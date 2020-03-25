 Сессия горсовета Днепра пройдет во дворе на стульях. Нардепы, берите на заметку, - Филатов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке, продемонстрировав задумку на снимке.

"На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - написал Филатов в комментарии.

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Он также посоветовал нардепам последовать этому примеру.

"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку", - добавил мэр Днепра.