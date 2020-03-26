 Такси врезалось в конструкцию подземного перехода в Киеве: погибла пассажирка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.

Водитель Renault на высокой скорости врезался в конструкцию пешеходного перехода.

"От сильнейшего удара на месте скончалась пассажир Рено, женщина. Водитель в критическом состоянии без сознания госпитализирован. На место аварии прибыла дочка погибшей, также госпитализирована с острой реакцией на стресс", - говорится в сообщении.

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