 Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом, - Нацполиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины после проведения межведомственном видеоселекторий совещании с участием замминистра внутренних дел Антона Геращенко, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, руководства Нацполиции и Госпогранслужбы, руководителей ГУНП в регионах и областных санитарных врачей.

Согласно определенному алгоритму действий, информацию о больных полицейским будут давать врачи. Также они будут передавать правоохранителям данные о местах пребывания инфицированных и его контактах с другими гражданами в течение инкубационного периода. А если больные недавно вернулись из-за границы, полиция будет спрашивать у Государственной пограничной службы информацию об их попутчиках, которые предоставили информированное согласие на проведение профилактических мероприятий.

"Получив информацию от пограничников, полицейские по телефону общаются с контактными лицами или посещают их по месту жительства и информируют, что у граждан был контакт с больными коронавирусом. Также во время разговора разъясняют необходимость соблюдения условий самоизоляции и просят следить за собственным самочувствием", - отметил председатель Нацполиции.

В дальнейшем списки лиц, контактировавших с инфицированными, передаются главным государственным санитарным врачам в регионах.

"Человек может даже не догадываться, что контактировал с инфицированными гражданами. И таким образом подвергать опасности себя и своих близких. Именно поэтому так важно установить круг контактных с больными коронавирусом человек. И мы уже имеем первые результаты работы в этом направлении. Сейчас полицейские получили информацию и обзвонили около 200 человек, летевших вместе с двумя больными коронавирусом", - отметил Игорь Клименко.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что сейчас в государстве ежедневно увеличивается количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Поэтому одна из основных задач - разработать алгоритм совместных действий, которые помогут сдержать вспышку инфекции.

"К сожалению, многие люди пренебрегают карантином. Как следствие - постоянно растет число инфицированных. Мы стараемся максимально информировать население об эпидемиологическом состоянии в государстве: дважды в день - в 10:00 и 22:00 - подаем официальную статистику заболеваний коронавирусом", - сообщил Виктор Ляшко.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил важность оперативного обмена информацией между полицейскими, пограничниками и врачами. Особенно в вопросе установления круга лиц, контактировавших с больными коронавирусом.

"Исследовать цепочку контактов инфицированных очень важно. В качестве примера, больной коронавирусом священник из Тернополя контактировал примерно с 500 гражданами. Уже известно, что инфицированный человек, который умер на Тернопольщине, также контактировал с этим священником. Чтобы создать упорядоченную единую систему, Центр общественного здоровья в настоящее время тестирует мобильное приложение, благодаря которому появится возможность оперативно вносить информацию о больном и установленом круге контактных с ним лиц. Далее эта информация сразу будет поступать в Минздрав для обработки", - отметил Антон Геращенко.



Фото: сайт Нацполиции

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19, из них 5 летальных.