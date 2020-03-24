 Диалог с МВФ, передовой отряд российских "вирусологов"; кому-то карантин, а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Это ж он мародер...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты

Это только аванс...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Помогаем чем можем...

А что? Мне пешком ходить?

Диалог с МВФ

Под контролем

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Передовой отряд"

Спасение человечества

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