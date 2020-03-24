 Таможенники на Полтавщине наладили схему "быстрого и дешевого" оформления импортных автомобилей. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Следствием установлено, что руководитель отдела вместе с другими работниками таможни организовали коррупционную схему растаможивания транспортных средств: за определенное вознаграждение применяли минимальные ставки таможенных платежей и процесс растаможки значительно ускорялся.
Сумма неправомерной выгоды составляла от одной до трех тысяч гривен за каждый автомобиль. Еженедельно осуществлялось оформление от двух до пяти автомобилей.
Чтобы скрыть противоправную деятельность, к коррупционной схеме привлекли посредника.
23 марта при получении неправомерной выгоды за растаможку двух автомобилей в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины задержан начальник отдела таможенного поста. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении. Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
а они хоть в масках???)))) карантин не нарушали? ))))