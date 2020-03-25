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 Военнослужащие доставили медсредства в амбулаторию Тошковки вблизи линии соприкосновения. ФОТО

Военнослужащие ООС доставили гуманитарный груз с медицинскими средствами в амбулаторию общей практики семейной медицины № 2 поселка Тошковка, что недалеко от линии соприкосновения.

Об этом сообщает пресс-служба командования Объединенных сил ВСУ со ссылкой на информацию и.о. командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, передает Цензор.НЕТ.

"Военнослужащие Вооруженных Сил Украины доставили в медицинское учреждение одноразовые медицинские инструменты, медицинскую одежду, наборы для проведения хирургических вмешательств, наборы для предоперационной подготовки и промывания ран, а также наборы для лечения ожогов. В настоящее время эта амбулатория оказывает медицинскую помощь почти 5000 украинцам, проживающих вблизи линии соприкосновения, среди которых 500 - это дети", - сообщил Наев.

Военнослужащие доставили медсредства в амбулаторию Тошковки вблизи линии соприкосновения 01

Кроме того, медицинский груз получил Нижнянский областной психоневрологический диспансер, расположенный в Попаснянском районе Луганской области. Они получили вспомогательные устройства для ванн, специализированную медицинскую мебель, ходунки, инвалидные коляски и средства гигиены для тяжелобольных. В упомянутом диспансере пока на постоянном лечении находятся 155 тяжелобольных людей, 28 из которых никогда не встают с постели.

Отмечается, что оказание помощи стало возможным благодаря Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, Ассоциации "Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина", благотворительный фонд "БУ Проект Варнавы" и "Международной Ассоциации Поддержки Украины".

Военнослужащие доставили медсредства в амбулаторию Тошковки вблизи линии соприкосновения 02

Отмечается, что только в течение прошлого года в гражданские медицинские учреждения, которые находятся неподалеку линии соприкосновения, украинскими военными доставлено более 50 тонн гуманитарных грузов медицинского назначения на общую сумму более 9 млн гривен.

Военнослужащие доставили медсредства в амбулаторию Тошковки вблизи линии соприкосновения 03

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Источник: https://censor.net.ua/p3184128
 
 
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уже не раз сообщалось что депуктаты проверяются часто и тщательно. у них есть жоны дети мама папа братья и сестры и тд. я уверен на 100% что львиная часть тестов, медпрепаратов идругих средств тратяться именно на них, с больущими запасами гдето на нычке
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З вас хлопці вже й забули...і про Коронаві_RUS.......(((
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