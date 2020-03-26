 13,5 тыс. украинцев вернулись на Родину в течение среды, - Госпогранслужба. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений за минувшие сутки пограничники провели температурный скрининг и опросы о состоянии здоровья около 15,3 тысячи человек. Установленным порядком осуществляется оформление информативных согласий и памятки о самоизоляции", - говорится в сообщении.
Относительно жалоб граждан, выражающих недовольство более длительной процедурой контроля, проводится разъяснительная работа о необходимости ограничительно-карантинных мероприятий. Также пограничники отмечают необходимость дальнейшей самоизоляции граждан.
Всего вчера украинскую границу пересекли почти 22 тыс. человек, из которых более 13,5 тыс. - украинцы, которые вернулись из-за границы.
За прошедшие сутки при содействии Госпогранслужбы Украины транспортными средствами предоставленными местными властями и ГСЧС обеспечена перевозка через границу почти 3,8 тыс. украинцев, которые прибыли к границе пешком.
Санітари ів інфекційки зараз будуть затребувані..Майстри -ремонтники в лікарнях...
ну і,звичайно очікується значна плинність кадрів в похоронних бюро...
БУДЕТ СМЕШНО !
Все он делает не так
Начинает не сначала
Завершает как попало
Боюсь представить даже как он выполнит обещание закончить войну ..............................
Теперь они решили за наш с вами счет вернуться в Украину, ведь там нет работы и нечем платить за жилье.
Остальное их не волнует, они будут считать дни до возвращения обратно.
Штрафи -не 17 тисяч,а хоча б 50 000.
можна ввести фізичні покарання -наприклад 50 ударів батогом..(жінкам -20) БО НЕ ДОХОДИТЬ
За вчера пешком дошли и перевезены 3.8 тысяч, всего - 13.5 тысяч.
Остальные 10 тысяч на собаках заехали?
Работы нет...зарплаты нет...все встало колом...
Но толпы потенциально зараженных людей валом валят в страну...
И зеленое стадо их впускает ...при этом нарушая Закон...
Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
Згідно із Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" в'їзд на територію України іноземних громадян та громадян України, а також транспортних засобів з країн (місцевостей), де зареєстровано особливо небезпечні хвороби, дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України.
2. "дозволяється за наявності документів, передбачених міжнародними угодами і санітарним законодавством України" - не написано что это тест на коронавирус. Это может быть например документ об обязательном домашнем карантине, который все подписывают. Не подписал - не пускают.
Учись читать законы буквально, а не так как тебе удобней.
Не имеет значения...тест...или соответствующая справка о том что здоров...
А толпы гастеров которые валят в страну нет ничего..
Власне щоб зрозуміли -обустроївати треба власну країну..
В тому числі через Майдан...
Бо на..уй кому мігранти потрібні(і це не особливо аморально)..Особливо вже немолоді...
у нас для хворих немає місць...
Скажите, "бубочка", пошто Вы закатали в Новые Санжары Скалецкую?
Оно того стоило, то представление?