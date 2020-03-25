 Как на МакДрайв: в Германии и Швейцарии можно пройти тест на коронавирус через окно машины. ФОТО

Об этом сообщил на своей странице в Фейсбуке бывший депутат Киевсовета Алексей Давиденко, информирует Цензор.НЕТ.

"Это аналоги Макдрайвов от Макдональдс, только при подъезде к ним вместо заказа бургера ты делаешь быстрый тест на коронавирус. Не выходя из машины", — написал он.

По его словам, пункты Corona Drive In представляют с собой контейнеры с окнами, в которых медработники в защитных костюмах берут мазок на коронавирус.

Смотрите на Цензор.НЕТ: В Египте дезинфицируют пирамиды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Тесты делятся на бесплатные и платные. Если ты приехал по направлению врача и у тебя симптомы по протоколу, то тест для тебя бесплатный и покрывается страховкой. А если ты хочешь пройти его по собственному желанию, то надо заплатить", — написал Давиденко.













