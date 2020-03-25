 Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке бывший депутат Киевсовета Алексей Давиденко, информирует Цензор.НЕТ.
"Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс, только при подъезде к ним вместо заказа бургера ты делаешь быстрый тест на коронавирус. Не выходя из машины", — написал он.
По его словам, пункты Corona Drive In представляют с собой контейнеры с окнами, в которых медработники в защитных костюмах берут мазок на коронавирус.
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"Тесты делятся на бесплатные и платные. Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить", — написал Давиденко.
А вот если бы Петя был презиком, то и вируса никакого не было.
- по телевизору
- когда в больнице окажется зеленский
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а это мысль...
А это очень важно.
Зеленский говорил что он пришел на один срок, но есть большая вероятность что второй срок он таки получит... тюремный.
Там наверное глава МОЗ, не зеленый столетний маразматичный дедуган,кореша коорого тырили сыр и треску в Метро
То ми б, напевно, вже були Німеччиною.. А поки що ми....
- Мы расшифровали выровненный геном и обнаружили, что эти вставки присутствуют во всех вирусах 2019-nCoV из Уханя, кроме материнского вируса 2019-nCoV летучей мыши, - отмечают авторы исследования.
Они покупают себе и своим близким . И отдают в больницы , т к не умеют этими ИВЛ пользоваться.А иначе бы стояли эти ИВЛ - у олигархов в домах .
И когда у олигархов начнутся проблемы, то простых больных будут оттаскивать от ИВЛ , и туда ложить олигархов
- каждый работающий платит медстраховку в районе 400 Евро в месяц. И то им не хватает, будут повышать сумму.
- врач отвечает за КАЖДУЮ бумажку которую он выписал. Выписал направление кому-то на тест, которого делать не надо - можешь потерять лицензию. Т.е. "халява" - под строжайшим контролем.
В Украине, каждый гражданин нашел бы врачей которые пачками бы выписывали эти направления, и бесплатно тестировался бы 2 раза в день. Украинская казна разорилась бы через неделю.
шо то там посещало.
бдит себя старик бакаев и любит ужасно...