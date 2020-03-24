EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Политика Украины
  898  16
Материалы по теме:
Все про:Зеленский (4993) карантин (1032) Китай (1296) посол (1366) COVID-19 (1818) коронавирус (519)

 Зеленский и посол КНР Сяньжун обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса. ФОТО

Президент Украины Владимир Зеленский принял новоназначенного посла Китайской Народной Республики в Украине Фань Сяньжуна.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава государства отметил, что Фань Сяньжун уже имеет опыт работы дипломатом в нашей стране, а сегодня, в свой день рождения, приступил к исполнению обязанностей посла Китая в Украине. Зеленский поздравил Фань Сяньжуна и пожелал крепкого здоровья.

Президент Украины отметил усилия китайских властей, которые позволили стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса. Он отметил заинтересованность Украины в изучении китайского опыта борьбы с этой болезнью и налаживании обмена информацией с китайскими медицинскими специалистами.

Зеленский поблагодарил за полученное из Китая медицинское оборудование и отметил личное содействие в этом Посла КНР.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предостерег политиков от хайпа на фоне коронавируса

Президент обратился к китайскому правительству с просьбой предоставить Украине дополнительную помощь: необходимы тест-системы, медицинское оборудование и лекарственные средства. Отдельно глава государства выразил благодарность за неизменную позицию Китая по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Во время встречи также были обсуждены возможности дальнейшего развития украинско-китайского торгово-экономического сотрудничества.

Было отмечено, что Китай является одним из основных торговых партнеров Украины, двусторонний товарооборот по итогам 2019 составил $12,8 млрд и имеет перспективы для дальнейшего увеличения.

Кроме того, Зеленский обсудил из послом КНР возможности привлечения в Украину инвестиций из Китая, в частности для реализации инфраструктурных проектов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новый посол Китая Фань Сяньжун вручил копии верительных грамот замглавы МИД Украины Бондарю

Зеленский и посол КНР Сяньжун обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса 01

Источник: https://censor.net.ua/p3183975
 
 
 Топ комментарии
 
тссс... ему ж не доложили еще, что коронавирусу пофиг кто напольён а кто китайский посол...
 показать весь комментарий
 
Клоун, чего ты там обсуждешь с китайцами?
Не позорься... Уже все знают, что ты ни на что не способен. Ты политический импотент.
Ты брешешь какждый день по телеку, что всё хорошо... Самолёт из Китая прилетел... Медоборудование, средства индивидуальной защиты, тесты уже доставлены в регионы, во все больницы... итд...
А в реальности - в 8-й больнице Киева врачи не принимают больных, потому, что у них на сегодня нет масок, хаолатов, перчаток и др. средств инд. защиты от вируса.
Зеленский - ты брехливое и сцыкливое гавно!
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
тссс... ему ж не доложили еще, что коронавирусу пофиг кто напольён а кто китайский посол...
 показать весь комментарий
 
 
Не, ну вовремя, конечно, китайского посла принимать )))
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь зараз стало модно приймати китайських послів, вчора вірмени приймали, збіг?
 показать весь комментарий
 
 
давай, Вова, попроси китайца, что ТЫСЯЧУ тонн масок вернул
 показать весь комментарий
 
 
Хуо Сяо Падло Сяньжун пусть ищет вакцину от той заразы, что они создали
 показать весь комментарий
 
 
Клоун, чего ты там обсуждешь с китайцами?
Не позорься... Уже все знают, что ты ни на что не способен. Ты политический импотент.
Ты брешешь какждый день по телеку, что всё хорошо... Самолёт из Китая прилетел... Медоборудование, средства индивидуальной защиты, тесты уже доставлены в регионы, во все больницы... итд...
А в реальности - в 8-й больнице Киева врачи не принимают больных, потому, что у них на сегодня нет масок, хаолатов, перчаток и др. средств инд. защиты от вируса.
Зеленский - ты брехливое и сцыкливое гавно!
 показать весь комментарий
 
 
за що взагалi його критикувати? воно робить, що вміє.


Зеленский и посол КНР Сяньжун обсудили вопросы противодействия распространению коронавируса - Цензор.НЕТ 6180

 показать весь комментарий
 
 
а потребовать компенсации за ущерб нанесенный китайским каранавирусом Украине слабо? чем отличаются китайцы от москалей такие же убийцы,только улыбаются
 показать весь комментарий
 
 
Ну ты бы конечно рискнул. На том твоя карьера бы закончилась навсегда....
 показать весь комментарий
 
щось шмарклю погано видно з-за столу...
 показать весь комментарий
 
Это оптический обман на фоне китайца-Гулливера
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх