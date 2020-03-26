 Неизвестные облили краской машину ужгородского депутата Щадея и положили сверху венок. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом УНИАН рассказал сам депутат.
По его словам, сегодня около 8:30 ему позвонили сотрудники полиции и сообщили о том, что его автомобиль облили краской и положили на крышу похоронный венок. Щадей рассказал, что в полицию о факте порчи автомобиля позвонил кто-то из жильцов дома. Во сколько это произошло, пока неизвестно, но данный факт устанавливают правоохранители.
Щадей не знает, кто мог совершить такой поступок. "Конфликтов было много, сразу трудно сказать. Стараюсь вести активную депутатскую деятельность, отстаиваю интересы общины, поэтому не исключено, что кому-то это мешало", - пояснил он.
Значит - зебилы.
Да?
Не знаешь, как реагировать?
гувернантка прислугаслуга
Сразу вспомнил, как облили краской другую красавицу.
Конечно не про Гандзюк.
В результате захвата авиабазы протурецкие формирования заполучили в качестве трофеев десятки танков, а также шесть российских самолетов.
Кроме того, один наемник ЧВК Вагнера попал в плен к ливийским правительственным силам в ходе захвата авиабазы.
Хорошо хоть не нашемарку))
Тут все по феншую, а не по фен..ую.