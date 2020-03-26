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 COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер. ФОТОрепортаж

Власти штата Нью-Йорк утверждают, что благодаря экстренным и всеобъемлющим мерам им удалось замедлить распространение инфекции на своей территории.

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что утром 25 марта, по данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, в городе зафиксировано 16788 случаев COVID-19. За вторник количество больных коронавирусом увеличилось на 1191 человека, что вдвое меньше, по сравнению с показателями понедельника, когда было диагностировано 2482 новых случаев COVID-19. Таким образом, показатель выявления новых больных коронавирусом в городе вернулся к отметке 19 марта, когда болезнь начала очень быстро распространяться в Нью-Йорке.

Это заставило власти штата и города 22 марта ограничить передвижения для жителей. Среди принятых мер - закрытые школы, запрет любых собраний и массовое тестирование.

Белый Дом призвал всех, кто недавно посещал Нью-Йорк, или уехал из города, самоизолироваться на 14 дней. "Этой категории граждан важно мониторить температуру и контролировать симптомы. Мы просим всех путешествующих, кто был в Нью-Йорке и окрестностях, а сейчас находится в другой части страны, не выходить из дома", - призвал вице-президент Майкл Пенс.

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COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер 01
COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер 02
COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер 03
COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер 04

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COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер 05
COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер 06
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COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер 10

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COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер 11
COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер 12
COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер 13
COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер 14

Фото - ЕРА

Источник: https://censor.net.ua/p3184456
 
   
 Топ комментарии
 
"...власти штата и города ограничи(ли) передвижения для жителей. Среди принятых мер - закрытые школы, запрет любых собраний и массовое тестирование" - вони собі можуть дозволити масове тестування; в них там бабло не крадуть, а крадунів з бюджету штибу бені+Зе - судять і садять...; можуть з міської (вже не кажучи федеральної) казни закупити тестових систем скільки потрібно, і не пальонки...
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безсимптомних інфікованих в Києві сотні.. можливо кілька тисяч..
статистичні (в Україні заражуваність на рівні Молдови?)закони не обманути..

і тут не допоможе нікому липова офіційна статистика завдяки фуфлотестам...
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Совет форумчанПравила форума
 
так хочется уже новостей, о том что заболеваемость идет на спад
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В Нью-Йорке уже 33 тысячи инфициоованных, в США - 69 тысяч. Статья противоречит реальности.
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вірус "працює" хвилями..
по 5,5 днів..

статистика ..
тому радуватись можливо лише за більшиий період...
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Як вважаєте, Москва хоч тут влупить Нью-Йорк?
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знаете, не хотелось бы, пусть эта гадость поскорее закончится у всех
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в чем противоречит? прирост заболевших не снижается?
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То лаптеспостерігачі краху Америки.
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так раздражает... и так в новостях сплошная .опа, но если где-то забрезжит просвет, обязательно кто-то в комментах отложит кучку
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Прирост не снизился, наоборот за два дня в Нью-йорке количество инфицированных выросло с 16 тыс до 33 тысяч.
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Отмечается, что утром 25 марта, по данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, в городе зафиксировано 16788 случаев COVID-19. За вторник количество больных коронавирусом увеличилось на 1191 человека, что вдвое меньше, по сравнению с показателями понедельника, когда было диагностировано 2482 новых случаев COVID-19. Таким образом, показатель выявления новых больных коронавирусом в городе вернулся к отметке 19 марта, когда болезнь начала очень быстро распространяться в Нью-Йорке.
============
это неправда? ссылку на ваши данные можно?
Источник: https://censor.net.ua/p3184456
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Афроамериканцы более понятливые и законопослушные, чем руководимая бенями/зелями украинская нация?
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Найголовніший елемент цих заходів - масове тестування. Семе цього елементу у нас немає.
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І ніхто метро не закривав і в автобуси по спецперепустках не пускав...
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Вот из-за этого там более 33 тысяч зараженных, а не десятки, как в Киеве
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безсимптомних інфікованих в Києві сотні.. можливо кілька тисяч..
статистичні (в Україні заражуваність на рівні Молдови?)закони не обманути..

і тут не допоможе нікому липова офіційна статистика завдяки фуфлотестам...
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От по всій Європі і Америці всі такі тупі, що не додумалися повністю метро закрити? Чи може все-таки там розумніші люди у владі, ніж у нас, які усвідомлюють, що повне закриття метро НІЧОГО НЕ ДАСТЬ, зате транспортний колапс створить?
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Они утверждают, что "благодаря", но можно сказать и "вопреки"... Это как лечение простуды: если не лечить, пройдёт через неделю, если лечить - за 7 дней. COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер - Цензор.НЕТ 1588
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Все четко людей практически нет транспорта тоже почему бы и нет если на семью выделено 3000 дол. У нас выделен болт каждому кто неработает сотни машин тысячи шляющихся по улицам с детворой и пивком. Дол-бы
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По барам шляются! Безмозглые амёбы. COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер - Цензор.НЕТ 4503
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"...власти штата и города ограничи(ли) передвижения для жителей. Среди принятых мер - закрытые школы, запрет любых собраний и массовое тестирование" - вони собі можуть дозволити масове тестування; в них там бабло не крадуть, а крадунів з бюджету штибу бені+Зе - судять і садять...; можуть з міської (вже не кажучи федеральної) казни закупити тестових систем скільки потрібно, і не пальонки...
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Плісняві кажуть, що здоровим маски носити не потрібно, а "дурні" американці носять. Через це у них і пішла інфекція на спад
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Вражає. В Українських містах досі людно.
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Нужно в срочном порядке расширять кладбища и копать пустые могилы в прок, а то получиться, как в Италии и Испании негде тела будет складывать и каждый день это крутить по новостных каналах... это был бы лучший реклама-стимул для соблюдения карантина гражданами... и люди бы видели что государство он них беспокоиться и готово каждому бесплатно выделить пай земли...
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та да - хто хотів рехверендум за землю, яка вам не належить у селі - получітє!!
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Весь транспорт працює, ресторани тільки на виніс, школи, спортивні зали(молодці заморозили мій акаунт, дякую) -закриті. Люди свідомо прикрили бізнеси і всі доволі свідомо пішли на самоізоляцію. Нікого і ніде не штрафують. Шоста фотка-дорога на роботу. Всі служби працюють (моя також).
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Это вирус Дональда Фредовича испугался, и правильно сделал. COVID-19: кількість заражених у Нью-Йорку пішла на спад після екстрених заходів - Цензор.НЕТ 7992

И вашим "вирусам" советую.
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Дональд Фредович лучший! Казав з самого початку-нацкращий президент в новітні історії і вся ця брехня про зв'язки з Росією -спецоперація Кремля, а наші підхопили.
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Последняя фотка интересная и кстати, довольно эффективная - натягивают полиэтиленовую штору и в нескольких местах делают дырки, через которые можно получить товар. Пока, ничего подобного я не видел, хотя может в Китае есть.
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