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 Контрразведка СБУ разоблачила завербованного ФСБ России экс-сотрудника МВД Украины. ФОТОрепортаж

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла в Днепре подрывную деятельность агента российских спецслужб.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По предварительным данным следствия, житель областного центра, бывший работник МВД, по своей инициативе установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России.

"По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, местах дислокации и вооружении украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области. Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, участвовавших в операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен передавать российским кураторам из отработанным каналам связи", - сказано в сообщении.

Контрразведка СБУ разоблачила завербованного ФСБ России экс-сотрудника МВД Украины 01

Во время обысков в квартире злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили доказательства противоправной деятельности.

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Сейчас следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Контрразведка СБУ разоблачила завербованного ФСБ России экс-сотрудника МВД Украины 02
Фото: сайт СБУ

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет.

Мероприятия по разоблачению агента иностранных спецслужб проводились под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области.

Источник: https://censor.net.ua/p3184498
 
   
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а когда там агента кацапских спецслужб - зеленского - задежит СБУ? а ермака?
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Зеленський все-таки обраний а Єрмака ніхто не обирав.
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ермака косвенно обрали зебилы, выбрав зеленского и наделив его такими полномочиями - то недолюстрированного богдана назначать, то теперь вот ермака.
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Мусара первые сепары и предатели ! На колл посадить публично эту тварь надо !
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мусора любят "крепкую руку", это у них психосексуальное; именно поэтому их и тянет всех к путлеру с его голым торсом.

"Ну давай же, приказывай, господин!" - приказ для мусоров это же священно, проверено на баррикадах майдана.
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Місце народження Харків. Навіть немає здивування. Це пан Рюкзаков харківських ставив на всі керівні пости у всі області. Не мішали б їх всіх перевірити. Там нічого вже давно немає нашого. Навіть колегії проводять на російській мові. Подивіться, як спілкуютьсі поліцейські - як їх головний -російською. А це порушення, бо вони держслужбовці. Все починається з дрібниці, а закінчується переходом на бік ворога. Крим забули? Де виховна робота? Я навіть не маю бажання заходити в відділи чи відділення поліцейських. Там 2-3 мають проукраїнську позицію, інші прославляють расею. Я вам розповідаю за Дніпропетровску область за промислові міста.
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Даю новую наводку - медведчук,рабинович,шуфрич .............
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А хто знає скільки в нас подібного лайна? Ніхто! А його є неміряно. І вони серед нас а не десь там. Будьте пильними.
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