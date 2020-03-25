 Сегодня из Франции прибудут 3 самолета с эвакуированными украинцами, - посол Шамшур. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Twitter сообщил посол Украины во Франции Олег Шамшур.
"Полная мобилизация украинских консулов в аэропорту Париж-Бове. Сегодня отправляем три спецрейса SkyUp в Киев. Обеспечили трансфер 190 граждан Украины в аэропорт. Первый самолет пошел - на борту 209 украинцев. Ценим вашу ответственность и сотрудничество в эти непростые времена!" - говорится в сообщении.
Зашёл в кышеню: муки нет, гречки нет, но сахар - скоко хошь. Все (охрана, продавцы) типа в масках ходят - майд ин бабаклава.
А Ємець поїде з ними разом й буде звідти сєлфі постити???
По информации «БИЗНЕС Online», после завершения регулярного чемпионата России (8 марта) Нгапету был предоставлен небольшой отпуск, который он провел во Франции. На следующее утро после возвращения (12 марта) Эрвин почувствовал недомогание, отпросился с тренировки и попросил клубного врача вызвать ему домой медиков. Таким образом, он избежал контакта с одноклубниками.