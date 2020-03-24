 Ветеран АТО Буйволюк создал барьер, дезинфицирующий одежду человека после пребывания в общественном месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

"Друзья! В условиях которые сложились вокруг карантина и эпидемии, я и мои побратимы не стоим в стороне! Вирусному врагу глубоко безразлично наши протоколы и правила, поэтому бороться нужно доступными методами!" - говорится в сообщении.

По его словам, он и побратимы готовы изготовить данный барьер для городов и предприятий.

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