.
В целом из Польши прибыли уже 10 поездов с гражданами, которые не смогли выехать из страны до начала карантина.
я живу и работаю здесь в Украине, плачу родителям этих любителей родины на растоянии пенсии из налогов от заработаных денег, а они что ? бога за яйца ухватили ? работы мало ?
На карантин их всех нужно недели на две в лагерь для "беженцев", а потом отпускать, eсли все здоровы.
мы говорим - петушарий, подразумеваем - порох
мы говорим - порох, подразумеваем - петушарий
как вариант - у Путина этих вирусов - тонны. может заразить солдат(ну, беспилотники и диверсанты и т.д.), а на фоне беспорядков - ВНЕЗАПНО "освободить" по Днепр. И хрен Европа поможет. Может только Польша отхватит с 7 областей.
ибо невозможно так тупить - навезли 100к. из пораженных стран и ..... температурку померили, зная что можно быть носителем 2 недели, и даже температуры может не быть. х.з. как иначе это объяснить.