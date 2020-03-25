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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Общество, Фоторепортаж
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Все про:украинцы (3190) Франция (2206) Шамшур (50) эвакуация (660)

 Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур. ФОТОрепортаж

Сегодня в Украину прибуду 3 самолета с эвакуированными из Франции гражданами нашей страны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Полная мобилизация украинских консулов ​​в аэропорту Париж-Бове. Сегодня отправляем три спецрейса SkyUp в Киев. Обеспечили трансфер 190 граждан Украины в аэропорт. Первый самолет пошел - на борту 209 украинцев. Ценим вашу ответственность и сотрудничество в эти непростые времена!" - говорится в сообщении.

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Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур 01
Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур 02
Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур 03
Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур 04

Источник: https://censor.net.ua/p3184207
 
 
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я так понимаю, после эвакуаций, в Украине окажется 100500 млн. граждан
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10500, на перших порах,й нез"явиться,а лишиться...
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Ахтунг, ахтунг. Зебил уже мог заразиться коронавирусом. Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 6860
Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 5027
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да нет у нас столько украинцев сколько они везут и везут
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суки знов марсіян прокажених назбирали....Бажаючі подихаючи забрати побільше,своїх,родичів!!!
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То як податки в бюджет України платить - то немає, а як рятуваться - то зустрічай , Ненько, дітей своїх !
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А це ще перша хвиля евакуації чи вже 2-га почалася?
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це ще нульова чекають поки ще пару тысяч на видпочинок злитають потим вже першу хвилю почнуть
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Первую уже закопали по-тихому. Вторая.
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Еще 2-3 будет, а шторм через 2 недели!
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отпустят их домой а те начнут шлятся по городу магазинам родственниках....
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1100 умерших от коронавируса во Франции. 240 - за последние сутки. Добро пожаловать. Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 346
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заробитчане , с кровавыми мозолями Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 3239 !!
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Похоже местным жителям пора эвакуироваться в Китай!
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Свежий вирусец едет!

Зашёл в кышеню: муки нет, гречки нет, но сахар - скоко хошь. Все (охрана, продавцы) типа в масках ходят - майд ин бабаклава.
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Не удивительно, что продуктов нет, продукты не были рассчитаны на количество людей которые здесь не живут!
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Й всі поїдуть до Санжар???
А Ємець поїде з ними разом й буде звідти сєлфі постити???
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Свіженьких мутантів притаранять...
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нам еще на месяц карантин, а поезда дружбы мааасква-Киев и прочие аэропланы с украинцами (?) продолжают прибывать. Очень логично
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Во Франции походу все зараженные актеры, спортсмены, политики... Среди этих двухсот просто не может быть не зараженных.
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Французский волейболист казанского «Зенита» Эрвин Нгапет был госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова генерального директора клуба Ильхама Рахматуллина.

По информации «БИЗНЕС Online», после завершения регулярного чемпионата России (8 марта) Нгапету был предоставлен небольшой отпуск, который он провел во Франции. На следующее утро после возвращения (12 марта) Эрвин почувствовал недомогание, отпросился с тренировки и попросил клубного врача вызвать ему домой медиков. Таким образом, он избежал контакта с одноклубниками.
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Человек пару дней провел во Франции и успел заразиться. А эти сколько там были?
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А фото из аэропорта со всеми мобилизованными консулами, выложите не стесняйтесь. Родина должна знать своих Героев!
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Во всех странах население сокращается, а в Украине растет!
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Да сотни тысяч неожиданно вспомнили, что они украинцы и их всех резко потянуло на Родину! На шару. За наш счет. И за счет нашего здоровья!
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ещё за счет наших жизней и уничтожения нашей страны ...
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Кто встречать будет? Куда поселят? Это Куршавельцы? Это за наш счет?!
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Не можу зрозуміти, узеленські пишаються своїм ідіотизмом, чи знущаються над лохами, які їх вибрали
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идиоты перекройте границу пока не поздно, что вы творите, ни тестов ни масок ни халатов жопа голая. и полный хаос.
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вот именно это бабушке бене с кацапами и нужно !
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Давай, зелёная сопля, побольше АДА!!! Масок- НЕТ, тест в Евролабе Пальчевского- 16 000 грн. Шоб тебя..... Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур - Цензор.НЕТ 7485
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Цікаво, скільки з цих терміново повернувшихся півмільйона громадян, ще три місяці назад кричали - нах.й мені ваша Україна, що вона мені дала?
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