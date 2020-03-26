 Оккупанты РФ используют две захваченные буровые платформы для добычи газа в районе Одесского месторождения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
Отмечается, что в Одесском месторождении распознаны две самоподъемные плавучие буровые установки "Украина", переименованные оккупационными властями в "Крым-1" и "Таврида". На обоих подняты флаги страны-агрессора.
Украинские пограничники также распознала ракетный катер ЧФ РФ, который патрулировал акваторию. На запрос о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили.
В ГПСУ напоминают, что материалы, собранные Морской охраной в период с 2014 года уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, которым признано, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК "Нафтогаз Украина" и ее дочерних предприятий.
фиксируйте только удаленно не наражате себя на опасность.
Поздний совок . После горбачевского ,,сухого" указа . Одесса .Очередь в ликеро-водочный магазин
. Большая и движется медленно . Скоро магазин закрывается . К дверям подходят последние счастливчики . Тут вдруг огромная очередь с дальнего конца начинает расступаться как море перед торпедой . А перед дверью остаётся уже последний покупатель -какой то интеллигентишка в очёчках в шляпе .
Тут вдруг возле него выростает огроомный бритоголовый бугай весь в наколках с куполами , и отшвыривает в сторону интиллигентишку как мячик прямо в лужу рядом с желанным входом в магазин небрежно кидая -******-ты ...(( И дверь закрывается за ним с табличкой -,,Закрыто" ((
Интиллегент встаёт .Поднимает с земли упавшие очки . И взмахнув руками восклицает -******ж-я..!!!!
Ну, да ладно, ваші фізіологічні потреьи навіть на людях, 73/43%зебілів - заборонити неможливо. Тож будемо спамити, щоб не воняло.
Я никакую перемогу не упустил, нет?
Я бы и Штаты захватил Зная что мне ничего не будет