 Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Нацгвардии Сергею Михальчуку (посмертно). ФОТО

Об этом говорится в указе №111/2020 от 25 марта, передает Цензор.НЕТ.
Звание "Герой Украины" Михальчуку присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.
21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук погиб 14 декабря 2019 года на Донбассе в результате артобстрела оккупантами позиций Объединенных сил. При взрыве сержант Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима.
Какой-то полудурок-клоун, с его известными высерами про Украину, присваивает высокую награду государства молодому парню, который годится ему в сыновья, погибшему за эту самую Украину, которую обсирал этот ублюдок!
Сколько это будет длиться????
Хоча він заслуговує нагороду!!!
Слава захиснику України, який віддав життя за її свободу!!!
Жаль роздирає серце, душать сльози......
А зелебенські Сивухи хочуть домовлятися із вбивцями наших хлопців, гниди!
Він чествує лише мертвих героїв.
А живих переслідує.
ГЕРОЮ СЛАВА !!! Царство Небесне
А це про цинізм. "Нагадаємо, Михальчук став першим українським військовим, який загинув після "нормандської зустрічі" в Парижі 9 грудня."
Он даже чихнуть или перднуть страется с максимальным артистическим эффектом.
Этот сержант шо, закрыл телом полковника? Я бы еще подумал про орден, если бы накрыл собой ребенка. По-человечески жалко пацана, жалко родителей... А кому-то предмет для пиара...
Обесценили гривну - теперь обесценивают награды. Цинизм аж светиться...
И платить на надо.
кондитер-боты - враги Украины.