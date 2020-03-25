 Полиция обнаружила подпольный цех по изготовлению контрафактных антисептиков на Киевщине. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает полиция в Киевской области, передает Цензор.НЕТ.

"Незаконную деятельность злоумышленники организовали в заброшенном сельском доме культуры в селе Козаровичи. Из помещения следователи изъяли расфасованную в пластиковые емкости "готовую" продукцию, бочки с жидкостью, похожей на спирт, блокноты с записями пропорций для изготовления "антисептика", этикетки, подготовленную для розлива тару", - говорится в сообщении.

Обнаружили подпольный цех полицейские группы реагирования Вышгородского района области.

Правоохранители, осмотрев помещение бывшего дома культуры, заметили в одной из комнат лабораторию. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

При проведении неотложного обыска полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, различные емкости и этикетки на расфасованную "готовую" продукцию.

На момент обнаружения подпольного цеха там находилось два человека. Их доставили в отдел полиции.

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