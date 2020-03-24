 "Туши свет": журналист Реуцкий показал больницу на Луганщине для больных с коронавирусом. ФОТОрепортаж

Об этом пишет журналист Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Больница, которая должна выдержать основной удар эпидемии на Луганщине. 30 койко-мест. Смогут развернуть еще 20. Один врач-инфекционист. Нужно еще хотя бы два. 4 аппарата ИВЛ, нужны, по оценкам директора, еще хотя бы пять. Нужно реанимационное оборудование", - написал он в комментарии к опубликованным снимкам.









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