 В инфекционных больницах Киевской области критически не хватает аппаратов ИВЛ, - Сюмар. ФОТО

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар, передает Цензор.НЕТ.

Сюмар рассказала о реальной ситуации по противодействию Covid19 на примере Киевской области.

Так, в области есть 13 инфекционных больниц. По ее словам, тесты пока завезли в три больницы - Бровары, Белую Церковь и Борисполь. Обещают в другие больницы в ближайшее время.

Также она добавила, что маски и средства защиты пока завозят волонтеры.

"Наибольший спрос на защитные костюмы врачей. Поскольку запасы Госрезерва массово вывезли в январе-феврале за границу, теперь все жду, когда придут оттуда, закупленные волонтерами значительно дороже ... Без защиты медики просто заболеют и лечить будет некому. Поэтому это - приоритет", - написала она.

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Кроме того Сюмар отметила, что аппаратов искусственной вентиляции легких критически не хватает: "Даже при наличии средств на них огромные очереди. "Европейская Солидарность" собрала информацию, в больницах есть 10 Аппаратов ИВЛ, требующих ремонта, этим уже занимается Фонд Порошенко".

"Баллоны и кислород пока есть. Но необходимо предусматривать возможность постоянного производства кислорода", - сообщила она.

Сюмар также отметила, что местные власти сработали на Киевщине максимально адекватно - Киевоблсовет еще неделю назад перераспределил бюджет и именно на эти 13 инфекционных больниц выделила 76 000 000 гривен (при том что правительство пока на закупки по всей стране выделил немногим больше - 100 млн.грн).

"Это даст возможность по быстрой процедуре (ВР дала возможность делать закупки максимально оперативно) закупить необходимое оборудование, средства защиты, кровати, сделать быстрые ремонты. Проблема пока как раз в дефиците товаров, которые нужны врачам и больницам ...", - написала она.

По ее словам, в области также запустили Волонтерский штаб. Кроме помощи врачам там собирают данные по одиноким пенсионерам и налаживают систему поставки им продуктов.

"Самоорганизация и Солидарность всегда была нашей сильной стороной. Поэтому все будет хорошо! Всем - здоровья", - резюировала она.



Фото Георгий Цагареишвили передает маски и другое оборудование в больницы Киевской области.