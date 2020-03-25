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Все про:Нацполиция (11133) антисептик (4)

 Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине. ФОТОрепортаж

В селе Козаровичи Киевской области полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков.

Об этом сообщает полиция в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Незаконную деятельность злоумышленники организовали в заброшенном сельском доме культуры в селе Козаровичи. Из помещения следователи изъяли расфасованную в пластиковые емкости "готовую" продукцию, бочки с жидкостью, похожей на спирт, блокноты с записями пропорций для изготовления "антисептика", этикетки, подготовленную для розлива тару", - говорится в сообщении.

Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине 01

Обнаружили подпольный цех полицейские группы реагирования Вышгородского района области.

Правоохранители, осмотрев помещение бывшего дома культуры, заметили в одной из комнат лабораторию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине 02

При проведении неотложного обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, различные емкости и этикетки на расфасованную "готовую" продукцию.

Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине 03

На момент обнаружения подпольного цеха там находилось два человека. Их доставили в отдел полиции.

Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине 04

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Источник: https://censor.net.ua/p3184102
 
 
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Люди стараются на благо населения. Во время пандемии все методы хороши. Ибо нету времени шоб занести взятку Владимиру Зеленских шоб получить лицензию на создание продукции жизненно необходимой в такое тяжкое для страны время Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 6872
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А чтобы маски пошить, надо месяц бегать сертифицировать продукцию. Медицинская мафия свою выгоду не упустит.
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Вот если ты возьмешь пустую бутылочку с пшикалкой, нальешь туда спирту, то ты тоже считай преступник, ибо изготовил антисептик незаконно и не купил его у Радуцкого Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине - Цензор.НЕТ 3706
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Ну и нахрена останавливать производство такой нужной вещи, как антисептик. Не поделились?
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Валодя, або забезпеч населення необхідним- маски, антисептики, або не заважай. Чи радуцьке вже монополістом став?
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Такие действия как раз и говорят что никакие антисептики ни для чего не нужны кроме как для развода лохов. Ведь действительно, если бы это помогало то уряд должен был орать - "Давай больше антисептика! Любого" а не ло́вить тех кто его делает.
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ну и? они что, воду продавали или плацебо? продавали по-рецептуре антисептик, который куй где сейчас в аптеках купишь
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