EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество
  1416  57
Материалы по теме:
Все про:больница (669) карантин (1169) Одесская область (1943) помощь (3235) Порошенко (18040) Гончаренко (329) COVID-19 (1954) коронавирус (643)

 Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы. ФОТОрепортаж

Нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко передал комплект реанимационного оборудования, приобретенного Фондом Порошенко, в Одесскую областную клиническую больницу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

"Потребность в таком оборудовании всегда есть и сегодня это особенно актуально. Это ларингоскопы, пульсоксиметры, отсасыватель хирургический и шприцевой насос. Все это обязательно пригодится при работе с больными коронавирусом. Это оборудование многократного использования и понадобится нам после эпидемии. Нам не хватает сейчас всего - средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас нам выделили средства, но купить что-то сейчас очень сложно. Мы над этим работаем. Все это нужно для нашей работы и для спасения людей", - отметил главный врач Юрий Гульченко.

Отмечается, что оборудование будет передано в отделение интенсивной терапии больницы.

Нардеп Гончаренко отметил, что правительство Зеленского, к сожалению, провалило подготовку к эпидемии.

Также читайте: У воинов на передовой нет ни масок, ни дезинфекторов, государство обязано обеспечить их, - Гончаренко

"Власть абсолютно не готова к эпидемии и полностью проспала первые месяцы, когда эпидемия начала шагать по миру. В январе можно было еще многое сделать. Но ни в январе, ни в феврале ничего сделано не было. Сегодня не обеспечены наши врачи необходимым оборудованием и средствами защиты. Сегодня повторяется 2014 год, когда люди кто сколько мог собирали на армию, сегодня так люди, бизнес, неравнодушные граждане собирают все возможное для того, чтобы восстановить здравоохранение и чтобы оно смогло справиться с тем вызовом, который бросает нам пандемия коронавируса", - отметил Гончаренко.

Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

Вчера Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.

Читайте также: Порошенко обратился к Зеленскому с требованием отказаться от создания "консультативного совета" с главарями террористов

Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы 01
Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы 02
Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы 03

Источник: https://censor.net.ua/p3184203
 
   
 Топ комментарии
 
Уявіть, дві інфекційні палати. Над однією шефство взяв «Рошен», над іншою - Квартал 95. Яку ви виберете у часи коронавірусу?
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
марадьор за 5 років мародерства накрав 5 міліардів дол. а пожертвував 5 000
 показать весь комментарий
 
отдал олигархату "Украину" и ее денежные потоки...- нео-феодализм в реалиях - это вместо того что бы поставить задачу всем СИЛОВИКАМ - не вольет сейчас ОЛИГАРХАТ из своих активом как минимум 50 лярдов зЭлени в ЕКОНОМИКУ страны и на превентивные меры по борьбе с "Короно" ....- все НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ...
 показать весь комментарий
 
і шо, бубочка їх не врятував від страшного мародера?
 показать весь комментарий
 
 
Дійсно. Було відремонтовано існуючі.
 показать весь комментарий
 
 
А також була інформація що працює з них лише 2.
 показать весь комментарий
 
Что делать, что делать? Может на рояле им что то сбацать?
Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 4538
 показать весь комментарий
 
 
ну не нації, а населення. Я би не вважав 73% нацією, і не батько, а центр... точніше - очко!
 показать весь комментарий
 
 
Вакарчук дітвак у порівнянні з віртуозом Зеленським.
 показать весь комментарий
 
Никогда еще Порошенко так не унижал Голобородька, как сейчас
 показать весь комментарий
 
 
Там принижати нема чого. Воно зелене і так по життю Богом ображене , тим чим гра на піаніно - придавлене.
 показать весь комментарий
 
 
Уявіть, дві інфекційні палати. Над однією шефство взяв «Рошен», над іншою - Квартал 95. Яку ви виберете у часи коронавірусу?
 показать весь комментарий
 
 
Питання яку палату оберуть 73%? Хоча відповідь очевидна.
 показать весь комментарий
 
 
Хватить твого рошена, всі вже зрозуміли, хто такий петя, дурних нема
 показать весь комментарий
 
 
Как это нема?73процента долбо...бов говорит о многом. Хотя сейчас кого не спроси никто за Бубу не голосовал
 показать весь комментарий
 
 
А порохоботы всё надеятся шо Петя 5 лет для них строил не собачью будку а ковчег Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 4712
 показать весь комментарий
 
 
На Ковчезі було тільки по парі худоби. Віслюк із віслючкою там вже є, так що ти за себе хвилюйся.
 показать весь комментарий
 
 
Ты гнида со своими кацапскими *********** не сравнивай. Он хороший человек и толковый генерал.
 показать весь комментарий
 
Типу: порядна людина від армії чотири рази відкосить?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Галочку поставить
Вакарчук тож выделил лям - галочка
Кому там ещё галочку ? Список можно?
Народ, кто хочет помочь, помогает молча и без фотосессий. А у нас как перед выборами
 показать весь комментарий
 
 
зебараны воспринимают только зрительную информацию!
конечно, в идеале, для зебаранов было бы увидеть эту передачу на Г+Г!
а еще лучше, для зебаранов, чтобы об этом сказала русофашистская пропаганда
вот такое говно зебараны любят жрать
 показать весь комментарий
 
 
Hellis@13Hellis_13

еще раз (я просто о*еваю):
Инфекционная больница Одессы вместо средств защиты для персонала и оборудования для борьбы с коронавирусом 20 марта на 4 млн грн. закупила:
8 диванов, кухонный гарнитур, мягкие кресла и кучу всего остального.
Одесситы, может познакомитесь с главврачом?
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
У Львові вчора було три коробочки і три пакетика. В Одесі сьогодні дві коробочки і два пакетика... Льоша нічого не "загубив"?
 показать весь комментарий
 
А сколько семейка воров-подонков Засуха прередала коробочек и куда*
 показать весь комментарий
 
 
А кто-то вообще смотрел... что там в коробочах??? Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 3486 Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 4895
 показать весь комментарий
 
 
Я кажется понял, в чём отличие!!
Во Львов - "передал ПАРТИЮ"!!!
А здесь - не партия, а КОМПЛЕКТ!!!!
Походу, "ПАРТИЯ" отличается от "КОМПЛЕКТ" на одну коробочку и на один пакетик... Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 6173
Если честно, я количество оборудования в слове "ПАРТИЯ" представлял себе по другому!
 показать весь комментарий
 
 
А сколько комплектов реанимационного оборудования и в какую больницу передал фонд Зеленского? А сколько кипрская офшорка ТОВ "Квартал 95"? А Сивохо? А Юзик? А гражданин Швейцаркоизраилькой республики КАЛомойский? А Кравчук, Ющнко, Кучма?
 показать весь комментарий
 
 
Кланяемся дружно в ножки Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 2919 У сывочолого не нашлось времени за 5 лет сделать медицину обеспеченной, всё о стране думал сердешный...
 показать весь комментарий
 
 
так вам же не хотелось платить налоги ни с ЗП, и с растаможки... вам только халяву подавай
всё что Порох поднимал, шло в первую очередь в Армию
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
сое можно только посочувствовать, слабоумные однако...
 показать весь комментарий
 
...Медики подождут? Привезенные на Житомирщину маски раздадут силовикамПривезенные из Китая средства индивидуальной защиты, которые в понедельник, 23 марта, направили по областям, не сразу попадут в больницы врачам и медсестрам, которые спасают инфицированных коронавирусом.
В частности, в Житомирской области из 6 тысяч масок медикам не достанется ничего. Все маски городские власти решили отдать полиции, ссылаясь на то, что патрульным нужно ежедневно общаться с людьми.
Об этом в Facebook пишет депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза, ссылаясь на пресс-секретаря губернатора области.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367821-mediki_podohdut_privezennye_na_hitomirshchinu_maski_razdadut_silovikam
...
 показать весь комментарий
 
 
Якого біса ? По Одесі ж Ставніцера смотрящім наш прєз призначив ! Чи вони з Куцим на одному кріслі керуватимуть ?
До того ж слушок пройшов : "Инфекционная больница Одессы вместо средств защиты для персонала и оборудования для борьбы с коронавирусом 20 марта на 4 млн грн. закупила: 8 диванов, кухонный гарнитур, мягкие кресла и кучу всего остального. Одесситы, может познакомитесь с главврачом?"
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Опять три коробочки и два рекламных пакетика? Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 354 Ой, простите, коробочки уже ДВЕ. Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы - Цензор.НЕТ 2851
 показать весь комментарий
 
как тут не повторить вчерашний пост???
"гляжу, зе-бобики начинают с Порохом писюнами меряться )) однако хоть у пороха, как ими же здесь утверждается, и "маленький", хотя бы на уровне PR-акции, но он все таки ЕСТЬ! в отличии от них самих.... причем заметно не только отсутствие писюна, но и, собственно, яиц....., что наводит наводит на мысль о соответствующей гендерной принадлежности этой части публики......"
 показать весь комментарий
 
 
Ниже можно увидеть список оборудования и расходных материалов, которые безвозмездно передал больницам Украины оффшорный "95-й квартал" и миллионер преЗЕдент:

1.
2.
3.
4.
5.
 показать весь комментарий
 
 
Номер 4 слишком щедро,неожидал такого от лечинки Коломойского.
 показать весь комментарий
 
Хахаха,три драных коробочки от миллиардера,который не желает отдавать кредиты взятые в госбанке.
 показать весь комментарий
 
Який ще той Попрошеко кончений. Дарує копійки з награбованих мільярдів, якісь коробки з чим невідомо, а преса роздуває ці плювки до розмріу громадних бульбашок, які оргастично всмоктує шоколадний планктон.
 показать весь комментарий
 
 
да вы прикалываетесь ? Две коробки нужно было еще с 10 ракурсов сфотографировать. С этими как его отсасывателем и насосом в коробке. Петя покайся миллионы заработал уже в Испании не спрячетесь. В Украине 8,5 аппаратов на 100 тысяч населения. Точно как в Италии. И там выборочно только подключают потому что на всех не хватает.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх