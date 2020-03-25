 Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает полиция в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.
"Незаконную деятельность злоумышленники организовали в заброшенном сельском доме культуры в селе Козаровичи. Из помещения следователи изъяли расфасованную в пластиковые емкости "готовую" продукцию, бочки с жидкостью, похожей на спирт, блокноты с записями пропорций для изготовления "антисептика", этикетки, подготовленную для розлива тару", - говорится в сообщении.
Обнаружили подпольный цех полицейские группы реагирования Вышгородского района области.
Правоохранители, осмотрев помещение бывшего дома культуры, заметили в одной из комнат лабораторию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.
При проведении неотложного обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, различные емкости и этикетки на расфасованную "готовую" продукцию.
На момент обнаружения подпольного цеха там находилось два человека. Их доставили в отдел полиции.
И где ??? 4 спиртозавода Шо производят ? И где ?
Вопрос - а зачем 12 процентов каждый отчислял в бюджет на медицину?
Государство - это надстройка над бизнесом, которую НАНИМАЕТ БИЗНЕС ДЛЯ ОХРАНЫ СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Если государство плохо выполняет свои обязанности - его надо заменять
Я ничего в аналогии не перепутал?
Следующий раз, выбирая очередного клоуна, за которого откровенно уже стыдно (оно олигофрен, но не знает об этом, поскольку выговорить это слово не может) ДУМАЙ-ТЕ.
мы "мудрый нарит", ставящий для себя же тупых скотов-погонычей...
зебилы - одним словом...
А теперь вопрос кто мародёр,Порошенко или стая зелёных жидов у власти?!
посмели препятствовать правительственной программе провоцирования эпидемии...
Правительство из кожи вон лезет - завозит сотни тысяч из-за границы, закрывает метро, вешает лапшу на уши чтобы не боялись заразиться если на морде тряпка висит и т.д.
а тут такая борзость - посмели изготавливать антисептики!!!
Наказать главу Киевской области за отсутствие поддержки малого и среднего бизнеса.
Так бы поступили в Китае.