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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности. ФОТОрепортаж

Жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей являются для России обычным геополитическим инструментом в обеспечении имперских амбиций Кремля в отношении Украины, которых можно и нужно "использовать" и еще раз использовать, а когда станут не нужными — банально бросить. Но Россия многих из таких вот "граждан" уже сейчас бросила и относится к ним даже не как к людям второго сорта, а как к расходному материалу, скорее даже, браку.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет житель оккупированного рф города Донецка под ником Фашик Донецкий.

Ярким тому является пример с т.н. "гражданами" "ЛДНР" после закрытия Россией авиасообщения с другими странами из-за коронавируса.

Некоторые жители "ЛДНР" поехали на отдых в Турцию, ОАЭ и Таиланд и там застряли.

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Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности 01
Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности 02
Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности 03

Почему же данные жители не могут вернутся на оккупированные Россией территории части Донецкой и Луганской области? А все банально просто!

Несмотря на наличие у этих товарищей "полупаспортов" РФ и аусвайсов "ЛДНР", за границу они ездят по украинским заграничным паспортам, приобретая путёвки в турфирмах на территории России и вылетают на отдых с российских аэропортов.

Через Украину они боятся выезжать, потому что большинство из них или их родственников — это чиновники оккупационной администрации или представители т.н. "спецслужб ЛДНР", т.е. коллаборанты Кремля, поскольку простые шахтёры думают сейчас, как концы с концами свести, чтобы с голоду не сдохнуть, а не ехать на курорты, пишет блогер.

И всех данных "граждан" ЛДНР с украинскими паспортами, российские авиакомпании или отказались брать на борт уже при наличии билетов, или же отказали в продаже билетов на обратную дорогу, так как они получили указание эвакуировать только граждан России.

Т.н. "граждане" "ЛДНР" начали показывать скрины своих российских "полупаспортов", обращаться в консульства оккупационной РФ в Турции, ОАЭ и Таиланде, но им сказали: "Вы же здесь по украинским, а не по российским паспортам, так что извините. А у нас указание эвакуировать в первую очередь только граждан России, к которым вы не относитесь".

Правда, в российских консульствах им пообещали, что если МЧС РФ будет эвакуировать оставшихся граждан после окончательного закрытия воздушного пространства, то может быть и их также заберут. Однако, уверен блогер, данное обещание было дано больше для проформы, чтобы "отвязались".

В украинские дипломатические представительства эти "граждане Украины" обращаться не стали, потому что через Украину им возвращаться нельзя, так как их могут надолго задержать в СБУ для "душещипательных бесед".

"Так что Россия, как говорится, своих не бросает… Никогда", - иронизирует Фашик Донецкий, приводя копии украинских паспортов застрявших "героев" в Турции, ОАЭ и Таиланде.

Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности 04
Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности 05
Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности 06
Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности 07
Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности 08

Источник: https://censor.net.ua/p3184333
 
   
 Топ комментарии
 
Я, наверное, очень чёрствый и бездушный человек и мне ещё нужно над собой очень много работать.... Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности - Цензор.НЕТ 3677
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Ну і нащо це публікувати, зараз в декого засвербить послати туди наш літак.
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Совет форумчанПравила форума
 
Так чому ж їх не арештували в Єгипті як міжнародних терористів і не запроторили в єгипетські тюрми? Там їх нагодують і дадуть безкоштовно переночувати наступні 15 років!
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В Таиланде не пропадут - сменят пол, как сменили гражданство, и за работу!
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Я, наверное, очень чёрствый и бездушный человек и мне ещё нужно над собой очень много работать.... Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности - Цензор.НЕТ 3677
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Та ні, я б сказав, що Ви навпаки чуйна людина. 😁 А от особисто мені цікаво, яким чином отримані деякі з цих паспортів в 2017 році, 2019 році і навіть. У лютому 2020 року? Це ж два останні вже мали б бути біометричними? Мали бути відскчновпні відбитки пальців? Тобто ці особи повинні були щонайменше двічі!!! відвідувати не окуповані території. І, як бачимо, ніяке СБУ не мало до них претензій. Як це?
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Ну і нащо це публікувати, зараз в декого засвербить послати туди наш літак.
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У сівохи? То ж цих зрадників наші тюрми не дочекаються, особливо Дрогобицька колонія, де це сміття здихає, загвинчуючи лампочки.
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Без реєстрації, такі собі Попандопуло.
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Почему же? Это стандартный украинский биометрический паспорт.
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Пусть пьяная сивохо едет за ними на велосипеде !!! Им совет-- так как они по жизни проститутки вот пусть там и зарабатывают привычным делом Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности - Цензор.НЕТ 4512
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Вы на паспорта гляньте. Это наши биометрические.
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То й що, у цього падла на лобі написано, що вони зрадники? А скільки такого самого падла, котре видає їм ці паспорти!!!!
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Не переживай. Моника их спасет. И поедут они счастливые через Киев в лугандон.
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800 "братских" реп - мацква атправляет дамой, нехер шастать па мацкве, если балеть то это- на Батькившину... мацкве нада ...Италию спасать! патамушта США никаво не спасають ! тока рассея вяликая. Спасатели херовы, у самих давно страна-лазарет. Пуйло американский защитный костюм напялил, как на подиум, а лаптей в масках призывает проклинать Америку...
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Срочно переоборудовать самолет для перевозки зеков и отправить его за этими, типа, согражданами.
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Давайте ещё пожалеем и всплакнём о нелегкой судьбе несчастных дыровцев на пляжах курортов .
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А почему у руля Украины находятся люди , имеющие жён с российским гражданством?
Бубочка вообще офуел? Он не знает , что нельзя допускать к державным тайнам таких людей?
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ага,Бубочка сейчас ещё и за лднр-овцами самолёт отправит..
то ж наши люди,Сивохо не даст соврать.
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Посмотрите на дату выдачи паспортов. Там есть те, кто получил даже в 2020 году.
Вопрос КАК???
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Що як? Перетинаєш пункт, йдеш в паспортний з українськими документами, через три тижні маєш біометрику.
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Якщо не служили в апалчєнії чи в мгб, то чого боятись.
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В новости написано, что они боятся СБУ и поэтому не обращаются в украинские консульства. В тоже время у них паспорт датирован январем 2020
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Може в апачлєнії служити і український паспорт отримати. Гадаєш "сочувстсвующих" цим зрадникам , за гроші, на нашому боці мало?
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Щас зеленский за ними президентский борт отправит, это ж наши люди, лол
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Рожи сепарские- мрази ! Спас вас рюсский мир?Идиоты !
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Жители ордло сами выбрали свой особый ордловский путь кормильцев
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Индийским секс-туристам в Таиланде, снимающим одну на десятерых, теперь будет хоть какое-то разнообразие, а то всё тайки да тайки...
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Теперь сердобольная украинская сласть будет вывозить их в Украину,***** народу мол они украинцы,мол мы своих не бросаем.
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Нас заражати. В москві ***** з CV. Це на вчора.Россия бросила за границей на произвол судьбы жителей ОРДЛО: подробности - Цензор.НЕТ 3975
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Хай Сівохо свою платформу примирення за сепарами відправить ! "Свої" ж люди--практично "патріоти" !
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двуличные мрази...насобирали себе паспортов
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Не розумію.Але ж паспорти вони отримали нового зразку ?Який розщук ?
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"Рускіє сваіх нє брасают"! Ага... Викинули, наче використаний гандон! Жеріть, курви, най вам повилазить!
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щас сивоха просохнет и чёйто придумает.... мож у дружбана преЗЕдентский борт выпросит...мотануться за ониженашилюди...а мож напьется с солидарности и фсё
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Ордловская нечисть должна страдать,однозначно!Ложились мрази под украинские танки? Теперь пусть ложатся под коронавирус!
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какой ужосс...угнетённые народы лугандонии уже не братья?
так мокши скоро начнут отрицать и лугандонскую национальность...
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А никого не интересует как єта публика получала загранпаспорта Украини после 14 года, а есть и совсем свеженькие 20-го года.
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Навыдавали загранпаспортов кому ни попадя. НА ХЕРА???
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А может эти граждане снайперами работают и в отпуске?Пускай их депортируют в Украину,узнаем,что за гуси по нашим паспортам ездят с России по миру.
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Кто этим животным украинские паспорта выдал. У них же прекрасная молодая республика.
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Зашквар аднака-паспорти терористів на Інтернеті)
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болтаются теперь , як гівно в ополонці
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кошка бросила котят.
пусть якутся как хотят.
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Донецкая и Луганская области и 27 000 км² Крыма - всё до последнего квадратного метра вернётся в Украину! Сепаратисты,предатели,колаборанты, пуйловники, малоросы и подпуйловники всех мастей- все до последнего .идараса - вернутся или в украинскую землю или в Парашу! Представляете как их в Украине проклинают... Они ведь это прекрасно понимают. Это лишь дело времени... Пусть они мрази мучаются (не живут) и боятся за совершенное ими! за то что рука тянулась к бумажке в урну а затем и к автомату. Это - Правда и ТАК БУДЕТ!
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Suki lagernye, більшість загронпаспортів отримані під час окупації і навіть цього року. І з ними "дагаваривацца", на "платформе" разом їхати ? Прєдатели, изменники, зрадники, запроданці, сепаратисти і колаборанти. Позбавити заочно Українського громадянства, або нехай привселюдно на десятки камер рвуть і спалюють свої рус.аусвайси, вигукують тричі " Слава Україні, слава нації, Бандера герой, смерть москалям" і тоді пробачити умовно, та можливо забрати за їхні гроші
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