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Все про:Нацполиция (11133) антисептик (4)

 Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В селе Козаровичи Киевской области полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков.

Об этом сообщает полиция в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Незаконную деятельность злоумышленники организовали в заброшенном сельском доме культуры в селе Козаровичи. Из помещения следователи изъяли расфасованную в пластиковые емкости "готовую" продукцию, бочки с жидкостью, похожей на спирт, блокноты с записями пропорций для изготовления "антисептика", этикетки, подготовленную для розлива тару", - говорится в сообщении.

Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине 01

Обнаружили подпольный цех полицейские группы реагирования Вышгородского района области.

Правоохранители, осмотрев помещение бывшего дома культуры, заметили в одной из комнат лабораторию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине 02

При проведении неотложного обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, различные емкости и этикетки на расфасованную "готовую" продукцию.

Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине 03

На момент обнаружения подпольного цеха там находилось два человека. Их доставили в отдел полиции.

Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3184102
 
 
 Топ комментарии
 
Люди стараются на благо населения. Во время пандемии все методы хороши. Ибо нету времени шоб занести взятку Владимиру Зеленских шоб получить лицензию на создание продукции жизненно необходимой в такое тяжкое для страны время Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 6872
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Вот если ты возьмешь пустую бутылочку с пшикалкой, нальешь туда спирту, то ты тоже считай преступник, ибо изготовил антисептик незаконно и не купил его у Радуцкого Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 3706
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А чтобы маски пошить, надо месяц бегать сертифицировать продукцию. Медицинская мафия свою выгоду не упустит.
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Люди стараются на благо населения. Во время пандемии все методы хороши. Ибо нету времени шоб занести взятку Владимиру Зеленских шоб получить лицензию на создание продукции жизненно необходимой в такое тяжкое для страны время Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 6872
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А чтобы маски пошить, надо месяц бегать сертифицировать продукцию. Медицинская мафия свою выгоду не упустит.
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Вот если ты возьмешь пустую бутылочку с пшикалкой, нальешь туда спирту, то ты тоже считай преступник, ибо изготовил антисептик незаконно и не купил его у Радуцкого Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 3706
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Ну и нахрена останавливать производство такой нужной вещи, как антисептик. Не поделились?
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с церковью. церковники же разливают.
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Валодя, або забезпеч населення необхідним- маски, антисептики, або не заважай. Чи радуцьке вже монополістом став?
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Такие действия как раз и говорят что никакие антисептики ни для чего не нужны кроме как для развода лохов. Ведь действительно, если бы это помогало то уряд должен был орать - "Давай больше антисептика! Любого" а не ло́вить тех кто его делает.
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думаю, что помогает. А уряд, с ним всё ясно...
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Дидовик,ты в пещере?В Китае,заметь коммунистическом,бизнесмен раздал всему населению одного из городов по 1 литру спирта,люди самоорганизовались и использовали этот спирт как антисептик.Эмпирическим путем установили,что 70% раствор уничтожает этот проклятый всеми вирус.А ты не надо антисептиков....
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ну и? они что, воду продавали или плацебо? продавали по-рецептуре антисептик, который куй где сейчас в аптеках купишь
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ПУСТЬ ПОЛИЦИЯ В АПТЕКАХ НАЙДЁТ АНТИСЕПТИКИ
И где ??? 4 спиртозавода Шо производят ? И где ?
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Короче - самогоном народ спасётся
Вопрос - а зачем 12 процентов каждый отчислял в бюджет на медицину?
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в Варусе (Кривой Рог) продают антисептик по 39 грн.
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я из Кривого Рога, как в Киеве я не знаю
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Хочу напомнить - основа взаимоотношений в обществе -бизнес
Государство - это надстройка над бизнесом, которую НАНИМАЕТ БИЗНЕС ДЛЯ ОХРАНЫ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Если государство плохо выполняет свои обязанности - его надо заменять
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так какого ж ты хрена сидишь в чужом государстве и 3,14здишь про наше?
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Суки мусорские!! Люди хоть как то пытаются и выжить и дифицит уменьшить, а вам доляху не отслюнявили- уже преступники! Хорошие -в хороших гробах!
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Немного осталось до преследований за производство продуктов питания...
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Это типа при наводнении, спасаясь, человек использовал самодельное (подручное) средство, чтобы выплыть. С трудом выплыл, а на берегу его встречает вооруженный "страж порядка" и штрафует за использование "несартифицированного плавсредства". И не просто штрафует, а в тюрягу собирается сажать.
Я ничего в аналогии не перепутал?
Следующий раз, выбирая очередного клоуна, за которого откровенно уже стыдно (оно олигофрен, но не знает об этом, поскольку выговорить это слово не может) ДУМАЙ-ТЕ.
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хто мы?
мы "мудрый нарит", ставящий для себя же тупых скотов-погонычей...
зебилы - одним словом...
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вот что насчёт мудрости народа есть большие сомения
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Я произвожу обувь-рентабельность бизнеса 5-8%.Себестоимость антисептика 50мл с тарой,работой,арендой 10грн.С высокой маржой в 40% соответственно 14грн.Это конечно опт,плюс розничная аптечная сеть поставит сверх маржу в 50% получается 21грн.Все компоненты отечественного производства и сослаться что доллар подорожал или нет какого-то компонента не получится.
А теперь вопрос кто мародёр,Порошенко или стая зелёных жидов у власти?!
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Вчера или позавчера сюжет был-попы также бодяжат и разливают, так их героями представили, а здесь неподелились.Хочешь сделать доброе дело -проколи колесо на ментовской машине, засунь спичку в замочную скважину соседу мусору. Рехворма --ловят телок показывающих сиськи по вебке и волонтеров делающих антисептики и еще репортажи горделивые какие мы герои.
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Поліція виявила підпільний цех з виготовлення контрафактних антисептиків на Київщині - Цензор.НЕТ 2997



посмели препятствовать правительственной программе провоцирования эпидемии...
Правительство из кожи вон лезет - завозит сотни тысяч из-за границы, закрывает метро, вешает лапшу на уши чтобы не боялись заразиться если на морде тряпка висит и т.д.


а тут такая борзость - посмели изготавливать антисептики!!!
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Как эти фамилии греют ухо...Радуцкий,Коломойский,Зелинский,Дубинский,Бужинский...
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По большому счету, и настоящие антисептики - фуфло полное!
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Если в Украине есть контрофактные войска против сепаров, почему нельзя делать средства против более опасного врага?
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Якщщо антисептик, - продукцію реквізувати,цех легалізувати Налагодити масове виробництво!!! Все інше Злочин проти Держави
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один из багатейших людей современности Омасио Ортега начинал свой бизнес с пошива подделок известных брендов в гараже. если бы в испании так же щемили местных производителей, как щимят в Украине, то миллионы людей во всем мире никогда бы не носили одежду брендов Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull and Bear, Stradivarius, Uterque.
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Контрафактный не значит бесполезный.Если это мошенничество,надо наказывать,а если их антисептик реально работает,то не вижу беды,люди хоть что-то делают,ну и наваривают,само собой.
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Нужно было штрафовать на небольшую сумму за использование чужого бренда и помочь оформить в сжатые сроки лицензию.
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Если "контрафактность" состоит только в отсутствии отката для чиновников, то вам не кажется, доблестные "правоохренители" что сейчас не то время, когда главный критерий - закорлючка, поставленная властным лицом? Или Украина затоварена официальными антисептиками, масками и прочими товарами, кровно необходимыми ВСЕМ во время карантина?
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Ментов -посадить, бизнесменов-наградить.
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Офигеть. Остановить к херам сотни тысяч бизнесов в Украине, с точки зрения властей, это нормально, потому что эпидемия. Но изготовить антисептик, который может спасти жизни и здоровье украинцев - это преступление, с точки зрения тех же властей. При том, что "неконтрофактного" антисептика нет в продаже. Какие же мерзавцы.
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Дидовик,ты в пещере?В Китае,заметь коммунистическом,бизнесмен раздал всему населению одного из городов по 1 литру спирта,люди самоорганизовались и использовали этот спирт как антисептик.Эмпирическим путем установили,что 70% раствор уничтожает этот проклятый всеми вирус.А ты не надо антисептиков....
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Поблагодарить бизнесменов, а не арестовывать.
Наказать главу Киевской области за отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса.
Так бы поступили в Китае.
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