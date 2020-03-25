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Все про:горсовет (482) Днепр_город (2976) Филатов (409)

 Сессия горсовета Днепра пройдет во дворе на стульях. Нардепы, берите на заметку, - Филатов. ФОТО

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что депутаты горсовета соберутся сегодня на сессию на парковке перед зданием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке, продемонстрировав задумку на снимке. 

Сессия горсовета Днепра пройдет во дворе на стульях. Нардепы, берите на заметку, - Филатов 01

"На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - написал Филатов в комментарии. 

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Он также посоветовал нардепам последовать этому примеру.

"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку", - добавил мэр Днепра.

Сессия горсовета Днепра пройдет во дворе на стульях. Нардепы, берите на заметку, - Филатов 02

Источник: https://censor.net.ua/p3184106
 
   
 Топ комментарии
 
Ай да Филатов ,Ай да сукин сын. Здорово по тролит верховну раду..Молодец.
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Дуже позитиво й консруктивно!
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Ай да Филатов ,Ай да сукин сын. Здорово по тролит верховну раду..Молодец.
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А депутатов ВР "Слуг народа" нужно собрать на открытом воздухе возле мусорной свалки. Пускай почувствуют "народный запах". Они этого заслуживают
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а на мусорке будут валяться завонявшиеся старые политики.
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Ну, народ ещё не настолько завшивел, чтоб пахнуть как мусорная свалка. Разве что перекроют воду.
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в парилке лучше , и вируса нет и с бабами можно !!!
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как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки.. Сессия горсовета Днепра пройдет во дворе на стульях. Нардепы, берите на заметку, - Филатов - Цензор.НЕТ 751

Юрий Бутусов
21 хв ·

На них коронавирус прилетел в Киев: как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки
...Когда я буду писать сценарий фильм о коронавирусе, сюжет будет про инфекционное отделение Александровской больницы, это воистину эпический сюжет, который многое говорит о нас и о нашем государстве и обществе. Украина - страна парадоксальной драматургии, здесь всегда происходит самое невероятное.
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На фото - один из любимых ресторанов, где любила собираться в Куршевеле российско-украинская тусовка - ресторан Le cap horn.

Сессия горсовета Днепра пройдет во дворе на стульях. Нардепы, берите на заметку, - Филатов - Цензор.НЕТ 7842





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Только вчера получил посылку из Днепра. Сижу, думаю: вскрывать или нет?..
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Страшно не люблю депутатів.. Повністю довели свою неспроможність тримати лад в країні.
Це не люди. Це чиновники.На всіх рівнях. Особливо в теперішній час зеленого нашестя.
Мені все рівно що з ними трапиться.
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Окрім боротьби із коронавірусом, мають бути всі потужності держави кинуті і на порятунок економіки. Респект меру Дніпра Борису Філатову і його команді !
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