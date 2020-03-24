 Диалог с МВФ, передовой отряд российских "вирусологов"; кому-то карантин, а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Это ж он мародер...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты
Это только аванс...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Помогаем чем можем...
А что? Мне пешком ходить?
Диалог с МВФ
Под контролем
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
"Передовой отряд"
Спасение человечества
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чиста спросить
петр алексеич взял починить 10 аппаратов ивл
вернул 2
где остальные 8?
може денех на ремонт не хватило?
то я спокоен
сразу нельзя было
вид дебила чую если шо
а шоб меньше "чув" - чаще мойся
можешь подрочить
на томоса
хуже тебе уже точно не будет
Забавно, но когда кацапы зашквариваются - сразу начинают истерить о своих увлечениях
при том, шо не брал ни одного
...маску в пандемию продал - возьми-те в бубен !!!...
Аптечні спостереження
@pharmazzzevt
От мій день однією картинкою.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1236626519230988288
а чего зеленского нет
поржали бы
Кокс Квасьневского
@kokskvas
·21 ч
у нашого наполєона
пішли всі тести по пісдє
казав про десять міліонів
і гдє
І традіционная рубріка "Юмор бізнесменов":