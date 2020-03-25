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 Дистанция и свежий воздух: горсовет Днепра собрался на сессию во дворе. ФОТОрепортаж

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что депутаты горсовета соберутся сегодня на сессию на парковке перед зданием.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке, продемонстрировав задумку на снимке. 

"На фото стулья депутатов горсовета на парковке во дворе. Готовимся к сессии. Соблюдаем дистанцию", - отметил Филатов в комментарии.

Дистанция и свежий воздух: горсовет Днепра собрался на сессию во дворе 01

Он также посоветовал нардепам последовать этому примеру.

"Депутаты ВР, вам, кстати, тоже не мешало бы собраться. Местное самоуправление ждет изменений в бюджет, налоговой кодекс и финансовой помощи. Берите технологию на заметку", - добавил мэр Днепра.

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Позже были опубликованы снимки того, как проходит сессия.

На заседание собралось 48 депутатов, которые приняли решение об изменении регламента проведения сессии. После они разошлись по рабочим местам, чтобы с помощью программного обеспечения ZOOM голосовать в режиме онлайн.

Дистанция и свежий воздух: горсовет Днепра собрался на сессию во дворе 02

Источник: https://censor.net.ua/p3184106
 
 
 Топ комментарии
 
Ай да Филатов ,Ай да сукин сын. Здорово по тролит верховну раду..Молодец.
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Дуже позитиво й консруктивно!
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Ай да Филатов ,Ай да сукин сын. Здорово по тролит верховну раду..Молодец.
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А депутатов ВР "Слуг народа" нужно собрать на открытом воздухе возле мусорной свалки. Пускай почувствуют "народный запах". Они этого заслуживают
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а на мусорке будут валяться завонявшиеся старые политики.
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Ну, народ ещё не настолько завшивел, чтоб пахнуть как мусорная свалка. Разве что перекроют воду.
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в парилке лучше , и вируса нет и с бабами можно !!!
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как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки.. Сессия горсовета Днепра пройдет во дворе на стульях. Нардепы, берите на заметку, - Филатов - Цензор.НЕТ 751

Юрий Бутусов
21 хв ·

На них коронавирус прилетел в Киев: как лечатся миллионеры из Куршевеля в инфекционных боксах Александровки
...Когда я буду писать сценарий фильм о коронавирусе, сюжет будет про инфекционное отделение Александровской больницы, это воистину эпический сюжет, который многое говорит о нас и о нашем государстве и обществе. Украина - страна парадоксальной драматургии, здесь всегда происходит самое невероятное.
Итак, 8 марта 2020-го года в международный женский день, большая группа...Читати далі

На фото - один из любимых ресторанов, где любила собираться в Куршевеле российско-украинская тусовка - ресторан Le cap horn.

Сессия горсовета Днепра пройдет во дворе на стульях. Нардепы, берите на заметку, - Филатов - Цензор.НЕТ 7842





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Только вчера получил посылку из Днепра. Сижу, думаю: вскрывать или нет?..
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ты бойся Киева - там 100 случаев только официально зарегистрированых
богатенькие буратины из Куршавеля привезли,дятлы тупорылые
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Страшно не люблю депутатів.. Повністю довели свою неспроможність тримати лад в країні.
Це не люди. Це чиновники.На всіх рівнях. Особливо в теперішній час зеленого нашестя.
Мені все рівно що з ними трапиться.
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Окрім боротьби із коронавірусом, мають бути всі потужності держави кинуті і на порятунок економіки. Респект меру Дніпра Борису Філатову і його команді !
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Філатов в кінці не дописав слово дєбіли.
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Борис не до тебя, такой вирус что действительно как в кино, некуда бежать ( Nowhere to Run ).
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Будут решать как сделать парковку по 50 грн в час и где б еще начать стройку и бросить?
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