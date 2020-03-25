 Сессия горсовета Днепра пройдет во дворе на стульях. Нардепы, берите на заметку, - Филатов. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в фейсбуке, продемонстрировав задумку на снимке.
"На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - написал Филатов в комментарии.
Он также посоветовал нардепам последовать этому примеру.
"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку", - добавил мэр Днепра.
https://www.youtube.com/watch?v=u2xP6LHilLw
Юрий Бутусов
21 хв ·
На них коронавирус прилетел в Киев: как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки
...Когда я буду писать сценарий фильм о коронавирусе, сюжет будет про инфекционное отделение Александровской больницы, это воистину эпический сюжет, который многое говорит о нас и о нашем государстве и обществе. Украина - страна парадоксальной драматургии, здесь всегда происходит самое невероятное.
Итак, 8 марта 2020-го года в международный женский день, большая группа...Читати далі
На фото - один из любимых ресторанов, где любила собираться в Куршевеле российско-украинская тусовка - ресторан Le cap horn.
Це не люди. Це чиновники.На всіх рівнях. Особливо в теперішній час зеленого нашестя.
Мені все рівно що з ними трапиться.