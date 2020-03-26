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 В инфекционных больницах Киевской области критически не хватает аппаратов ИВЛ, - Сюмар. ФОТО

"Европейская Солидарность" проверила готовность медицинских учреждений в Киевской области к эпидемии коронавируса.

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

Сюмар рассказала о реальной ситуации по противодействию Covid19 на примере Киевской области.

Так, в области есть 13 инфекционных больниц. По ее словам, тесты пока завезли в три больницы - Бровары, Белую Церковь и Борисполь. Обещают в другие больницы в ближайшее время.

Также она добавила, что маски и средства защиты пока завозят волонтеры.

"Наибольший спрос на защитные костюмы врачей. Поскольку запасы Госрезерва массово вывезли в январе-феврале за границу, теперь все жду, когда придут оттуда, закупленные волонтерами значительно дороже ... Без защиты медики просто заболеют и лечить будет некому. Поэтому это - приоритет", - написала она.

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Кроме того Сюмар отметила, что аппаратов искусственной вентиляции легких критически не хватает: "Даже при наличии средств на них огромные очереди. "Европейская Солидарность" собрала информацию, в больницах есть 10 Аппаратов ИВЛ, требующих ремонта, этим уже занимается Фонд Порошенко".

"Баллоны и кислород пока есть. Но необходимо предусматривать возможность постоянного производства кислорода", - сообщила она. 

В инфекционных больницах Киевской области критически не хватает аппаратов ИВЛ, - Сюмар 01

Сюмар также отметила, что местные власти сработали на Киевщине максимально адекватно - Киевоблсовет еще неделю назад перераспределил бюджет и именно на эти 13 инфекционных больниц выделила 76 000 000 гривен (при том что правительство пока на закупки по всей стране выделил немногим больше - 100 млн.грн).

"Это даст возможность по быстрой процедуре (ВР дала возможность делать закупки максимально оперативно) закупить необходимое оборудование, средства защиты, кровати, сделать быстрые ремонты. Проблема пока как раз в дефиците товаров, которые нужны врачам и больницам ...", - написала она.

По ее словам, в области также запустили Волонтерский штаб. Кроме помощи врачам там собирают данные по одиноким пенсионерам и налаживают систему поставки им продуктов.

"Самоорганизация и Солидарность всегда была нашей сильной стороной. Поэтому все будет хорошо! Всем - здоровья", - резюировала она.

В инфекционных больницах Киевской области критически не хватает аппаратов ИВЛ, - Сюмар 02
Фото Георгий Цагареишвили передает маски и другое оборудование в больницы Киевской области.

В инфекционных больницах Киевской области критически не хватает аппаратов ИВЛ, - Сюмар 03

Источник: https://censor.net.ua/p3184425
 
 
 Топ комментарии
 
То є наглий наклеп. Треба було дати Петрові ще п'ять років, щоб потужно завершити миролюбні реформи свинарчуків.
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Два одинаковых коммента разных австралийски ников, говорит, что это один ботяра.
Спалился ты)))
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пока только 4 клиента, с трудом но справляемся, еще один Куршевель и будет завал.
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А чего Сюмар говорит только о Киевской области? А другие области все имеют? Пусть депутаты поедут и проверят все районные больницы, а не сидят в Раде. Власть же отчиталась, что все готовы. Брехни - ваше все.
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Тобто Сюмар винна що зелена потвора Гончарук сцяв зебілам в очі з приводу готовності до епідемії? ЗЕ логіка! В інфекційних лікарнях Київської області критично бракує апаратів ШВЛ, - Сюмар - Цензор.НЕТ 7154
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Рыги (читаем ОПЗЖ ) к примеру решили спасаться у Тодурова в Институте сердца. Самая ,,малоимущая,, больничка в Киеве, делающая операции на сердце за бабло, оказывается нуждалась в двух авваратах ИВЛ. Сначало Новинский потом другое депупадло думаю с дальним прицелом что б их откачивали если посли Ниццы-Куршавеля-поездки в кацапию прихватит китайский грипп
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А шо, преЗЕденський ЛІСАПЕД чи мерс голови ОПи хіба не можна підключити В инфекционных больницах Киевской области критически не хватает аппаратов ИВЛ, - Сюмар - Цензор.НЕТ 4867
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Так купите!
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Всепропальщица сюмар с пэтяном.
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Меньше болонку Коломойши смотрите, вот нахрен им убогие районные и городские больницы, у них Феофания есть.
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Кому из олигархов отдали на откуп Киев? Пусть и покупает...
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Миллиардеру Зеленскому отдали.
Купил?
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Не покупайте китайские.
Добрый совет.
И не допускайте китайский персонал. Помните что там как в СССР: все медики имеют военные звания.
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ну ,,Евгейская солидарность,, Пети и сюда вместо аппаратов исскусственной вентиляции легких привезла две коробки с отсосами и насосами ? Как в других случаях ?
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Китайские не покупайте, вы не знаете, как они откалиброваны.
Может, в них по умолчанию > 60% кислорода идет как 30%.
Кроме того, китайские аппараты идут в комплекте с китайскими же медсестрами.
Не знаю, какое у них, военнообязанных звание, может, сержанты Народно-Освободительной Армии Китая?
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Два одинаковых коммента разных австралийски ников, говорит, что это один ботяра.
Спалился ты)))
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В принципе там до Пети все "старались" начиная с Кравчука.
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у тебя мозг поражен тебе нужен апарат вентиляции мозга
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То є наглий наклеп. Треба було дати Петрові ще п'ять років, щоб потужно завершити миролюбні реформи свинарчуків.
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От жеж кляті зебіли. Заспамили мій пост, бо ненавидять нашого сивочолого гетьмана.
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Стан медицини - це результат роботи всіх державотворців з 1990х років, в тому числі і Порошенка і Зеленського.
Чому лише Порошенко згадуєте?
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Ну, чому ж , ось про команду Зеленського згадали:
""Наибольший спрос на защитные костюмы врачей. Поскольку запасы Госрезерва массово вывезли в январе-феврале за границу, теперь все ждут, когда придут оттуда, закупленные волонтерами значительно дороже ... Без защиты медики просто заболеют и лечить будет некому. Поэтому это - приоритет", - написала она.Источник: https://censor.net.ua/p3184425"
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В Украине аппаратов ИВЛ 3600 штук в среднем 8,5 на 100 тысяч населения Точно как в Италии. Выживут не все. Вчера Комаровский говорил что кто побогаче осаждают больницы чтобы им сделали тест на короновирус. После курортов-заграниц теперь очкуют чтобы не врезать дуба. Лучше как Хорошковский переболеть в больничке в Украине где можно купить к себе внимание чем сдохнуть в Италии -Испании где они никто.
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Вылезла тюнингованная карманная обезьянка поршенко. ты бы вообще молчало, сколько лет ваше ОПГ коррупционеров уничтожало медицину страны!
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всё, что нас не убьёт - сделает нас сильнее В инфекционных больницах Киевской области критически не хватает аппаратов ИВЛ, - Сюмар - Цензор.НЕТ 8732
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А куда пропала зеленая сопля? Кроме нескольких тупых роликов за последий месяц не услышал ничего внятного он нее. Впечатление как будто растворилась )
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сюмар тільки замовчала,що волонтерські штаби раніше запущено не порохофілами..
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Ну а при Сюмар и Супрун конечно-же всего хватало ...
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У тебе є посилиння на публікації 2016-2018 років, що в лікарнях дефіцит ШВЛ?
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Ну, да а эпидемии кори как то не наблюдалось или как????
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угу пять лет правления ИВЛ хватало а пришел Зеля и вдруг их корова языком слизала. ,,
Мы будем п1р1в1ряяять,,
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пять лет хватало. спросу не было. а с декабря появился. и вот с самого декабря министру здоровья и премьеру нужно было не по санжарам кататься, а эти аппараты искать и закупать. эт первое. и второе - 40 человек с невиданным хайпом в маленькое село затусовали, а 110 тысяч из-за границы спокойно по домам разьехались. и вот теперь.. скоро скоро... начнется лютый ппц
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А что нельзя найти кто из резерва запас за бугор толкнул ? Злодея посадить денежки конфисковать где набу сбу гбр сап алле ?
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угу лежали такие на складах резервов аппараты ИВЛ и вдруг их взяли и скупили у нас итальянцы или китайцы ? Секретные приборы 90- х годов ?
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Аппараты ИВЛ умельцы могут смастерить сами,самые простые.На основе вентиляторов-улиток для авто.Чистый кислород для больных смертелен.Все фирмы на западе кинули клич и напечатали эскизы.У нас миллионы авто завезены на разборку .
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Да ти шо? Та вона ж була 5 років при владі. І де апарати ІВЛ?
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Сюмар - член партии "Народный фронт", одной из самых многочисленных партий в прошлом парламенте, 5 лет работали...
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Сюмар красивая. Я бы проголосовал, может даже 2 раза.
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Интересная формулировка. Защитные костюмы с госрезерва вывезли маски вывезли. А ведь кто-то нажился и немало. А это мародерство.
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Не время искать виновных! Время спасать украинцев!Особенно пожилых.Иначе нация сильно омолодится.Время делать дело!
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Министр здравохранения заявил что спасать тех кому за 65 никто не будет.
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Псы проверяют больницы,проверяние их конёк,можно брать взяточки и ни за что не отвечать.
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Барыга вместо со своей Доктором смерть уничтожила медицину. А теперь на этом пиарятся....
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Можно подумать, что в других областях они есть. Почему переживают исключительно за киев и область?
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То-то не хотят растамаживать ИВЛ на ФОП
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
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