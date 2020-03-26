 Разоблачена хакерская группировка, которая нанесла ущерб клиентам банковских систем на сумму в 20 млн грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Установлено, что организованная группа осуществляла несанкционированное вмешательство в работу компьютерной техники благодаря вредоносному программному обеспечению, которое рассылалось на электронные почтовые ящики для получения несанкционированного доступа к системе "Клиент-банк". Затем средства хакеры незаконно переводили на подставные банковские счета и выводили в наличность. По предварительным данным, ущерб от преступной деятельности составляет более 20 млн грн.

Следственные действия проходили сегодня в Киевской и Ивано-Франковской областях, а также в Одессе. Всего проведено 34 обыска по месту жительства фигурантов производства, а также в помещениях, где находилось серверное и компьютерное оборудование. Это оборудование изъято вместе с мобильными терминалами, банковскими карточками и документами, которые будут приобщены к материалам следствия.

Сейчас 5 лицам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 361-1, ч. 5 ст. 185 и ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины. Одному подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Еще двум - круглосуточный домашний арест. Что касается других двух фигурантов осуществляется рассмотрение ходатайств об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются.

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