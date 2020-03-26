 COVID-19: количество зараженных в Нью-Йорке пошло на спад после экстренных мер. ФОТОрепортаж

Об этом пишет "Голос Америки", информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что утром 25 марта, по данным Департамента здравоохранения Нью-Йорка, в городе зафиксировано 16788 случаев COVID-19. За вторник количество больных коронавирусом увеличилось на 1191 человека, что вдвое меньше, по сравнению с показателями понедельника, когда было диагностировано 2482 новых случаев COVID-19. Таким образом, показатель выявления новых больных коронавирусом в городе вернулся к отметке 19 марта, когда болезнь начала очень быстро распространяться в Нью-Йорке.
Это заставило власти штата и города 22 марта ограничить передвижения для жителей. Среди принятых мер - закрытые школы, запрет любых собраний и массовое тестирование.
Белый Дом призвал всех, кто недавно посещал Нью-Йорк, или уехал из города, самоизолироваться на 14 дней. "Этой категории граждан важно мониторить температуру и контролировать симптомы. Мы просим всех путешествующих, кто был в Нью-Йорке и окрестностях, а сейчас находится в другой части страны, не выходить из дома", - призвал вице-президент Майкл Пенс.
Фото - ЕРА
по 5,5 днів..
статистика ..
тому радуватись можливо лише за більшиий період...
============
это неправда? ссылку на ваши данные можно?
Источник: https://censor.net.ua/p3184456
https://webcam.scs.com.ua/north-america/usa/new-york/uoll-strit-i-uoter-strit/
статистичні (в Україні заражуваність на рівні Молдови?)закони не обманути..
і тут не допоможе нікому липова офіційна статистика завдяки фуфлотестам...
Stay home!
Stop the spread!
И вашим "вирусам" советую.