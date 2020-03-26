 Неизвестные облили краской машину ужгородского депутата Щадея и положили сверху венок. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН рассказал сам депутат.

По его словам, сегодня около 8:30 ему позвонили сотрудники полиции и сообщили о том, что его автомобиль облили краской и положили на крышу похоронный венок. Щадей рассказал, что в полицию о факте порчи автомобиля позвонил кто-то из жильцов дома. Во сколько это произошло, пока неизвестно, но данный факт устанавливают правоохранители.

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Щадей не знает, кто мог совершить такой поступок. "Конфликтов было много, сразу трудно сказать. Стараюсь вести активную депутатскую деятельность, отстаиваю интересы общины, поэтому не исключено, что кому-то это мешало", - пояснил он.



