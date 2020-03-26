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 Злоумышленники изготавливали и продавали поддельные лекарства на территории Киева и других городов, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Правоохранители Киева ликвидировали нелегальное производство лекарственных средств и задержали лиц, которые наладили их сбыт на территории города Киева, а также в других городах Украины в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

Подпольное производство осуществлялось в нежилом помещении в Харькове с помощью специального оборудования. Готовую продукцию злоумышленники маркировали под известных украинских производителей и реализовывали на территории города Киева, Киевской и других областей Украины через интернет-магазины и почтовые отделения.

Во время проведения 16 санкционированных обысков по месту производства, адресам проживания и в автомобилях фигурантов обнаружено оборудование для изготовления фальсифицированных лекарственных средств, около полутысячи ампул с порошкообразным веществом белого цвета, фасовочный материал для готовой продукции, черновые записи и другие вещественные доказательства.

Трех человек, в том числе организатора нелегального бизнеса, задержали. Теперь им готовится уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 321-1 Уголовного кодекса Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волыни обнаружен подпольный цех по производству поддельных антисептиков, - СБУ. ФОТОрепортаж

Злоумышленники изготавливали и продавали поддельные лекарства на территории Киева и других городов, - прокуратура 01
Злоумышленники изготавливали и продавали поддельные лекарства на территории Киева и других городов, - прокуратура 02
Злоумышленники изготавливали и продавали поддельные лекарства на территории Киева и других городов, - прокуратура 03
Злоумышленники изготавливали и продавали поддельные лекарства на территории Киева и других городов, - прокуратура 04

Источник: https://censor.net.ua/p3184459
 
 
 Топ комментарии
 
Хорошо бы всю сеть накрыть, с производством понятно, а как попадали на склады аптеки медучреждения, качественная подделка или отсутствие лечебного эффекта, и возможный летальный исход.
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Чего сразу злоумышленники? Может то друзья Зеленского или его окружения.
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Нужно на этих фармацевтах провести клинические испытания!
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Чего сразу злоумышленники? Может то друзья Зеленского или его окружения.
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Не потделывали, а исправляли ошибки бездарной власти зеленских, которые в тяжелые для страны времена отправляют медикаменты на экспорт... Злоумышленники изготавливали и продавали поддельные лекарства на территории Киева и других городов, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2180
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Уже становится явным как Цензор.нет при участии своих порохоботов занимается разжиганием ненависти и накалом итак не простой обстановки в стране! Посмотрите на этих дебилов! Ни одной новости уже нет где бы тебе не писали как все плохо при нынешней власти!
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не читай! в чем проблема? Иди на корреспондент.нет и вместе с ватниками умиляйтесть владимиром зеленских Зловмисники виготовляли і продавали підроблені ліки на території Києва та інших міст, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7529
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А чего бы и не подделывать? Какая ответственность за это? По нашим дурным законам ( потому что написаны дураками и бандитами в Раде) они получат штраф за то, что наживались на здоровье людей.Такая реальность.
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Нужно на этих фармацевтах провести клинические испытания!
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Щоб нічим не захворіли накормити їх цими ліками доситу. Після діареї повторяти до повного знищення ліків.
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Они не сильно отличаются от легальных производителей сертифицированных ПУСТЫШЕК, разве что не поделились с чинушами мздой!
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Хорошо бы всю сеть накрыть, с производством понятно, а как попадали на склады аптеки медучреждения, качественная подделка или отсутствие лечебного эффекта, и возможный летальный исход.
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Всё что дорого и пользуется спросом подделывается.Только за валюту есть шанс сесть.Выгодно подделывать наркотики..
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В ампулах с оранжевой крышкой скорее всего цифтриаксон, жизненно важный антибиотик
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