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Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
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 Диалог с МВФ, передовой отряд российских "вирусологов"; кому-то карантин, а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Диалог с МВФ, передовой отряд российских вирусологов; кому-то карантин, а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Это ж он мародер...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гречка подорожала на 50%, картошка - на 60%: АМКУ требует от ритейлеров данные о закупочных ценах на продукты

Диалог с МВФ, передовой отряд российских вирусологов; кому-то карантин, а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Это только аванс...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава ОП Ермак потратил на приобретение автомобиля Mercedes 3,2 млн грн

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Ермак- х#йло", - митингующие под ОП против новых договоренностей в Минске, отнесли свои требования в канцелярию Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Диалог с МВФ, передовой отряд российских вирусологов; кому-то карантин, а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Помогаем чем можем...

Диалог с МВФ, передовой отряд российских вирусологов; кому-то карантин, а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

А что? Мне пешком ходить?

Диалог с МВФ, передовой отряд российских вирусологов; кому-то карантин, а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Диалог с МВФ

Диалог с МВФ, передовой отряд российских вирусологов; кому-то карантин, а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Под контролем

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Это я убила Эрику": канал ICTV случайно запустил не те титры во время обращения президента Зеленского. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Диалог с МВФ, передовой отряд российских вирусологов; кому-то карантин, а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

"Передовой отряд"

Диалог с МВФ, передовой отряд российских вирусологов; кому-то карантин, а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Спасение человечества

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3183977
 
   
 Топ комментарии
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З Супермена поржав. Треба роздрукувати і людям роздавати.
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Неудели упоминание о Порошенко в фотожабах появилось. С чего бы это?
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Диалог с МВФ, передовой отряд российских "вирусологов", кому то карантин - а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 40
чиста спросить
петр алексеич взял починить 10 аппаратов ивл
вернул 2
где остальные 8?
може денех на ремонт не хватило?
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Вот же Зе-тыпил - до сих пор "мародёрство" выискивает.
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не вступайте с этими животными в дискусию, отправляйте их сразу в спам.
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где аппараты скотиняка?
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зебил, аппараты давно в больницах, но тупым ослолюбам зеленского об этом по г+г не говорят))
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если правда
то я спокоен
сразу нельзя было
вид дебила чую если шо
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браво, зебил!)) та ты его не только "ЧУЕШЬ" носом, но и видишь постоянно в зеркало..
а шоб меньше "чув" - чаще мойся Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1093
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ты точно взрослый?
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та не скигли, зебил)) смеемся мы с твоего идиотизма, тем более шо ты там "чуешь" - твои проблемы Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4080
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Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7619\
можешь подрочить
на томоса
хуже тебе уже точно не будет
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кто о чем, а кацап Великий Змій - о своей оюбимой СКРЕПНОЙ теме Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6904
Забавно, но когда кацапы зашквариваются - сразу начинают истерить о своих увлечениях Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 964

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тебе там виднее Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 115... только руки мой, дрыстун))
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вернули только два


при том, шо не брал ни одного
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арфы нет возьмите бубен (с)
Диалог с МВФ, передовой отряд российских "вирусологов", кому то карантин - а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4263

...маску в пандемию продал - возьми-те в бубен !!!...
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Це - із області фантастики... ЗЕбіли мають інший менталітет... Вони будуть користуваться тим, що йому будуть давать"Порох", "Рошен" і "порохоботи", при цьому їх проклинаючи і кричачи, що це "піар"...
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первый о электорате зели просто бомба и остальные тоже актуальны нет откровенно идиотских.
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уг какое то а не жабы
а чего зеленского нет
поржали бы
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Кокс Квасьневского

@kokskvas

·21 ч

у нашого наполєона
пішли всі тести по пісдє
казав про десять міліонів
і гдє
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Усушка-утруска.
Диалог с МВФ, передовой отряд российских "вирусологов", кому то карантин - а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9614

І традіционная рубріка "Юмор бізнесменов":
Диалог с МВФ, передовой отряд российских "вирусологов", кому то карантин - а главе ОП Мерседес. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7182
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да уж. при винницком мыролюбце такого не было. или было?
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Конченые. Кругом жопа . А вы досих пор на приколе
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чтобы кругом была жопа в нее нужно залезть. да и не прикалываюсь я. я просто спросил, было ли при мыролюбном свиненке 3003 потужных перемирия и тамжынашелюдизм.
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Діалог з МВФ, передовий загін російських "вірусологів", комусь карантин, а голові ОП - мерседес. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5051За ватный хлам за ватный хлам вторую Родину продам!
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