 Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

По словам заместителя Генерального директора госпиталя Романа Середича, медучреждение является учреждением первой линии. То есть в случае, когда специализированная инфекционная больница Львова не будет справляться из-за всплеска заболеваемости, пациентов будут размещать в госпитале. Поэтому оборудование для диагностики и интенсивной терапии крайне необходимо.

"Сегодня очень важно, чтобы все неравнодушные объединили свои усилия перед бедой, которая пришла на нашу землю. И сегодня мы, представители "Европейской Солидарности", с помощью Благотворительного Фонда Порошенко можем передать для Львовщины оборудование, которое точно лучше подготовит и этот госпиталь, и всю систему здравоохранения к встрече с вызовом пандемии. Я убежден, что такой хороший пример должен быть поддержан всей Украиной. Все общество должно объединиться в борьбе с угрозой, которая сегодня пришла на нашу землю", - отметил народный депутат Олег Синютка.

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Львовский областной госпиталь инвалидов войн и репрессированных им. Ю.Липы - это основное медучреждение области, в котором оказывается специализированная медицинская помощь инвалидам и ветеранам войн. С 2014 госпиталь стал центром медицинской, психологической и физической реабилитации участников антитеррористической операции, в нем функционирует электронный Реестр демобилизованных участников АТО области.

Сегодня партию оборудования от Фонда Порошенко получит также Городская клиническая больница №21 в Днепре. А в ближайшие дни несколько партий оборудования будут переданы в медицинские учреждения в других областях Украины.

Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

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