 Контрразведка СБУ разоблачила завербованного ФСБ России экс-сотрудника МВД Украины. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, житель областного центра, бывший работник МВД, по своей инициативе установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России.

"По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области. Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен передавать российским кураторам из отработанным каналам связи", - сказано в сообщении.

Во время обысков в квартире злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили доказательства противоправной деятельности.

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Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.



Фото: сайт СБУ

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Мероприятия по разоблачению агента иностранных спецслужб проводились под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.