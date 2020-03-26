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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Геращенко Ирина (1484) Кабмин (11920) фракция (257)

 Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте. ФОТОрепортаж

В Верховной Раде собрались на встречу руководители парламента, главы фракций и члены Кабинета министров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Европейская солидарность" в Facebook.

Нардеп от "ЕС" Ирина Геращенко написала, что "парламентарии отложили политические распри и занимают конструктивную позицию о необходимости спасать экономику и страну".

Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте 01

"Правительство, к сожалению, подало очень разбалансированные предложения, идею создания стабилизационного фонда, в котором речь... не так о поддержке медицины и врачей, как о выплатах внешних долгов", - отметила нардеп.

Как сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники, главы фракций с членами Кабинета министров обсуждают внеочередное заседание парламента.

Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте 02

Издание отмечает, что Кабмин настаивает, что надо принять законы о рынке земли и относительно банков, поскольку есть угроза дефолта и поддержка Международного валютного фонда необходима. Внеочередное заседание, по предварительным данным УП, должно состояться в субботу, 28 марта.

Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте 03
Лидеры фракций и члены Кабмина проводят встречу в парламенте 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3184452
 
   
 Топ комментарии
 
- январь 2020 года.

В Китае разгорается эпидемия, о чём рапортует ВОЗ.
ЗекоМанда занята противодействием митингам на Банковой, заливкой катка и попытками посадить волонтёров и Порошенко.
Наши туристы и заробитчане из Китая просят Зеленского об эвакуации. Вова записывает видосик и обещает порешать.
Группа депутатов направляет в СНБО запрос остановить экспорт масок и товаров медицинсокго назначения из Украины. ЗекоМанда игнорирует, выпускает Сивохо и обещает сдать страну Путину, а Приватбанк Коломойскому как можно скорее.
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СЕЙЧАС .

Постоянство - признак мастерства:
- где можно было облажаться, там ЗекоМанда обязательно облажалась. Причём кое-что они делают правильно, НО - с опозданием на 2-4 недели. Вообще ничего не делалось вовремя, они постоянно живут в режиме тушения локальных пожаров, в то время как вокруг разгорается огромный лесной пожар.
И это тот случай, когда опоздал = проиграл.

Что делать ?
Как там были лозунги - «новые лица», «хоть поржём», «ну и что что клоун» ?
Отлично получилось ..............................
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Ей ЗЕбобіки !!!! А марадьор то нє прячється !
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В Козине и не спрячешся в отжатой базе отдыха с 6 метровым забором
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Ага, ПоПА просто герой свинарника. Лідери фракцій і члени Кабміну проводять зустріч у парламенті - Цензор.НЕТ 6254 Вернулся 15 марта из охваченной пандемией Испании и вместо карантина шарится где не попадя. Хорошковский на 8 марта кстати тоже на своем самолёте в Швейцарию летал и вроде как по улицам не шлялся..... Так что считайте сами уровень дебелизма хероизма вашего кормильца.
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Пороха панамский респиратор выдал
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- январь 2020 года.

В Китае разгорается эпидемия, о чём рапортует ВОЗ.
ЗекоМанда занята противодействием митингам на Банковой, заливкой катка и попытками посадить волонтёров и Порошенко.
Наши туристы и заробитчане из Китая просят Зеленского об эвакуации. Вова записывает видосик и обещает порешать.
Группа депутатов направляет в СНБО запрос остановить экспорт масок и товаров медицинсокго назначения из Украины. ЗекоМанда игнорирует, выпускает Сивохо и обещает сдать страну Путину, а Приватбанк Коломойскому как можно скорее.
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- февраль 2020 года.

Под шумок «кто-то» скупает в стране все респираторы и начинает вывозить их в Китай. ЗекоМанда делает вид, что не замечает, хотя не видеть такие объёмы можно только нарочно. Эпидемия растёт и приближается к Украине, первые смерти в Европе. Подготовка к эпидемии в Украине на нуле, информирование населения о свойствах коронавируса на нуле, все руководствуются слухами из зомбоящика, где преобладают полярные позиции - от «это всё фигня, подумаешь пару человек умерло», до «это биологическое оружие, сделанное в США!». ЗекоМанда проблему игнорирует, всё ещё пытается посадить Порошенко.
ЗекоМанда (через месяц!) устраивает пафосное шоу с возвращением наших соотечественников из Китая в карантин. Рассчитывали попиариться, но в результате просранной информационной кампании получился скандал на весь мир. Больницы не готовы, врачи не готовы, тестов в стране нет вообще, аппаратов ИВЛ всего 600 штук на страну - на всё насрать, если на этом нельзя попиариться и записать хрипатый видосик.
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- март 20320 года.

Накануне эпидемии Зеленский отправляет в отставку правительство Гончарука, чем углубляет хаос в управлении. В МОЗ назначают экс-регионала Емца, который первым делом сообщает, что все пенсионеры умрут. В страну толпой возвращаются заробитчане из Италии и других стран ЕС (работы ж нет из-за карантина), но никто не устраивает шоу, не проверяет их на границе и не отправляет подозрительных на обсервацию. По разным оценкам за последний месяц в Украину вернулось 75 тысяч человек, весело развозящих коронавирус по стране. Посадить на 2-недельный карантин всех приехавших обошлось бы в миллион раз дешевле, чем потом отправлять на карантин всю страну - но нет, пущай приезжают. Тестов нет, масок нет, ЗекоМанда Ермака занята расставлением своих людей по местам. 11 марта издаётся указ о запрете экспорта масок - когда в стране их уже не осталось.
На фоне роста заболеваемости и первых смертей ЗекоМанда понимает, что допрыгалась, и бабахкает карантин с перекрытием метро в Киеве, чего не делали даже в Ухани. Город встаёт в пробках, на остановках толпы народу, никакого соблюдения карантина. В некоторых регионах объявляют чрезвычайную ситуацию, перекрывается ж/д сообщение. Официальное количество заболевших невелико, но поскольку первые тесты начали поступать в страну 14 марта, даже зелёные долбоёбы понимают, что в реальности всё на порядки хуже. С «сегодня на завтра» объявляется о закрытии аэропортов, тысячи украинцев не могут вернуться из Европы, Египта и других стран. Коломойский поднимает цены на авиабилеты в 100 раз. ЗекоМанда уверяет, что ситуация под контролем.
Экономика в нокдауне, дыра в бюджете растёт, на горизонте маячит дефолт, МВФ требует убрать Коломойского, но Зеленский ссыт. Емец блокирует закупки в МОЗ. Распускать раду на карантин ЗекоМанда не хочет, потому что нужно принять законы о продаже земли и о сдаче Украины Путину. Из Куршевеля возвращаются депутаты с коронавирусом, заражают других депутатов и чиновников, в итоге из всех зараженных по стране четверть - депутаты и «богема». Масок в аптеках нет, дезинфицирующих средств нет, даже парацетамол хрен купишь. Зеленский записывает ролик «В Украину едет десять мильонов точнейших тестов!» - в итоге большая часть растворяется в воздусях, и приезжает то ли 150, то ли 250 тысяч, из которых точных ПЦР-тестов - около 500. Их начинают рассылать по стране, но и тут лажают, тесты не полностью укомплектованы.
Объявлена чрезвычайная ситуация по стране, Шмыгаль замечает дыру в безопасности и требует закрыть границу.
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СЕЙЧАС .

Постоянство - признак мастерства:
- где можно было облажаться, там ЗекоМанда обязательно облажалась. Причём кое-что они делают правильно, НО - с опозданием на 2-4 недели. Вообще ничего не делалось вовремя, они постоянно живут в режиме тушения локальных пожаров, в то время как вокруг разгорается огромный лесной пожар.
И это тот случай, когда опоздал = проиграл.

Что делать ?
Как там были лозунги - «новые лица», «хоть поржём», «ну и что что клоун» ?
Отлично получилось ..............................
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руда даунецька сволота ахмєтка купила недавно одну з найдорожчих вiлл в свiтi,вiллу на пiвднi Францii. це, до речi, про тарифи монополiстiв та про те, скiльки апаратiв штучного дихання можна було купити за одну цю хатинку сволоти ахмєтки. все це грошi простих, пересiчних українцiв.
рахуємо, вiлла - 200 мiльйонiв евро, аппарат штучного дихання в середньому 17 тисяч евро, ну хай двадцять...10.000 апаратiв, не менше, тiльки за одну хатинку для даунецкоi сволоти ахмєтки на грошi простих українцiв. а є щей i iншi сволоти та гниди...

Вілла де Седрес на 18 тисяч квадратних футів, розташована на Французькій Рив'єрі, датується 1870 роком і колись була будинком короля Бельгії Леопольда II.

Лідери фракцій і члени Кабміну проводять зустріч у парламенті - Цензор.НЕТ 9016

Лідери фракцій і члени Кабміну проводять зустріч у парламенті - Цензор.НЕТ 1277Лідери фракцій і члени Кабміну проводять зустріч у парламенті - Цензор.НЕТ 8050
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аппаратов ИВЛ всего 600 штук на страну



в одному масквабадi таких апаратiв 5.000 штук. тобто у нас повинно бути 15.000-20.000 при такому ж забезпеченню.
А якщо ми вважаємо себе кращими, повинно бути ще бiльше, по пiвтори-двi тисячi на кожну область, на столицю, на мiльйоники також по декiлька тисяч.
600 на всю країну- це просто ганьба!
ось чим повинна займатися срана *******, а не пiаром з соскою та песиком в Китаю.
ЗеБiли, де хочте берiть, замовляйте тисяч 20-30 апаратів штучного дихання, наладжуйте випуск в Українi, це не космiчнi технологii.
щоб ви згорiли, сволото зебiльна! щоб ви не могли дихати, та й для вас не було таких приладiв!



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А какая разница? Па приколу же, тем более в ЯнеЛох42 голове война уже закончена! ЖРИ - те! ©
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А в масках они вроде посимпатичнее даже выглядят)))
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Бубочку никто не видел ? Куда делся лайнокомандувач ?
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Из партии Пецы говорят что Зеленский продал фсе маски, но на каждой морде она есть. У самого Пецы даже с дополнительной защитой
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Порошенко сам снабжает своих коллег. Он ведь не клоун.
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Главное чтобы на твою харю кацарылый америкос не хватило.
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Не знаю, де Пєтя їх дістає, але в мене на районі в аптеках їх НЕМАЄ!
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А защита значительно лучше чем у наших врачей которые с больными работают.
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А шо это за хирург на первой фотке?)))
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Ага, ботяра, он никак не следует на допросы)))
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Он будет допрашивать. Пока просто репетирует.
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Всегда радуют ваши прогнозы.
Еще ни разу не подвели.
Всегда всё, как вы не сказали.

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Ну, это преувеличение.
Такую мульку как закрытие метро и убийство в заключении воина ВСУ и детского кардиохирурга - я не предвидел.
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"порошенко будет допрашивать лично".
Записал. Лідери фракцій і члени Кабміну проводять зустріч у парламенті - Цензор.НЕТ 1742
Жду.
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Ладно, я пошутил. Он отдаст грязную работу профессионалам.
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Я так и понял.
Я уже привык к тому, что вы все время шутите.
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"Зомби" скоро на всех улицах страны ( а не только в кинотеатрах)
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а де маски та респiратори для ваших панiв, для простих українцiв?

ви ж слуги народу, так? чому тодi ваш захист, слуги, кращий, нiж у ваших панiв?
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деньги должны взять у своих олигархов.которым нахаляву розданы сотни миллиардов в виде "ссуд,стимулятивных фондов" и прочего..И решение непринятия во время карантина скандальных законов было достигнуто.теперь же пытаются под шумок протолкнуть продажу земли.пусть ограничатся законом о невозвращении банков.на которые..НА МИНУТОЧКУ..тоже ушли митллиарды государственных денег.
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Что бы подписать новую программу с МВФ,и получить кредит,нужно принять только антиБенин закон.Закон о рынке земли подождет,и может быть принят позже.Это сам МВФ уже нам говорит.А этим дятлам от власти все не доходит.Уже известно,что Штаты своим людям по 1200 баксов выплатят из за короновируса.А у нас по тысячу гривен пенсионерам с пенсией до 5000 гривен.А остальным,кто работу потерял,или ушел в отпуск за свой счет,за какие шишы жить?Включить печатный станок?И привет курс 50-60,и гиперинфляция,как предлагает Беня и Дубинский?Эти два клоуна точно не пропадут.У них на счетах баксы,выведенные с Приватбанка.А у большинства доход в гривне,да и тот иссяк уже из-за схлопывания экономики.Долбоебы-дилетанты не смогли просчитать,чем все это закончиться.Уже давным давно можно было принять этот долбаный закон о банках,подписать новую программу с МВФ,и с запасом бабок в твердой валюте решать проблемы,которых ну очень дохера.А так остались со всеми этими проблемами,и с голой задницей.
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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