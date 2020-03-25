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 Полиция задержала на Луганщине торговца сильнодействующими лекарственными препаратами. ФОТОрепортаж

28-летнего жителя пгт. Новопсков Луганской области задержан в порядке статьи 208 УПК Украины во время сбыта большого количества сильнодействующих лекарственных средств. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Луганской области.

"Оперативники Управления противодействия наркопреступности, следователи следственного управления, работники отдела противодействия киберпреступности и специальных подразделений вместе с бойцами КОРДа под процессуальным руководством прокуратуры в ходе проведения комплекса следственно-оперативных мероприятий задокументировали сбыт мужчиной сильнодействующего лекарственного средства метандиенона в особо крупном размере", - сказано в сообщении.

Полиция задержала на Луганщине торговца сильнодействующими лекарственными препаратами 01

Во время проведения санкционированных судом обысков, как по месту его проживания, так и в его офисе, было обнаружено и изъято большое количество (более 30 000 таблеток) сильнодействующих лекарственных средств метандиенона, нандролона и более 50 наименований сильнодействующих лекарственных препаратов, которые вообще не зарегистрированы в Украине.

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Полиция задержала на Луганщине торговца сильнодействующими лекарственными препаратами 02

Было установлено, что мужчина в своей бизнес-деятельности использовал Интернет. Получая онлайн - заказ, путем отправки посылок сбывал сильнодействующие лекарственные средства.

Полиция задержала на Луганщине торговца сильнодействующими лекарственными препаратами 03
Фото: сайт полиции

В рамках открытого по данному факту уголовного производства по статье 321 УК Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ" продолжается досудебное следствие.

Источник: https://censor.net.ua/p3184143
 
 
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Добивает вот это: -- опять вам Россия виновата.

А кто ?
1. Россия аннексировала у Украины Крым.
2. Россия оккупировала часть украинской территорий на Донбассе и ведет там войну.
3. Российские политики считают Украину русской землей.
4. Пророссийские олигархи грабят Украину !
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Так бы эти лекарства попали к людя, хоть и заденьги, и возможно спасли чьюто жизнь, а теперь их просто заберут мусора авакова
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надеюсь что их хоть подкидывать не будут при задержании атовцев и активистов .....
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щас меня будут гнобить, шо то стероиды. Просто в свете прошлых новостей, как-то не стал читать названия препаратов
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А шо в Украине с паспортным режимом ?
Вот торговцы шаурмой чаще всего не имеют украинского гражданства
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