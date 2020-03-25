 Дистанция и свежий воздух: горсовет Днепра собрался на сессию во дворе. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, продемонстрировав задумку на снимке.

"На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - отметил Филатов в комментарии.

Он также посоветовал нардепам последовать этому примеру.

"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку", - добавил мэр Днепра.

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Позже были опубликованы снимки того, как проходит сессия.

На заседание собралось 48 депутатов, которые приняли решение об изменении регламента проведения сессии. После они разошлись по рабочим местам, чтобы с помощью программного обеспечения ZOOM голосовать в режиме онлайн.