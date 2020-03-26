 Такси врезалось в конструкцию подземного перехода в Киеве: погибла пассажирка. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу dtp.kiev.ua в Facebook.
Водитель Renault на высокой скорости врезался в конструкцию пешеходного перехода.
"От сильнейшего удара на месте скончалась пассажир Рено, женщина. Водитель в критическом состоянии без сознания госпитализирован. На место аварии прибыла дочка погибшей, также госпитализирована с острой реакцией на стресс", - говорится в сообщении.
Пока банда зеленой шмаркли хрюкает про борьбу с к-вирусом, никто не наводит порядок работы транспорта, ни боксер, ни коррупционеры с КабМина, ни депутаны, которым все абсолютно все равно. Украина стремительно отстала по законности даже от Зимбабве и Тринидадо и Тобаго. Похоже, навсегда.
Конченные джигиты с Черкасс .....
Не смог описать все это без матерных слов.
Тут имеем приезжего лихача
За что боролись.