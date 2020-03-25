EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  1288  15
Материалы по теме:
Все про:взятка (4930) правоохранительные органы (1127) СБУ (14489) врачи (682) Национальная гвардия (1340)

 Медик военчасти Нацгвардии в Харькове систематически получал взятки от срочников за справки о непригодности, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности Украины разоблачила и задержала на получении взятки руководителя медицинского подразделения одной из воинских частей Национальной гвардии Украины.

По информации спецслужбы, майор медицинской службы организовал механизм вымогательства денег от военнослужащих, проходящих срочную службу в Нацгвардии, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ. Оперативники СБ Украины, в частности, задокументировали, что злоумышленник требовал с срочника $1500 за подготовку и согласование заключения военно-врачебной комиссии по непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

Правоохранители задержали чиновника в областном центре вблизи места работы во время получения всей суммы неправомерной выгоды.

Решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, и избрании ему меры пресечения.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На Днепропетровщине полицейские торговали разрешениями на травматическое оружие, - СБУ. ФОТОрепортаж

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к уголовной ответственности других военнослужащих, возможно причастных к противоправной деятельности.

Медик военчасти Нацгвардии в Харькове систематически получал взятки от срочников за справки о непригодности, - СБУ 01
Медик военчасти Нацгвардии в Харькове систематически получал взятки от срочников за справки о непригодности, - СБУ 02
Медик военчасти Нацгвардии в Харькове систематически получал взятки от срочников за справки о непригодности, - СБУ 03
Медик военчасти Нацгвардии в Харькове систематически получал взятки от срочников за справки о непригодности, - СБУ 04

Также смотрите: Полицейский задержан в Одессе на взятке 16 тыс. грн, - ГБР. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/p3184387
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
не хилая кучка. но чинушка мелкий. теперь прикинем что творят и сколько имеют чинуши выше? А еще выше? а еще? страшно подумать.............
 показать весь комментарий
 
ЗЕ всё продал. Маски и дезинфектор дорогие. Не хватает зарплаты.
Какие претензии?
 показать весь комментарий
 
Ги. Від мене в 1997 вимагали хабара за те щоб визнати придатним до військової служби.Астму не приховати. В результаті присягу на вірність Україні я дав в 2018. А корєфан всі фотки запоров... Ну, правда, і я постарався. В бєрцах 45 розміру якось важко достойно стати, коли нога 41...
 показать весь комментарий
 
 
Да, раньше было стыдно не служить. Как все изменилось.
 показать весь комментарий
 
То у вас. У нас якраз навпаки- соромно не захищати свою країну.

Я по контракту в тербаті. Плюс- ;лікар; можливого партизанського загону. ;Лікар; в лапках- бо я ще й трохи інші навики готую. Підривна справа, рукопашка. А стріляю я взагалі офігєнно.
Так що... Не думаю що тобі сподобається жити у відновленому совку з такими людьми як я.
А у нас таких багато.
 показать весь комментарий
 
це зараз не гроші, треба було ставити таксу більшу і з начальствам ділитись
 показать весь комментарий
 
но это не взятка, по сравнению с тем, когда аваков раздал незаслуженные УБД тысячам ментов которые на 20-40км не подходили к линии раграничения, не видели сепаров а пробухали все время на блокпостах. Не хочу сказать ничего плохого про реально воевавших , тем более погибших и побывавших серой зоне полиейских
 показать весь комментарий
 
А який сенс йти на призов? Захищати півнів при владі? І не кажіть за захист своєї землі.бо це не правда.Земля в олігархів.
 показать весь комментарий
 
Не сци. Скоро повернеться Гетьман України.
Риги і сєпари будуть блювати кров'ю своїх рідних.
 показать весь комментарий
 
кацахол Нам непотрібні гетьмани.Нам потрібні нормальні менеджери.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх