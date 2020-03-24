 Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования во Львовский областной госпиталь. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Европейской солидарности".
По словам заместителя Генерального директора госпиталя Романа Середича, медучреждение является учреждением первой линии. То есть в случае, когда специализированная инфекционная больница Львова не будет справляться из-за всплеска заболеваемости, пациентов будут размещать в госпитале. Поэтому оборудование для диагностики и интенсивной терапии крайне необходимо.
"Сегодня очень важно, чтобы все неравнодушные объединили свои усилия перед бедой, которая пришла на нашу землю. И сегодня мы, представители "Европейской Солидарности", с помощью Благотворительного Фонда Порошенко можем передать для Львовщины оборудование, которое точно лучше подготовит и этот госпиталь, и всю систему здравоохранения к встрече с вызовом пандемии. Я убежден, что такой хороший пример должен быть поддержан всей Украиной. Все общество должно объединиться в борьбе с угрозой, которая сегодня пришла на нашу землю", - отметил народный депутат Олег Синютка.
Львовский областной госпиталь инвалидов войн и репрессированных им. Ю.Липы - это основное медучреждение области, в котором оказывается специализированная медицинская помощь инвалидам и ветеранам войн. С 2014 госпиталь стал центром медицинской, психологической и физической реабилитации участников антитеррористической операции, в нем функционирует электронный Реестр демобилизованных участников АТО области.
Сегодня партию оборудования от Фонда Порошенко получит также Городская клиническая больница №21 в Днепре. А в ближайшие дни несколько партий оборудования будут переданы в медицинские учреждения в других областях Украины.
Напомним, ранее Фонд Порошенко профинансировал восстановление 10 аппаратов ИВЛ в Киевской больнице скорой помощи.
Якщо Порошенко почне таке агітувати, то порохоботи пошлють його.
Профінансував відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легень для Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги. Сьогодні вони почали працювати. Фонд також закупив реанімаційні комплекти, які найближчим часом скерують до обласних центрів .Источник: https://censor.net.ua/r3183145
Он там такой грустный, такой сочувствующий и милый...
Давайте его на Оскар номинируем?
"Настоящий преЗЕдент!"
И второе, в том фонде пэтьки лярд грн с бюджета Украины)))
И не только масками - стратегический запас зерна тоже уже за границей.
Вот.
PS/ не удивлюсь, если пустая...
Промисловий Портал
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Перелік бізнесменів та компаній, які допомагають Україні впоратися з коронавірусом
а где зеленый подонок зелЯ?сколько его 95квартал передал?