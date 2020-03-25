 Медик военчасти Нацгвардии в Харькове систематически получал взятки от срочников за справки о непригодности, - СБУ. ФОТОрепортаж

По информации спецслужбы, майор медицинской службы организовал механизм вымогательства денег от военнослужащих, проходящих срочную службу в Нацгвардии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Оперативники СБ Украины, в частности, задокументировали, что злоумышленник требовал с срочника $1500 за подготовку и согласование заключения военно-врачебной комиссии по непригодности к военной службе по состоянию здоровья.
Правоохранители задержали чиновника в областном центре вблизи места работы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.
Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности других военнослужащих, возможно причастных к противоправной деятельности.
Какие претензии?
Я по контракту в тербаті. Плюс- ;лікар; можливого партизанського загону. ;Лікар; в лапках- бо я ще й трохи інші навики готую. Підривна справа, рукопашка. А стріляю я взагалі офігєнно.
Так що... Не думаю що тобі сподобається жити у відновленому совку з такими людьми як я.
А у нас таких багато.
Риги і сєпари будуть блювати кров'ю своїх рідних.