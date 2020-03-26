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Все про:Газ (9294) Россия (75241) Черное море (600) буровая установка (11)

 Оккупанты РФ используют две захваченные буровые платформы для добычи газа в районе Одесского месторождения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Морская охрана ГПСУ продолжает фиксировать факты осуществления незаконной деятельности РФ в Черном море.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы. 

Отмечается, что в Одесском месторождении распознаны две самоподъемные плавучие буровые установки "Украина", переименованные оккупационными властями в "Крым-1" и "Таврида". На обоих подняты флаги страны-агрессора.

Украинские пограничники также распознала ракетный катер ЧФ РФ, который патрулировал акваторию. На запрос о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили.

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Оккупанты РФ используют две захваченные буровые платформы для добычи газа в районе Одесского месторождения 01
Оккупанты РФ используют две захваченные буровые платформы для добычи газа в районе Одесского месторождения 02
Оккупанты РФ используют две захваченные буровые платформы для добычи газа в районе Одесского месторождения 03
Оккупанты РФ используют две захваченные буровые платформы для добычи газа в районе Одесского месторождения 04

В ГПСУ напоминают, что материалы, собранные Морской охраной в период с 2014 года уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, которым признано, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК "Нафтогаз Украина" и ее дочерних предприятий.

Источник: https://censor.net.ua/p3184478
 
 
 Топ комментарии
 
А що з цього приводу скаже зевлада? Оккупанты РФ используют две захваченные буровые платформы для добычи газа в районе Одесского месторождения - Цензор.НЕТ 2362
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Подавайте в Стокгольмский суд или Гаагский трибунал. Ау, юристы, отрабатывайте дипломы и зарплаты.
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А що з цього приводу скаже зевлада? Оккупанты РФ используют две захваченные буровые платформы для добычи газа в районе Одесского месторождения - Цензор.НЕТ 2362
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А ***** твоё поганое молчит, и молча газ ворует?
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А почему бы и не поворовать если за это ничего не будет?
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Млять, шо петя, шо зеля никак не могут понять, что нам уже позавчера еще нужны не москитные кансервы, а хотя бы ракетные катера! А то так и будем обходться вежливыми опросами и всасывать на море.
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забудь шо петя про це говорил, твой зельц скоро год как при владе и вообще ничего не говорит.....
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ага какая разница кто качает главное газ идет!
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Подавайте в Стокгольмский суд или Гаагский трибунал. Ау, юристы, отрабатывайте дипломы и зарплаты.
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А премию уже можно получить, мы же выиграем наверняка.
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фиксируйте только удаленно не наражате себя на опасность.
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0-1Александр Иванов 29ff5b68

фиксируйте только удаленно не наражате себя на опасность. Оккупанты РФ используют две захваченные буровые платформы для добычи газа в районе Одесского месторождения - Цензор.НЕТ 9060

Оккупанты РФ используют две захваченные буровые платформы для добычи газа в районе Одесского месторождения - Цензор.НЕТ 7467
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если рашистская мова международная тогда я вьетнамская балерина!
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Жаль, нет у нас морских котиков типа SEAL. Подорвать и забить.
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У нас є СН, які одним поглядом відганяють агресора.🐸
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А что там испытания " Нептуна " уже завершились ? Особенно умиляет вопрос к нарушителю : " А что это ты тут делаешь ? Ворую . А , ну тогда ладно . "
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Так что, оказывается не хохлы газ воровали, а свинособаки во главе с ******?
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Это как в анекдоте конца 80-х годов прошлого века
Поздний совок . После горбачевского ,,сухого" указа . Одесса .Очередь в ликеро-водочный магазин
. Большая и движется медленно . Скоро магазин закрывается . К дверям подходят последние счастливчики . Тут вдруг огромная очередь с дальнего конца начинает расступаться как море перед торпедой . А перед дверью остаётся уже последний покупатель -какой то интеллигентишка в очёчках в шляпе .
Тут вдруг возле него выростает огроомный бритоголовый бугай весь в наколках с куполами , и отшвыривает в сторону интиллигентишку как мячик прямо в лужу рядом с желанным входом в магазин небрежно кидая -******-ты ...(( И дверь закрывается за ним с табличкой -,,Закрыто" ((
Интиллегент встаёт .Поднимает с земли упавшие очки . И взмахнув руками восклицает -******ж-я..!!!! Окупанти РФ використовують дві захоплені бурові платформи для видобутку газу в районі Одеського родовища - Цензор.НЕТ 4499
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И что дальше ? Что там с Нептунами Вова ? Без Нептунов они скоро и одесские пляжи объявят зоной своей экономической деятельности .Но и без того понятно что политика ,,безальтернативного мыролюбства" начатая известным папередником в 2014 году продолжается нынешним руководством на все 100%
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А ти, коли за нього голосував, чекав іншого?
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«политика ,,безальтернативного мыролюбства" начатая известным папередником в 2014 году» - явно висер з Г+Г.
Ну, да ладно, ваші фізіологічні потреьи навіть на людях, 73/43%зебілів - заборонити неможливо. Тож будемо спамити, щоб не воняло.
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Ты не чужие ,,высеры" ,ты ваши патужные перемоги считай . Окей ?
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Ермак, переговоры с ордило, мир в глазах путена, сворачивание украинского телевещания на донбасс, торговля за воду в крым, провал реформы питанич в армии, нато не на часи...
Я никакую перемогу не упустил, нет?
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Они и есть достойные продолжатели своих папередников . Все вышеперечисленное в эту политику укладывается .Перемоги папередников мне перечислять лень , ты их знаешь не хуже меня
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Коротше кацапня послала нах укр. погранцiв i на тому все..Не здивуюсь якщо вони в двох мiлях вiд Одеси поставлять цю бурову пiд охороною кораблiв , а нашi тiльки фiксуватимуть
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Дякуємо Єрмака, що допомагає агресору зняти санкції!
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Санкции от ермаков разных НЕ зависят . Подякуйте за это ,,весьмирснами "(помните ? ) -тем кто их когда то вводил чтоб просто попугать агрессора , а не чтоб ПРЕСЕЧЬ агрессию ......не получилось ну дадно ...теперь снимут - ато аж самим стало страшно ....что бабки уходят мимо них , а на украинские жертвы им пофиг , это же не их жертвы . Их жертвы корона китайская косит .Вот их им реально жалко .Можно даже 5 бортов с фсбшниками ради этого пригласить в гости
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Доки український уряд дозволятиме російським окупантам красти наш газ, доти наші українські пенсіонери житимуть бідно. Треба знищити російський катер у наших водах.
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Це тепер повинні зробити зевиборці!
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Вот кстати ты прав , но для начала расскажи чем ты его знищиш ? И чем ты потом будешь нищити их остальной флот который туда припрётся ?
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Бездарі і продажні боягузи на всіх рівнях... Уявляю, що б сталося з цим катером, якби він з"явився щось патрулювати у територіальних водах, скажімо ... Ізраїлю? Чи Туреччини ?Чи Китаю ? Всі біди від боягузства вищого керівництва, замішаного на повній відсутності національної гідності...
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Они его не крадут а делятся с зелей. Все в Украине государственное а государствво это зеля. Пока не научмся чиновников нанимать как корнсьежек так и будем жить в своем доме где распоряжается твоей квартирой домоуправ.
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Так а чего не захватить ?
Я бы и Штаты захватил Зная что мне ничего не будет
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странно что "корабель" у погранцов не отжали ...
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Ну зафіксіровалі і чтьо, какая разніца...Соплі утерли й додому.
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Ну что вы на ето скажите идиоты утверждающие что с Рашкой можно подписать мир? Вы хоть понимаете что Орда остановится только там где ее остановит наша армия а не какие то подписанные бумажки. И крымом и дамбасом вы от Орды не откупитесь, если еще не поняли
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В ответ через суд можно было бы арестовать росийский газ идущий через наш газопровод. Но я очень сомневаюсь что у нас проукраинская власть. А скорее всего *наша* власть получает от кремля неплохие откаты просто за бездействие и саботаж.
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В ответ через суд можно было бы вытребовать только очередные обеспокоенные озабоченности . А газ этот идёт в ЕВРОПУ ! Ты думаешь что европейский суд оставит Европу без оплаченного Европой газа ?
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От этого вируса лучшее средство - "Нептун"
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Почему до сих пор не экспроприировано все рашистское имущество в Украине и кум х...йла бегает в ВР???
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