 Зеленский и посол КНР Сяньжун обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Глава государства отметил, что Фань Сяньжун уже имеет опыт работы дипломатом в нашей стране, а сегодня, в свой день рождения, приступил к исполнению обязанностей посла Китая в Украине. Зеленский поздравил Фань Сяньжуна и пожелал крепкого здоровья.
Президент Украины отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Он отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.
Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом Посла КНР.
Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства. Отдельно глава государства выразил благодарность за неизменную позицию Китая по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.
Во время встречи также были обсуждены возможности дальнейшего развития украинско-китайского торгово-экономического сотрудничества.
Было отмечено, что Китай является одним из основных торговых партнеров Украины, двусторонний товарооборот по итогам 2019 составил $12,8 млрд и имеет перспективы для дальнейшего увеличения.
Кроме того, Зеленский обсудил из послом КНР возможности привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности для реализации инфраструктурных проектов.
Не позорься... Уже все знают, что ты ни на что не способен. Ты политический импотент.
Ты брешешь какждый день по телеку, что всё хорошо... Самолёт из Китая прилетел... Медоборудование, средства индивидуальной защиты, тесты уже доставлены в регионы, во все больницы... итд...
А в реальности - в 8-й больнице Киева врачи не принимают больных, потому, что у них на сегодня нет масок, хаолатов, перчаток и др. средств инд. защиты от вируса.
Зеленский - ты брехливое и сцыкливое гавно!