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 Общество, Фоторепортаж
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 Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь. ФОТОрепортаж

Среди оборудования, в частности, аспираторы, мониторы пациента, пульсоксиметры, шприцы помпы, ларингоскопы и другое оборудование, которое было приобретено на запрос медиков и необходимое при лечении пациентов с осложнениями коронавирснои болезни.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".

По словам заместителя Генерального директора госпиталя Романа Середича, медучреждение является учреждением первой линии. То есть в случае, когда специализированная инфекционная больница Львова не будет справляться из-за всплеска заболеваемости, пациентов будут размещать в госпитале. Поэтому оборудование для диагностики и интенсивной терапии крайне необходимо.

"Сегодня очень важно, чтобы все неравнодушные объединили свои усилия перед бедой, которая пришла на нашу землю. И сегодня мы, представители "Европейской Солидарности", с помощью Благотворительного Фонда Порошенко можем передать для Львовщины оборудование, которое точно лучше подготовит и этот госпиталь, и всю систему здравоохранения к встрече с вызовом пандемии. Я убежден, что такой хороший пример должен быть поддержан всей Украиной. Все общество должно объединиться в борьбе с угрозой, которая сегодня пришла на нашу землю", - отметил народный депутат Олег Синютка.

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Львовский областной госпиталь инвалидов войн и репрессированных им. Ю.Липы - это основное медучреждение области, в котором оказывается специализированная медицинская помощь инвалидам и ветеранам войн. С 2014 госпиталь стал центром медицинской, психологической и физической реабилитации участников антитеррористической операции, в нем функционирует электронный Реестр демобилизованных участников АТО области.

Сегодня партию оборудования от Фонда Порошенко получит также Городская клиническая больница №21 в Днепре. А в ближайшие дни несколько партий оборудования будут переданы в медицинские учреждения в других областях Украины.

Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко призвал поддержать украинских врачей: Они сегодня такие же наши защитники, как и армия

Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь 01
Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь 02
Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь 03
Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь 04

Источник: https://censor.net.ua/p3183912
 
 
 Топ комментарии
 
Сейчас "Квартал" как напряжется, как передаст во все больницы Украины Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь - Цензор.НЕТ 6155 .
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Сейчас "Квартал" как напряжется, как передаст во все больницы Украины Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь - Цензор.НЕТ 6155 .
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Потом окажется, что это все - неработающие муляжи, давно списанное и никому ненужное оборудование. Все, как и при выборах президента: выбирали Голобородько на лисапете, оказалось - дрессированная обезьяна бабы Бени в кортеже из 12 лимузинов.
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В Львовской области 62% проголосовали за Порошенко.
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Огромная просьба к персоналу больницы - не используйте это оборудование для зебобиков, пусть они используют оборудование которое передал 95 квартал Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь - Цензор.НЕТ 5736Но все таки мы люди, и по этому извинений на камеру за то что голосовали за предателей Украины будет достаточно
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И это правильно! Во время эпидемии или голода все равны!
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главное чтобы ЗЕ-клоуны не продали это за границу.
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а слуги народі і віслюк що передали і куди? Чи як дрочер кива пару десяток масок с понтами, і то куплені за рахунок спонсорів)
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Це ти сам вигадав, чи методичку оновили?
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А що не так?
Якщо Порошенко почне таке агітувати, то порохоботи пошлють його.
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Чёртов барыга, глава ОП за последние деньги Мерс покупает чтоб на работу добираться, а этот жирует.
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Илон Маск купил 1200 аппаратов ИВЛ и про это одна новость, мелочи Порошенка продолжают пиарить многократно.
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Твою ж, гнидо зелена, а зебіли що купили?! Чи вони для іншого? Щоб останнє роздеребанити? Суки ж шмаркаті!
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Ничего себе мелочи, целых 2(!!!), прописью ДВА аппарата ИВЛ отдал!
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Заметь, не новых, а отремонтированный хлам!
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Точно, зате шмаркля новий відосік записала! Во!
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Может он тем самым себя с марыной на смерть обрёк...Скромный герой, жертвующий собой во имя людей!
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Действительно, то ли дело земразь которая все маски распродала! Вот это бог зебилов Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь - Цензор.НЕТ 8664
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На кой тебе маска, если мозг давно безвозвратно повреждён?
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Ааа действительно, вот почему отсутствие масок не пугает зебилов. Невозможно напугать умственно отсталых идиотов...
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Ну вот видишь, мы оба пришли к выводу, что мозг у тебя того, этого самого. Так что ж ты нервничаешь тогда?
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Благодійний Фонд Порошенка
Профінансував відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легень для Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Сьогодні вони почали працювати. Фонд також закупив реанімаційні комплекти, які найближчим часом скерують до обласних центрів .Источник: https://censor.net.ua/r3183145 Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь - Цензор.НЕТ 4541
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А, ну так это ж в корне меняет положение. Вместо двух апп-тов ИВЛ целых 10. Все 38 миллионов украинцы могут теперь спать спокойно, Вилли-Вонка всех спас! (на самом деле нiт).
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У зебанатов подгорает) тебе на аппарате от земли будут вентиляцию легких делать, зебанутый семипроцентный лох)))
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Виктор Сухоруков, просто все украинские СМИ забиты перечислением оборудования и медпрепаратов, которые величайший Зедебил передал и постоянно передает в госпитали и больницы, на Илона Маска места не осталось
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Виктор Сухоруков, скажи, а педофила-убийцу Юрия Буданова, эту вонючую русскую тварь, правильно чеченские ополченцы замочили?- Мне кажется, мир стал чище.
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вважаю, що розповсюджувати таке обладнання потрібно з регіонів, які голосували за Пороха, а декому взагалі дуля з маком, хай зе-наліпки носять на роті
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Ну, Порошенко - не мелочный и закомплексованный наполеончик Зеленский. Помогать будет всем.
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А квартал 95 и их призедент передали привет всем заразившимся коронавирусом... Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь - Цензор.НЕТ 7613
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таки, маловато будєт, шоп так трубить - нада шось солідніше
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або вже по принципу "шоп лєва не знала"
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а чо учасніки міропріятія без масок???
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Зато Віслюк Оманський новый РОЛИК СНЯЛ!
Он там такой грустный, такой сочувствующий и милый...
Давайте его на Оскар номинируем?
"Настоящий преЗЕдент!"

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И как это все богатство поместилось в трёх коробочках?)))
И второе, в том фонде пэтьки лярд грн с бюджета Украины)))
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шось маловато койобочок - свій елєкторат нада поддєржівать масштабнєйє!
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ЗЕблевотные боты-калоеды тут как тут. Слетелись как гиены
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Якщо чуєш щось про лайно, чи про вживання лайна, знай- перед тобою лапотне "запарєбріковоє"!
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Зато наш бубачка обеспечил масками весь Израиль! и всю Испанию!

И не только масками - стратегический запас зерна тоже уже за границей.
Вот.
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Спасибо Петру Алексеевичу, Слава Украине!
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Molodec Porosenko ne slovami a realnami delami pomogajet strane
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Это интересно.На призыв Зеленского помочь в борьбе с коронавирусом Коломойский ответил отказом: нет денег-всего лишь Коломойский оценил свои активы в $8 миллиардов 05.07.19.
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Реклама недопартейки барыги)
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А сколько зеленский наворовал миллиардов? Ведь по идее уже давно должна была закончится эпоха бедности. И вообще ничего не жертвует клоун, еще и маски все распродал мразь.
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зе братва подарила зелеботам ударный предмет для игры на рояле. Зато большой.
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А че, порошенко коробки не носил? Или оно в бегах, мало ли...
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чтобы сказали - пиарится на вирусе, делает вид что сам коробки таскает?
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Да ну не....Судя по количеству помощи, затраты на освещение в СМИ этой неслыханной щедрости существенно превысили...Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь - Цензор.НЕТ 5415
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Для "правильной" фоточки вдвоём тащат....
PS/ не удивлюсь, если пустая...Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь - Цензор.НЕТ 5236
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Спасибо за любую помощь - кому-то это может спасти жизнь. Хотя надписей "Европейская солидарность" слишком много.
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Кто-то видит здесь оффшорный "95-й квартал"?.....






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Перелік бізнесменів та компаній, які допомагають Україні впоратися з коронавірусом

Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь - Цензор.НЕТ 1753
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Мародер шоколадний "купує" львівський лохторат! Далеко не всі у Львові ще з глузду з'їхали і добре пам'ятають як він проводив парад на Хрещатику і виводив свої активи у офшори коли наші воїни в тому числі і мій племінник гинули в Іловайському котлі так і не дочекавшись обіцяної допомоги!!! Ось "освіжіть" трошки пам'ять як цього покидька в ті часи зустрічали у Львові!!! Фас мене шокоботи якими аж кишить "Цензор"!!! https://www.youtube.com/watch?v=PCL3N1zx_dM
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Респект!
а где зеленый подонок зелЯ?сколько его 95квартал передал?
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