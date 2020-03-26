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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Нацгвардии Сергею Михальчуку (посмертно). ФОТО

Президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины с вручением ордена "Золота Зірка" сержанту Национальной гвардии Сергею Михальчуку (посмертно).

Об этом говорится в указе №111/2020 от 25 марта, передает Цензор.НЕТ.

Звание "Герой Украины" Михальчуку присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: 14 декабря на Донбассе, прикрыв побратима от разрыва российской мины, погиб воин Нацгвардии Сергей Михальчук. ФОТО

21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук погиб 14 декабря 2019 года на Донбассе в результате артобстрела оккупантами позиций Объединенных сил. При взрыве сержант Михальчук принял на себя основную массу обломков, прикрыв своим телом побратима.

Зеленский присвоил звание Героя Украины сержанту Нацгвардии Сергею Михальчуку (посмертно) 01

Источник: https://censor.net.ua/p3184464
 
 
 Топ комментарии
 
Лицемір! Перестань переслідувати добровольців і звільни Рифа та Юлію Кузьменко!
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совести еще хватает подходить к военным....
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Для самопіару.
Він чествує лише мертвих героїв.
А живих переслідує.
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Лицемір! Перестань переслідувати добровольців і звільни Рифа та Юлію Кузьменко!
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совести еще хватает подходить к военным....
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А где геройство?
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Вам нічим не догодиш: ні тим, що Зеленський повертає в'язнів, нагороджує загиблих, арештовує переслідувачів майданівців (напр. арештований вбивця Вербицького або ж мвс-ники -злочинці) і навіть українською говорить. Могли би дати йому трохи спокій. В період пандемії йому і без псевдо-патріотів турбот вистачає.
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Это сюр...
Какой-то полудурок-клоун, с его известными высерами про Украину, присваивает высокую награду государства молодому парню, который годится ему в сыновья, погибшему за эту самую Украину, которую обсирал этот ублюдок!
Сколько это будет длиться????
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А где **********? Куда оно заныкалось от проблем им сделанных?
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Серьожа хрін би взяв ту нагороду із рук чотири рази уклоніста і обси...ача України!!!
Хоча він заслуговує нагороду!!!
Слава захиснику України, який віддав життя за її свободу!!!
Жаль роздирає серце, душать сльози......
А зелебенські Сивухи хочуть домовлятися із вбивцями наших хлопців, гниди!
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Для самопіару.
Він чествує лише мертвих героїв.
А живих переслідує.
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Погибших надо чтить вопросов нет , хотя бы ради их родных , но когда на живых ветеранов откровенно хрен забивают ,и по тюрьмам невиновных сажают , то и пиар на погибших Ослу не поможет.
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"Під час вибуху 21-річний нацгвардієць сержант Сергій Михальчук прийняв на себе основну масу уламків, прикривши своїм тілом побратима. Не дивлячись на юний вік, Сергій Михальчук гідно боровся з російсько-терористичним окупантом і загинув в бою, як справжній воїн. Він продемонстрував вищий прояв бойового братерства, віддавши своє життя за побратима "

ГЕРОЮ СЛАВА !!! Царство Небесне
А це про цинізм. "Нагадаємо, Михальчук став першим українським військовим, який загинув після "нормандської зустрічі" в Парижі 9 грудня."
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Б*****дь - пиджак главнокомандующий да еще деятель шоу-бизнеса.
Он даже чихнуть или перднуть страется с максимальным артистическим эффектом.
Этот сержант шо, закрыл телом полковника? Я бы еще подумал про орден, если бы накрыл собой ребенка. По-человечески жалко пацана, жалко родителей... А кому-то предмет для пиара...
Обесценили гривну - теперь обесценивают награды. Цинизм аж светиться...
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Награждать посмертно - это маланцы любят, гои идут в расход, всё путём.
И платить на надо.
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какао-боты и на новости о погибшем гадят.
кондитер-боты - враги Украины.
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