 "Туши свет": журналист Реуцкий показал больницу на Луганщине для больных с коронавирусом. ФОТОрепортаж

Об этом пишет журналист Константин Реуцкий, информирует Цензор.НЕТ.
"Больница, которая должна выдержать основной удар эпидемии на Луганщине. 30 койко-мест. Смогут развернуть еще 20. Один врач-инфекционист. Нужно еще хотя бы два. 4 аппарата ИВЛ, нужны, по оценкам директора, еще хотя бы пять. Нужно реанимационное оборудование", - написал он в комментарии к опубликованным снимкам.
Ось тобі клініка, що з'явилась при Україні. За часів Совку, тут би тільки генсєк лікувався.
Проблема не в державі, а у дебілах, що її населяють.
Навіть як би було так, як ти пишеш (а це брехня) то у чому ж твоя логіка? В державній/безкоштовній (задарма) ти можеш тільки померти, то яка тобі різниця де подохнути, бо грошей не має? Чи тобі легше буде від того, що ті хто можуть собі дозволити теж подохнуть?
Не продавайте святу українську землю, нашу неню, нашу годувальницю!!! Бо матір же продають!!! Введіть мораторій ще на 20 років. Дайте можливість чиновникам нормально докрасти а потім, біс з ним, можете виставляти на аукціон той один гектар, що випадково залишився не вкраденим.
А ось так, виглядає клініка, на яку з податків держава не витратила ні копійки і від якої отримала вже мільйони гривень податків
Зараз власник змінився, словаки продали бізнес в Україні, мабуть почули заклики Зелі інвестувати сюди Але це суто європейський проект, без копійки вітчизняних коштів. До речі вигідний інвестору, а ціни не більші, ніж сума хабарів у "безкоштовних" лікарнях.
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При Кучме еще администрацию президента обделали будто мы арабские эмираты. У кучмы только за это надо всё конфисковать вместе с его зятьком!
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При Петрі хоча б реформи почались і економіка зростала і була якась надія на майбутнє, а зараз є і буде ще більша торба.
Если в какой-то сраной Хацапетовке - так новость из КРИЧАЩЕЙ превратится в просто кричащую?
Нам власну медицину будувати, треба з чогось брати приклад.. Ваша система, явно не в фаворі! А те яка у нас, ми і без вас чудово знаємо.