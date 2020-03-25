 Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.

"Полная мобилизация украинских консулов ​​в аэропорту Париж-Бове. Сегодня отправляем три спецрейса SkyUp в Киев. Обеспечили трансфер 190 граждан Украины в аэропорт. Первый самолет пошел - на борту 209 украинцев. Ценим вашу ответственность и сотрудничество в эти непростые времена!" - говорится в сообщении.

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