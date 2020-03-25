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 Фонд госимущества не будет останавливать приватизацию, созданы условия для удаленной работы, - Сенниченко. ФОТО

Продолжается подготовка объектов большой приватизации на середину и вторую половину года как и было запланировано. Уверенно продолжается малая и средняя приватизация. Успешные онлайн аукционы проходят в эти дни.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко.

"В Фонде мы создали возможности для удаленной работы, оцифровали процессы и проводим онлайн-совещания. Происходят приватизационные электронные аукционы", - отметил Сенниченко.

По его словам продолжается подготовка объектов большой приватизации на середину и вторую половину года как и было запланировано. Уверенно продолжается малая и средняя приватизация. Успешные онлайн аукционы проходят в эти дни.

"Как показывает опыт кризисов 2008 и 2014 годов, украинцы в сложные времена, в период нестабильности валют и фондовых рынков инвестируют в объекты недвижимости по первоначальной цене, потому что это не просто способ сохранить сбережения. Малая и средняя приватизация является способом украинцев "кошельком проголосовать" за будущее собственного города, страны", - добавил Сенниченко.

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Фонд госимущества не будет останавливать приватизацию, созданы условия для удаленной работы, - Сенниченко 01
Фонд госимущества не будет останавливать приватизацию, созданы условия для удаленной работы, - Сенниченко 02
Фонд госимущества не будет останавливать приватизацию, созданы условия для удаленной работы, - Сенниченко 03
Фонд госимущества не будет останавливать приватизацию, созданы условия для удаленной работы, - Сенниченко 04

Источник: https://censor.net.ua/p3184159
 
 
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