EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
  1731  25
Материалы по теме:
Все про:карантин (1169) МИД (5406) Турция (2281) эвакуация (660) COVID-19 (1954) коронавирус (643) Гаман (1)

 Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман. ФОТОрепортаж

Из Турции в Украину вылетели 430 украинцев, которые не смогли вернуться домой из-за закрытия границы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в Твиттер сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман.

"Сейчас ночью двумя рейсами "SkyUp" из Стамбула в Киев улетели 430 граждан Украины. В транзитной зоне аэропорта Стамбула находится около 100 украинцев. Мы продолжаем оказывать максимальное содействие соотечественникам для облегчения условий пребывания в аэропорту и быстрого возвращения в Украину", - написал он.

Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Более 200 украинцев вылетели из Стамбула, - генконсул Гаман. ФОТО

В то же время, в сообщении пресс-службы консульства Украины в Антилии говорится об ужесточении карантинных мер в Турции с 22 марта: "По решению Министерства внутренних дел Турции с 00:01 22 марта усиливаются карантинные меры связаны с COVID-19. Лицам старше 65 лет и всем, кто имеет хронические заболевания, ЗАПРЕЩАЕТСЯ выходить из дома. Лицам, которым некому помочь обеспечить ежедневные жизненные потребности (купить продукты, лекарства, психологическая или медицинская помощь), будут помогать социальные работники от соответствующих губернаторств. Пригласить такую ​​помощь можно по номерам экстренных служб 112, 155 и 156. В службе 112 также, кроме турецкоязычных операторов будут задействованы немецко-, английско-, румынско- и русскоязычные операторы".

Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман 02
Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман 03
Фото: Гаман/Twitter

Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман 04

Источник: https://censor.net.ua/p3184080
 
 
 Топ комментарии
 
подождите ещё .. скоро и лифты закроют и подъезды забетонируют ..
 показать весь комментарий
 
Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 371 Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 371 Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 3301

Молодці, так тримати, більше прокаженних інфікованих, більше хардкіру Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 3460
 показать весь комментарий
 
везите-везите чем больше чем лучше
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 3301

Молодці, так тримати, більше прокаженних інфікованих, більше хардкіру Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 3460
 показать весь комментарий
 
 
В Україні вже є коронавірус! Для чого закривати кордони?
 показать весь комментарий
 
 
В Україні вже є коронавірус! Для чого закривати метро в містах мільйонниках? Из Стамбула в Киев эвакуировали 430 украинцев, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 425
 показать весь комментарий
 
 
подождите ещё .. скоро и лифты закроют и подъезды забетонируют ..
 показать весь комментарий
 
 
у нас його ще мало....Турісти все поправлять разом із заробтчанами, які по Неьці скучила до сліз.
 показать весь комментарий
 
 
импортный вирус нам просто необходим .. для нашей власти это валюта !
 показать весь комментарий
 
 
Это точно, нет вируса - нет валютной помощи! А сколько бабла под шумок, можно стырить!...
 показать весь комментарий
 
 
Невистачає картинки з пальцем біля скроні!!! Програмісти,зробіть,щоб було щось...!
 показать весь комментарий
 
 
Хто ці всі люди ? Це втомлені сонцем туристи ...чи хто ця орда нечиста?
 показать весь комментарий
 
 
На останньому фото у однотипних жовтих спортивних кофтах - спарцмени, боксери по плаванню зі штангою, багатоборці шахісти-сноубордисти. Захащали спортивну честь України у Туреччині. Епідемія? - ні, не чули
 показать весь комментарий
 
 
З якої дупи, тих засранців,ще неповертали Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 5466
 показать весь комментарий
 
 
ані втомилися от відпочинку, вони себе щітают своїми людьми, бо тра кохати кожного українця, навіть коронованого вірусом, бо в пашпорті цього не написано Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 5609
 показать весь комментарий
 
 
Эти "патриоты" за которых сильно переживают, сидели до последнего ждали, а вдруг возвращаться ненужно будет, и при певой же возможности, снова свалят обратно! а Оманский осел носится с ними как дурень со ступой, рискуя всеми кто живет в Украине!!!
 показать весь комментарий
 
Это точно эвакуация. а не намеренное уничтожения украинцев? Интересно, что скажет Зеленский если люди начнут умирать, "извините"??
 показать весь комментарий
 
Так сказав же Зєбанат: карантин - то сидіть вдома і тр@х@йтесь. Виправляйте деморгафічну ситуацію
 показать весь комментарий
 
а за что извиняться ? он никому ничего не должен кроме своих родителей .. вам же было сказано ..
 показать весь комментарий
 
в китае набирает оборот новый Хантавирус .. Никакого лечения или вакцины от хантавируса пока не существует.
 показать весь комментарий
 
У пацюків набирає оберти? Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 6283 Зі Стамбула в Київ евакуювали 430 українців, - генконсул Гаман - Цензор.НЕТ 5594 Вкрай рідко передається від тварин до людей. Те що вчора помер чоловік, і те що він заразився- виняток. Не пиши єресь.
 показать весь комментарий
 
вот когда этот виняток распространится по всему миру, тогда и будет тебе ересь ! про остальные вирусы животного происхождения то же так с начала говорили ..
 показать весь комментарий
 
и сразу же всех по домам.к жене детям родителям. и по родственникам обязательно пусть пойдут, поделяться (впечатлениями) от отдыха
 показать весь комментарий
 
 
Продавці повертаються. Мені турок прислав повідомлення,що всі магазини(опт) працюють. Але судячи по фото покупців немає.
 показать весь комментарий
 
и не слова об изоляции!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх