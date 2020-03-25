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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины. ФОТО

Германия и Швейцария открыли пункты приема мазков на коронавирус Corona Drive In, сдать анализы в которых можно, не выходя из машины.

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке бывший депутат Киевсовета Алексей Давиденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс, только при подъезде к ним вместо заказа бургера ты делаешь быстрый тест на коронавирус. Не выходя из машины", — написал он.

По его словам, пункты Corona Drive In представляют с собой контейнеры с окнами, в которых медработники в защитных костюмах берут мазок на коронавирус.

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"Тесты делятся на бесплатные и платные. Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить", — написал Давиденко.

Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 01
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 02
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 03
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 04
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 05
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 06
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины 07

Источник: https://censor.net.ua/p3184278
 
   
 Топ комментарии
 
Такие костюмчики наши медики смогут увидеть в двух ситуациях:
- по телевизору
- когда в больнице окажется зеленский
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- когда в больнице окажется зеленский
--
а это мысль... Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 1264
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Зеленский заразил всю планету. Начал с Китая.
А вот если бы Петя был презиком, то и вируса никакого не было.
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зеленский больше на глиста похож зеленого а не на вирус
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Такие костюмчики наши медики смогут увидеть в двух ситуациях:
- по телевизору
- когда в больнице окажется зеленский
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- когда в больнице окажется зеленский
--
а это мысль... Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 1264
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это же просто кусок полиэтилена, трудно пошить? или фабрики их шьющие предусмотрительно закрыли на карантин?)
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Нормас сша лохов развели, наверное поугарали знатно как все страны - их ручные марионетки разыгрывают фейковую пандемию в ущерб себе, чтоб сша была в профите с 25 баксовой нефтьюКак на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 2627Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 9340 они наверное думают что если б они сказали что всем надо обмазаться какашками в борьбе против х_й знает чего, то дебильные марионетки реально бы полезли в Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 8921
Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 7565
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Ну и? Ну, предположим, и у нас такое сделают. Что-то радикально поменяется? Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 6740
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Наш ушлый народ "достанет" направления от врача и ломанется бесплатно делать тест, причем по 2 раза в день.
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Все дело в том, что в Украине нет даже видимости того, что власть вспоминает о гражданах в столь серьезной ситуации.
А это очень важно.
Зеленский говорил что он пришел на один срок, но есть большая вероятность что второй срок он таки получит... тюремный.
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неприпустимо,незроблять,незміниться....Радикально...., гарний термін,й нащо,ти,зрадник й зябликів .... Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины - Цензор.НЕТ 959
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в тебе маячня? спробуй написати ще раз. незрозуміло!
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Все правильно делают.
Там наверное глава МОЗ, не зеленый столетний маразматичный дедуган,кореша коорого тырили сыр и треску в Метро
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платный тест-220 евриков,,,НЕ знаю-много это или мало..за знания о жизни-смерти?
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6600грн., це дешевше ніж Євролаб Пальчевського, говорять там за 16000грн. роблять
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ух!! Круто!! Нам би таку швидку реакцію !!
То ми б, напевно, вже були Німеччиною.. А поки що ми....
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У нас же другое измерение, а в нашем измерение власти стыдно не бывает, так как нет просто у нее ни стыда, ни совести.
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Прикиньте яка черга створиться в наших трьох макдональсах у Дніпрі?? Якраз поки черга до тебе дійде, то і вакцину винайдуть )))
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Теорию о происхождении вируса в лаборатории в Ухане подтвердили и учёные из Индии. Они выяснили, что у коронавируса есть странное сходство с ВИЧ. Вирус из Уханя содержит четыре вставки вируса иммунодефицита человека. «Аминокислотные остатки каждой из них идентичны или схожи с HIV-1 gp120 or HIV-1 Gag, - говорится в документе. - Обнаружение четырёх уникальных вставок в 2019-nCoV, все из которых имеют идентичность или сходство с аминокислотными остатками в ключевых структурных белках ВИЧ-1, вряд ли будет случайным по своей природе».
- Мы расшифровали выровненный геном и обнаружили, что эти вставки присутствуют во всех вирусах 2019-nCoV из Уханя, кроме материнского вируса 2019-nCoV летучей мыши, - отмечают авторы исследования.
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А кто сомнивался? Зараженых и сдохших крыс из лаборатории, жадный китаец продал на рынке-100%!
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А в Украине партии пиар устроили на покупках для больниц медпрепаратов и оборудования. Позорище
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Как Ярославский хамил - это на мои деньги куплено 😁😁😁
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Ну таки на его деньги) Зеленое говно просрало всё, теперь его холуев олигархи открыто чмырить будут.
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Кто задумался - ПОЧЕМУ ОЛИГАРХИ ПОКУПАЮТ ЭТО?
Они покупают себе и своим близким . И отдают в больницы , т к не умеют этими ИВЛ пользоваться.А иначе бы стояли эти ИВЛ - у олигархов в домах .
И когда у олигархов начнутся проблемы, то простых больных будут оттаскивать от ИВЛ , и туда ложить олигархов
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Кому стыдно? Зелебобикам? Тююю, я вчера пообщался на ФБ в комментах с одной знакомой - от неё была одна фраза "как вообще можно что-то сделать за 10 месяцев, если мы все время на нуле были". Тогда я ей задал один прямой вопрос - "соврал ли Зеленский, когда в июле 2019 года в Канаде говорил о 30 месяцах непрерывного роста экономики?". Эта коза вопрос проигнорила, а когда я повторил, то тупо удалила свой коммент. Вот и все, некоторых до сих пор держит...
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І не попустить. От уявіть собі - ви вважаєте себе таким розумним, геніальним, що якісь там 24% придурки на всю голову, нічого не розуміють, і розказують якусь фігню - а тут бац - і виявляється, що це ти дебіл повний, який не може глянути далі свого носа, що це ти телевізора передивився. Як думаєте, яка буде реакція у залишків мозку? Захисна. Вони будуть себе обманювати до останнього і видумувати різні відмазки, щоб тільки не усвідомити, що вони просто тупенька бидломаса, яку використали як гандон.
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Эта система работает при 2 условиях:
- каждый работающий платит медстраховку в районе 400 Евро в месяц. И то им не хватает, будут повышать сумму.
- врач отвечает за КАЖДУЮ бумажку которую он выписал. Выписал направление кому-то на тест, которого делать не надо - можешь потерять лицензию. Т.е. "халява" - под строжайшим контролем.
В Украине, каждый гражданин нашел бы врачей которые пачками бы выписывали эти направления, и бесплатно тестировался бы 2 раза в день. Украинская казна разорилась бы через неделю.
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а где тут многомиллионный бизнес для радуцкого? куда министр из зе-команды поставит своего смотрящего?
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желтый защитный костюм очень похож на тот который ***** на себя напялило когда,
шо то там посещало.
бдит себя старик бакаев и любит ужасно...
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Оь лохи, замість того, щоб продати тест своїм громадянам- проводять їх безкоштовно.
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