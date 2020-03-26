 Злоумышленники изготавливали и продавали поддельные лекарства на территории Киева и других городов, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Подпольное производство осуществлялось в нежилом помещении в Харькове с помощью специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории города Киева, Киевской и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения.

Во время проведения 16 санкционированных обысков по месту производства, адресам проживания и в автомобилях фигурантов обнаружено оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств, около полутысячи ампул с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Трех человек, в том числе организатора нелегального бизнеса, задержали. Теперь им готовится уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

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