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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:депутат (2869) прокуратура (3900) Венедиктова (84) Офис генерального прокурора (191)

 Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

25 марта в Офисе Генерального прокурора состоялась рабочая встреча Генерального прокурора Ирины Венедиктовой с группой народных депутатов Украины, во время которой обсудили проект Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О прокуратуре" по повышению эффективности деятельности органов прокуратуры".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Генеральный прокурор поддержал предложение народных депутатов относительно восстановления классных чинов прокуроров.

"Нам нужно позаботиться о чести прокурорского мундира. Такой шаг вернет престиж органам прокуратуры и стимулирует работников еще эффективнее выполнять свои профессиональные обязанности. Классный чин символизирует опыт, квалификацию и профессиональный путь, который работник прошел в органах прокуратуры ", - подчеркнула Венедиктова.

Также участники встречи обсудили порядок присвоения и лишения классного чина прокурора. По инициативе законодателей, классные чины будут присваиваться работникам прокуратуры в соответствии с занимаемой должностью и стажем работы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тяжкие и резонансные преступления освобождать нельзя, - замгенпрокурора Мамедов о применении альтернативных видов мер пресечения в условиях карантина

Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова 01
Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова 02
Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова 03

Источник: https://censor.net.ua/p3184426
 
 
 Топ комментарии
 
Восстановить честь взяточников и воров... раздавая им медальки!!! XD Да она на всю голову отбитая.
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Їх навмисно так подбирають? Обличчя не обтяжене інтелектом.
Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 510
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все как один - малоросские рожи
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Аха, и новые надбавки. Чтоб доход как в Европе
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А що по Мерседесу кожному прокурору, тоді стовітсотково Прокуратура "запрацює в тутборежимі"
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Долбодятлы -- проблема не в чинах а в падлах коррупционерах в погонах Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9251
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Сергій Стерненко

@sternenko

·12 год

Аваков зустірвся з Венедіктовою та обговорив з нею питання покарання для Стерненка. Із формулюванням що треба розслідувати «вбивство» мого нападника. При тому що справи щодо нападів на мене взагалі не в МВС, а в СБУ. Прямий політичний тиск. Верховнеством права тут і не пахне.
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Може саме авакян займався вбивствами та нападами на активістів.
А почав він з Саші Білого.
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это тот самый убийца-ублюдок? Ничего, сядет скоро за убийство украинца, будет из под шконаря свои писульки строчить
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Це був самозахист. Так би визначило американське об'єктивне правосуддя.
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есть судебное решение? Я знаю что есть экспертиза от органов, что это было убийство. и прикинь, это спокойно гуглится
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Ваня, ***** пишеться через букву "х", а не "п". А в іншому твоє ПІБ написане правильно.
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Я за тебе - іди накуй, малорос недобитий.
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Восстановить честь взяточников и воров... раздавая им медальки!!! XD Да она на всю голову отбитая.
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Да им уже престиж ничего не вернет. Как были вымогателями. так и останутся.
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Зато зп и льготы добавят. А про честь, то так - очередная уринотерапия. Надо или привыкать, или сносить их нафик
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Правильно,надо усилить силовиков так,чтоб люди из дому боялись выйти так сильно уважали и боялись.
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Вы главное побольше волонтеров и добровольцев сажайте, а там посмотрим…
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Они что, думают, что чести их мундирам количество звездочек добавит? Забавно...
Точно так же ****** добавит чести справка из кожвендиспансера.
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Їх навмисно так подбирають? Обличчя не обтяжене інтелектом.
Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 510
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Ага. И все как один: приходят и давай честь мундиров своих, воровских, поднимая зарплаты и вводя привилегии поднимать
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Ага! Сидит такая в халате (новый мундир прокурора???) и предлагает честь восстановить, а потом обесчестить Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5014
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Бубочке главное преданость и чтобы ему подлизывали.
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Когда уже в стране закончится этот сраный Вечерний квартал.
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"Эта музыка будет вечной,если я заменю батарейки" Наутилус Помпилиус (с).
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Раньше чиновники признавали честь мундира, теперь они признают лишь чес в мундир.
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Восстановление классных чинов прокуроров.-Так вот чего не хватало Украине! / "Это очень плохие новости для тех, кто следит за ситуацией в Украине", - Карпентер о назначении Венедиктовой генпрокурором.
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Они думаю что когда начнется то что в Италии происходит то люди будут сидеть по домам. Имхо, когда начнется то что сейчас в Италии у нас начнутся голодные бунты ибо в людей как раз закончатся деньги. Этим аленям будет не до чинов!
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Правильно , .... размер размер коррупционирования должен регулироваться рангами , не может прокурор районки требовать в карман как поважный сотрудник ГПУ !!!
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Престиж даже рябошапка чуть возвращал, выразив мнение про пидозру.
А классные чины и престиж - не связанные вещи.
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во время реформ в публичном доме не кровати переставляют а проституток меняют...
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"Ах ты ж ***** крашенная" (с). Чинов ей не хватает для отбеливания чести.
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Вы посмотрите в каких домах живут прокуроры,на каких машинах ездят,наверно такая зарплата у них высокая,что они так живут роскошно
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Он был статский советник, она генеральская дочь...)))
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как же можно престиж прокурватуре обновить если он обнулён?
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А что не все хавальники позакрывали?
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Классные чины? А где их взять? Ну конечно же! Нужно возвращать старую гвардию......
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а скажите,к класности добавят значок,как в армии -прокурор 1 класса....
и нужно ли будет при обращении добавлять "ваше сиятельство" или "ваше высокородие" или "ваше благородие"))))
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Классность как определять будут? По сумме и проценту денег от торговли уголовными делами переданными вышестоящему начальству? Кто честно передает обусловленный процент собранных у фигурантов уголовных дел денег и не крысятничает - тому и класс выше? Боюсь, что примерно так и будет.
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А сейчас прокурором разве не престижно быть? Дорогие машины, шикарные квартиры, проститутки, ночные клубы. По-моему очень даже престижно, только пользы для страны от них нет, один только вред.
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У кого там честь,все замараны,без исключения.
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Повернення у совдєп у 1943 рік, саме тоді Сталін прокурорсько-слідчим працівникам встановив класні чини прирівняні до військових звань Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 6693
P.S. Щось сталінське є у Венедітової, і не тільки зовні.
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Де Клоун тільки таких єжанутих находить?
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Совком засмерділо, мундирчик подавай, шанобливе ставлення, квартиру, пенсію в 45. Це портянка таке нашушушукав їй в вухо ? Знову ділять суспільство на класи і стани (сословия). Мені не потрібен в судовому засіданні лощений дядько в мундирі який не вміє нормально прочитати обв.акт і через кожних 5хв бере перерву щоб позвонити начальству як себе вести. Краще прищавий пацан в окулярах сведрі, джинсах і кросовках який двома словами може зламати самого хитрожопого адвоката. От що таке змагальність (состязательность) процесу.
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Ну, ця накерує.Так накерує,що всім чортам стане тошно...
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Просто зелень не может не чего умного предложить и сделать как скопировать все у паРаши хла. А надо что делать , а то народ увидеть их безделье. вислюк зе копирует хла сто пудово ...
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не с того девушка начинает, сначала дело а потом звания и значки.... помните классику - утром деньги а вечером стулья....
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Подивився на фото. Не вкурю, що це прокурорка в халаті на роботі робить?
"Перевіряє" прокурорів Відновлення класних чинів прокурорів поверне престиж прокуратурі, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 5841
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а каким образом это поможет бороться с преступностью?
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честь мундира це не звук из кишечной области, великий пгокугог гюга знал це лучше уйсех
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