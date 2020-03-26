 Восстановление классных чинов прокуроров вернет престиж прокуратуре, - Венедиктова. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Генеральный прокурор поддержал предложение народных депутатов относительно восстановления классных чинов прокуроров.
"Нам нужно позаботиться о чести прокурорского мундира. Такой шаг вернет престиж органам прокуратуры и стимулирует работников еще эффективнее выполнять свои профессиональные обязанности. Классный чин символизирует опыт, квалификацию и профессиональный путь, который работник прошел в органах прокуратуры ", - подчеркнула Венедиктова.
Также участники встречи обсудили порядок присвоения и лишения классного чина прокурора. По инициативе законодателей, классные чины будут присваиваться работникам прокуратуры в соответствии с занимаемой должностью и стажем работы.
Сергій Стерненко
@sternenko
·12 год
Аваков зустірвся з Венедіктовою та обговорив з нею питання покарання для Стерненка. Із формулюванням що треба розслідувати «вбивство» мого нападника. При тому що справи щодо нападів на мене взагалі не в МВС, а в СБУ. Прямий політичний тиск. Верховнеством права тут і не пахне.
А почав він з Саші Білого.
Точно так же ****** добавит чести справка из кожвендиспансера.
А классные чины и престиж - не связанные вещи.
и нужно ли будет при обращении добавлять "ваше сиятельство" или "ваше высокородие" или "ваше благородие"))))
P.S. Щось сталінське є у Венедітової, і не тільки зовні.
"Перевіряє" прокурорів