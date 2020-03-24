EN|RU|UK
Темы дня: Коронавирус и карантин Российские террористы сбили Боинг
 Происшествия
  5818  9
Все про:авто (3713) коррупция (7644) Нацполиция (11127) Полтавщина (595) растаможка (142) таможня (1609)

 Таможенники на Полтавщине наладили схему "быстрого и дешевого" оформления импортных автомобилей. ФОТОрепортаж

В Полтаве правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста по подозрению в организации коррупционной схемы растаможки автомобилей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Следствием установлено, что руководитель отдела вместе с другими работниками таможни организовали коррупционную схему растаможивания транспортных средств: за определенное вознаграждение применяли минимальные ставки таможенных платежей и процесс растаможки значительно ускорялся.

Сумма неправомерной выгоды составляла от одной до трех тысяч гривен за каждый автомобиль. Еженедельно осуществлялось оформление от двух до пяти автомобилей.

Чтобы скрыть противоправную деятельность, к коррупционной схеме привлекли посредника.

Читайте также: Полиция Василькова ликвидировала подпольное игорное заведение, которое возобновило свою работу. ФОТОрепортаж

23 марта при получении неправомерной выгоды за растаможку двух автомобилей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан начальник отдела таможенного поста. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Таможенники на Полтавщине наладили схему быстрого и дешевого оформления импортных автомобилей 01
Таможенники на Полтавщине наладили схему быстрого и дешевого оформления импортных автомобилей 02
Таможенники на Полтавщине наладили схему быстрого и дешевого оформления импортных автомобилей 03

Источник: https://censor.net.ua/p3183896
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
от классная работа: знай себе фоткаешь в каких-то машинах, какие-то замыленные рожи и разложенные деньги и рапортуешь о статыщах пойманных коррупционерах
 показать весь комментарий
 
 
Кстати в этом месте - напротив (там кафешка была), когда то в прошлой жизни так же "хлопали" таможенника.
 показать весь комментарий
 
маладцы...по шумок и на икорку на хлебушек с маслом заработают..
а они хоть в масках???)))) карантин не нарушали? ))))
 показать весь комментарий
 
Хорошие люди. Сволочи! Кто есть кто, указывать не будем. Всем и так понятно
 показать весь комментарий
 
Сволочь - человек с сильным иммунитетом, которые во времена чумы "выволакивали" трупы из опустевших домов.
 показать весь комментарий
 
Да хрен там, а не грн. "Экономят" и воруют конкретные доллары
 показать весь комментарий
 
А чего другого ожидать если начальник таможни тупой мудак с козлиной бородкой. Достаточно на его рожу глянуть и все понятно. Любому нормальному человеку в таком виде стыдно будет на улицу выйти...
 показать весь комментарий
 
Я даже не знаю кто из них плохой или хороший, начальник поста, который помогает людям, или государство, которое грабит людей.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх