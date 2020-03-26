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 Такси врезалось в конструкцию подземного перехода в Киеве: погибла пассажирка. ФОТОрепортаж

В Киеве на Воздухофлотском проспекте, недалеко от Центрального железнодорожного вокзала, произошла смертельная авария с участием автомобиля такси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.

Водитель Renault на высокой скорости врезался в конструкцию пешеходного перехода. 

"От сильнейшего удара на месте скончалась пассажир Рено, женщина. Водитель в критическом состоянии без сознания госпитализирован. На место аварии прибыла дочка погибшей, также госпитализирована с острой реакцией на стресс", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фура и два автобуса столкнулись на трассе Киев-Одесса: двое погибших, четверо пострадавших

Такси врезалось в конструкцию подземного перехода в Киеве: погибла пассажирка 01
Такси врезалось в конструкцию подземного перехода в Киеве: погибла пассажирка 02
Такси врезалось в конструкцию подземного перехода в Киеве: погибла пассажирка 03
Такси врезалось в конструкцию подземного перехода в Киеве: погибла пассажирка 04

Источник: https://censor.net.ua/p3184493
 
 
 Топ комментарии
 
сам за рулем 12 лет, но неоднократный опыт езды по Киеву со скоростью 120 км/ч имею только в качестве пассажира такси. причем всегда говорю водителю - я не спешу, но походу или он спешит или 120 км/ч это для них и есть неспешный режим, хз...
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Быстренько летел чтоб побольше клиентов за день принять, зря шоль таксисты цены подняли.
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та писець.. Вiн що 250 км на годину iхав ??
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Быстренько летел чтоб побольше клиентов за день принять, зря шоль таксисты цены подняли.
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... дружище!!! Ну не распространяй бред! Цены на такси поднялись на пару процентов. Был бы ты в Украине, тупо набрал бы заказ того же Болта и ОЧЕНЬ бы удивился!!!
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Вы удивитесь, что эта самая компания БОЛТ не имеет в Украине даже элементарного офиса, некуда обратиться с жалобой на хамство, обманы водителей. Все - через виртуальное общение с оператором. И - никакой реакции на ваши обращения. Как говорят знающие люди, и ответственности компании НИКАКОЙ за такие вот ДТП со смертельным исходом не несет!. Компания "только обеспечивает прием заказа от пассажира и находит машину для поездки". И - ВСЕ!
Пока банда зеленой шмаркли хрюкает про борьбу с к-вирусом, никто не наводит порядок работы транспорта, ни боксер, ни коррупционеры с КабМина, ни депутаны, которым все абсолютно все равно. Украина стремительно отстала по законности даже от Зимбабве и Тринидадо и Тобаго. Похоже, навсегда.
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это вы еще про маршрутки не вспомнили. та же фигня. На требование талончика воитель может бросить пачку талонов - пассажиры его только поддержат. Никто не желает понять, что они никто - их нет в салоне, он едет как хочет.
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Там лівий поворот на вокзал, а мабуть поспішав і дивився праворуч чи не рушають на нього зустрічні. А бетонна стінка підземного переходу зліва йому по ходу там дійсно за пів метра від дороги. Міг не вписатися. Та і воділа з черкаськими номерами, їм пдр не писані.
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Дякую , але все рiвно швидкiсть там була далеко не 60 на годину
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сам за рулем 12 лет, но неоднократный опыт езды по Киеву со скоростью 120 км/ч имею только в качестве пассажира такси. причем всегда говорю водителю - я не спешу, но походу или он спешит или 120 км/ч это для них и есть неспешный режим, хз...
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СА головного мозга! Вижу СА или Чурок в приложении отменяю накуй сразу!!!
Конченные джигиты с Черкасс .....
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нащадки торків, клобуків та інших берендеїв..по Пороссю жили..
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вчера при почти пустом городе мне за 5 минут встретились два идиота: один проскакивал на красный при абсолютно пустом перекрестке, второй обгонял на закрытом повороте и уворачивался от грузовика, машин было всего 3 на километр.
Не смог описать все это без матерных слов.
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Никто не хочет сравнить количество смертей от коронавируса и от ДТП в том же Киеве за последнюю неделю?
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Нет, конечно, ведь тогда придется запретить личный автомобильный транспорт.
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При совдепии и в настоящее время в той же Германии таксовать разрешалось при 10-летнем стаже вождения и сдачи экзамена на знание города.
Тут имеем приезжего лихача
За что боролись.
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Рагуль приехал в Киев потаксовать и полетать. Убил человека.
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удар был такой силы, что ремень безопасности не спас бы. Хотя судя по удару головой о лобовик - она и не была пристегнута.
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