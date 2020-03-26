 Оккупанты РФ используют две захваченные буровые платформы для добычи газа в районе Одесского месторождения. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Отмечается, что в Одесском месторождении распознаны две самоподъемные плавучие буровые установки "Украина", переименованные оккупационными властями в "Крым-1" и "Таврида". На обоих подняты флаги страны-агрессора.

Украинские пограничники также распознала ракетный катер ЧФ РФ, который патрулировал акваторию. На запрос о цели пребывания военного корабля РФ в исключительной экономической зоне Украины, тот заявил, что осуществляет в данном районе охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам ближе 1 морской мили.

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В ГПСУ напоминают, что материалы, собранные Морской охраной в период с 2014 года уже положены в доказательную базу дела для рассмотрения третейским судом в Гааге, которым признано, что Россия незаконно экспроприировала активы НАК "Нафтогаз Украина" и ее дочерних предприятий.