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 Разоблачена хакерская группировка, которая нанесла ущерб клиентам банковских систем на сумму в 20 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли деятельность хакерской группировки, которая с помощью вредоносного программного обеспечения похищала средства со счетов физических и юридических лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что организованная группа осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники благодаря вредоносному программному обеспечению, которое рассылалось на электронные почтовые ящики для получения несанкционированного доступа к системе "Клиент-банк". Затем средства хакеры незаконно переводили на подставные банковские счета и выводили в наличность. По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составляет более 20 млн грн.

Следственные действия проходили сегодня в Киевской и Ивано-Франковской областях, а также в Одессе. Всего проведено 34 обыска по месту жительства фигурантов производства, а также в помещениях, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Это оборудование изъято вместе с мобильными терминалами, банковскими карточками и документами, которые будут приобщены к материалам следствия.

Сейчас 5 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361-1, ч. 5 ст. 185 и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум - круглосуточный домашний арест. Что касается других двух фигурантов осуществляется рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

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Разоблачена хакерская группировка, которая нанесла ущерб клиентам банковских систем на сумму в 20 млн грн, - СБУ 01
Разоблачена хакерская группировка, которая нанесла ущерб клиентам банковских систем на сумму в 20 млн грн, - СБУ 02
Разоблачена хакерская группировка, которая нанесла ущерб клиентам банковских систем на сумму в 20 млн грн, - СБУ 03
Разоблачена хакерская группировка, которая нанесла ущерб клиентам банковских систем на сумму в 20 млн грн, - СБУ 04

Источник: https://censor.net.ua/p3184420
 
   
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Такая себе примитивная серверная комната.
У меня и то покруче.
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а ми ніяк комутатор один поміняти не можемо вже 2 місяць - і все одно працюємо...
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Ну, чем купить тебе железяку, начальству выгоднее отмыть бабло за якобы офигенное ПО, а тебя еще потом заставят самого писать акты для списания, бо контрагент даже не в курсе, что это такое.
Ко мне в серверную однажды прислали пионера в коротких штанишках с рюкзачком и он на полном серьезе хотел ставить убунту на рабочем сервере, даже не спросив о его функциях, бо им надо и другого не умеют...
За ухо, пинка под зад, трехэтажный шефине.
Отмыла нащ годовой бюджет.
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