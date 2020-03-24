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 Ветеран АТО Буйволюк создал барьер, дезинфицирующий одежду человека после пребывания в общественном месте. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ветеран АТО Александр Буйволюк вместе с побратимами создал барьер с помощью которого можно провести дезинфекцию одежды граждан, которые вернулись из общественных мест.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил на странице в сети Facebook.

Опубликовано Олександром Буйволюком Воскресенье, 22 марта 2020 г.

"Друзья! В условиях которые сложились вокруг карантина и эпидемии, я и мои побратимы не стоим в стороне! Вирусному врагу глубоко безразлично наши протоколы и правила, поэтому бороться нужно доступными методами!" - говорится в сообщении.

По его словам, он и побратимы готовы изготовить данный барьер для городов и предприятий.

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Ветеран АТО Буйволюк создал барьер, дезинфицирующий одежду человека после пребывания в общественном месте 01
Ветеран АТО Буйволюк создал барьер, дезинфицирующий одежду человека после пребывания в общественном месте 02
Ветеран АТО Буйволюк создал барьер, дезинфицирующий одежду человека после пребывания в общественном месте 03

Источник: https://censor.net.ua/p3183789
 
   
 Топ комментарии
 
Всі досягнення людства починались з "пан сам склепав".
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молодцы, главное начать, а потом исправлять недостатки
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И не говори...тут выбор сложный...дорогая одежда или дешевый гроб...
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Это хорошо для военных.
Для гражданских вряд ли подойдет. Будет портить дорогую одежду
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для такой системы нужен минимум противогаз, что бы не раствор не попал в глаза, уши, нос. Или респиратор, маска, вкладыши в уши.
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Садовый опрыскиватель в помощь.
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И не говори...тут выбор сложный...дорогая одежда или дешевый гроб...
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Мозги не помешало бы в ВР И КАБМИН , а то эти неучи наделают проблем
ГДЕ МЧС ?
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текст не полный...этот защитный барьер возле элитного дома...перед въездом во двор, огражденный забором
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Наливає розчин, а подовжувач біля бочки незахищений. )))
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Ща зебобики такие делать начнут по миллиону за каждую и бюджет начнут распиливать
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молодцы, главное начать, а потом исправлять недостатки
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Всі досягнення людства починались з "пан сам склепав".
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Всі геніальні винаходи народились в гаражі. Це просто факт!
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Ні. Під кожною ворсинкою та пилинкою та складкою одягу, яка дає тінь, вірус залишиться.
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Теж саме стосується й рідкого дезінфектора, для гарантованого результату треба повністю промочити одяг та взуття.
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Помню (давно) на фермах такие устройства стояли. Коров от слепней поливали.
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Ты видимо тоже тогда под струю попал...мозги тебе вымыло все напрочь...
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Такие расставить в каждом РОВД и опорнике,что бы каждый час(или пол.часа) патрульные уничтожали вирус на одежде,и не распространяли его.Также на конечных станциях,что бы те которые в транспорте следят за нормами карантина каждый раз дезинфицировались.Только надо в маске быть и очках.Берегите себя.
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Шото не видно шоб ШТАБ по противодействию короновирусу работал и день и ночь
Вот такие изобретения надо в штаб к спецам
А ГДЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗ МЧС?
Где вообще спецы?
А не сборище клоунов с олигархами
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Штаб должен быть в Кабмине , в актовом зале, туда должны иметь доступ простые люди со своими предложениями
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На поверхность маски распылить снаружи распылить насыщенный раствор поваренной соли и высушить, проверил действительно блестят потом на маске кристаллики соли, дискомфорта при ношении нет.
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почему бы и нет . вполне здравая идея . а на счет одежды . сильно сомневаюсь что такой спиртовой ( а основу раствора составляет спирт ) туман что то сделает одежде Ветеран АТО Буйволюк створив бар'єр, що дезінфікує одяг людини після перебування в громадському місці - Цензор.НЕТ 2173
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"Мы проверили нашу систему на трёх различных [штаммах] вируса гриппа и показали, что вирус на поверхности маски с [солевым] покрытием становится неактивным в течение пяти минут и полностью уничтожается в течение 30 минут", - сообщил биомедицинский инженер Хё-Джик Чой
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