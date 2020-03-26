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 Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом, - Нацполиция. ФОТО

Во время карантина полиция осуществляет контроль за выполнением противоэпидемических мероприятий. И одной из основных задач полицейских в этих условиях является проведение разъяснительной работы, особенно среди граждан, которые входят в группу риска. В частности это касается лиц, которые недавно вернулись из-за границы или контактировали с больными коронавирусом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины после проведения межведомственном видеоселекторий совещании с участием замминистра внутренних дел Антона Геращенко, замминистра здравоохранения Виктора Ляшко, руководства Нацполиции и Госпогранслужбы, руководителей ГУНП в регионах и областных санитарных врачей.

Согласно определенному алгоритму действий, информацию о больных полицейским будут давать врачи. Также они будут передавать правоохранителям данные о местах пребывания инфицированных и его контактах с другими гражданами в течение инкубационного периода. А если больные недавно вернулись из-за границы, полиция будет спрашивать у Государственной пограничной службы информацию об их попутчиках, которые предоставили информированное согласие на проведение профилактических мероприятий.

Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом, - Нацполиция 01

"Получив информацию от пограничников, полицейские по телефону общаются с контактными лицами или посещают их по месту жительства и информируют, что у граждан был контакт с больными коронавирусом. Также во время разговора разъясняют необходимость соблюдения условий самоизоляции и просят следить за собственным самочувствием", - отметил председатель Нацполиции.

Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом, - Нацполиция 02

В дальнейшем списки лиц, контактировавших с инфицированными, передаются главным государственным санитарным врачам в регионах.

"Человек может даже не догадываться, что контактировал с инфицированными гражданами. И таким образом подвергать опасности себя и своих близких. Именно поэтому так важно установить круг контактных с больными коронавирусом человек. И мы уже имеем первые результаты работы в этом направлении. Сейчас полицейские получили информацию и обзвонили около 200 человек, летевших вместе с двумя больными коронавирусом", - отметил Игорь Клименко.

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что сейчас в государстве ежедневно увеличивается количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Поэтому одна из основных задач - разработать алгоритм совместных действий, которые помогут сдержать вспышку инфекции.

Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом, - Нацполиция 03

"К сожалению, многие люди пренебрегают карантином. Как следствие - постоянно растет число инфицированных. Мы стараемся максимально информировать население об эпидемиологическом состоянии в государстве: дважды в день - в 10:00 и 22:00 - подаем официальную статистику заболеваний коронавирусом", - сообщил Виктор Ляшко.

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Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил важность оперативного обмена информацией между полицейскими, пограничниками и врачами. Особенно в вопросе установления круга лиц, контактировавших с больными коронавирусом.

Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом, - Нацполиция 04

"Исследовать цепочку контактов инфицированных очень важно. В качестве примера, больной коронавирусом священник из Тернополя контактировал примерно с 500 гражданами. Уже известно, что инфицированный человек, который умер на Тернопольщине, также контактировал с этим священником. Чтобы создать упорядоченную единую систему, Центр общественного здоровья в настоящее время тестирует мобильное приложение, благодаря которому появится возможность оперативно вносить информацию о больном и установленом круге контактных с ним лиц. Далее эта информация сразу будет поступать в Минздрав для обработки", - отметил Антон Геращенко.

Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом, - Нацполиция 05
Фото: сайт Нацполиции

Напомним, по состоянию на вечер 24 марта в Украине зафиксировано 145 случаев заражения COVID-19, из них 5 летальных.

Источник: https://censor.net.ua/p3184402
 
 
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ой вей....
сначала разбросать зерна инфекции по всей Украине а теперь устанавливать где проросло...
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Придурки,проводьте дезінфекцію вулиць,транспорту,доставку їжі самоізольованим і людям похилого віку.,а не хернею страдайте.
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Если им выдать эбонитовые палочки и инфицированных одеть в свитера, то можна добывать электричество (с)
Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5773

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Придурки,проводьте дезінфекцію вулиць,транспорту,доставку їжі самоізольованим і людям похилого віку.,а не хернею страдайте.
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Генераторы холодного тумана с антисептиком на автомобили и дезинфекция городов. Как в Китае. И разрешение раз в неделю в масках выходить в магазин за продуктами.
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За який кошт проводити такі заходи єслі дєнєг нєт, олігархі послалі главзебіла, а ви дєржитєсь? Правоохоронці спільно з лікарями встановлюють коло осіб, з якими контактували хворі на коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8030
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Если им выдать эбонитовые палочки и инфицированных одеть в свитера, то можна добывать электричество (с)
Правоохранители совместно с врачами устанавливают круг лиц, с которыми контактировали больные коронавирусом, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5773

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ой вей....
сначала разбросать зерна инфекции по всей Украине а теперь устанавливать где проросло...
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з запізненням на місяць, взяли алгоритм поляків..... хоча, відразу, було зрозуміло і очевидно, що просто так звозити в Україну масу людей і пускати їх у "вільне плавання" не можна
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це очевидно людям з розумом.... а не шоу-випєндрьожним...йолопам та па-приколістам
яка багатодітна мати просто забере до себе хворого (або з підозрою на інфекційну хворобу)...не подумавши про дітей? не придумавши як ізолювати самперед хворого і також дітей???
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Дибилы, сами себе создали проблему. Вы сделали это вместе! Зе!
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ще й прослуховують, чи, часом, хто не кашляє Правоохоронці спільно з лікарями встановлюють коло осіб, з якими контактували хворі на коронавірус, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9262
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За дурною головою і ногам нема спокою!
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