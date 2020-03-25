 Фонд Порошенко передал комплект реанимационного оборудования в областную больницу Одессы. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
"Потребность в таком оборудовании всегда есть и сегодня это особенно актуально. Это ларингоскопы, пульсоксиметры, отсасыватель хирургический и шприцевой насос. Все это обязательно пригодится при работе с больными коронавирусом. Это оборудование многократного использования и понадобится нам после эпидемии. Нам не хватает сейчас всего - средств индивидуальной защиты, медикаментов, аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас нам выделили средства, но купить что-то сейчас очень сложно. Мы над этим работаем. Все это нужно для нашей работы и для спасения людей", - отметил главный врач Юрий Гульченко.
Отмечается, что оборудование будет передано в отделение интенсивной терапии больницы.
Нардеп Гончаренко отметил, что правительство Зеленского, к сожалению, провалило подготовку к эпидемии.
"Власть абсолютно не готова к эпидемии и полностью проспала первые месяцы, когда эпидемия начала шагать по миру. В январе можно было еще многое сделать. Но ни в январе, ни в феврале ничего сделано не было. Сегодня не обеспечены наши врачи необходимым оборудованием и средствами защиты. Сегодня повторяется 2014 год, когда люди кто сколько мог собирали на армию, сегодня так люди, бизнес, неравнодушные граждане собирают все возможное для того, чтобы восстановить здравоохранение и чтобы оно смогло справиться с тем вызовом, который бросает нам пандемия коронавируса", - отметил Гончаренко.
Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.
Вчера Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь.
ВАКАРЧУК УДОМА ЗА РОЯЛЕМ ПОДЯКУВАВ МЕДПРАЦІВНИКАМ ПІСНЕЮ. ВІДЕО СЕРЕДА, 25 БЕРЕЗНЯ 2020, 11:50
Вакарчук тож выделил лям - галочка
Кому там ещё галочку ? Список можно?
Народ, кто хочет помочь, помогает молча и без фотосессий. А у нас как перед выборами
конечно, в идеале, для зебаранов было бы увидеть эту передачу на Г+Г!
а еще лучше, для зебаранов, чтобы об этом сказала русофашистская пропаганда
вот такое говно зебараны любят жрать
еще раз (я просто о*еваю):
Инфекционная больница Одессы вместо средств защиты для персонала и оборудования для борьбы с коронавирусом 20 марта на 4 млн грн. закупила:
8 диванов, кухонный гарнитур, мягкие кресла и кучу всего остального.
Одесситы, может познакомитесь с главврачом?
Во Львов - "передал ПАРТИЮ"!!!
А здесь - не партия, а КОМПЛЕКТ!!!!
Походу, "ПАРТИЯ" отличается от "КОМПЛЕКТ" на одну коробочку и на один пакетик...
Если честно, я количество оборудования в слове "ПАРТИЯ" представлял себе по другому!
всё что Порох поднимал, шло в первую очередь в Армию
В частности, в Житомирской области из 6 тысяч масок медикам не достанется ничего. Все маски городские власти решили отдать полиции, ссылаясь на то, что патрульным нужно ежедневно общаться с людьми.
Об этом в Facebook пишет депутат Житомирского облсовета Елена Галагуза, ссылаясь на пресс-секретаря губернатора области.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/367821-mediki_podohdut_privezennye_na_hitomirshchinu_maski_razdadut_silovikam
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До того ж слушок пройшов : "Инфекционная больница Одессы вместо средств защиты для персонала и оборудования для борьбы с коронавирусом 20 марта на 4 млн грн. закупила: 8 диванов, кухонный гарнитур, мягкие кресла и кучу всего остального. Одесситы, может познакомитесь с главврачом?"
"гляжу, зе-бобики начинают с Порохом писюнами меряться )) однако хоть у пороха, как ими же здесь утверждается, и "маленький", хотя бы на уровне PR-акции, но он все таки ЕСТЬ! в отличии от них самих.... причем заметно не только отсутствие писюна, но и, собственно, яиц....., что наводит наводит на мысль о соответствующей гендерной принадлежности этой части публики......"
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