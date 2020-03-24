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 Спасатели провели дезинфекцию церкви УГКЦ на Тернопольщине, в которой служил настоятель с подтвержденным коронавирусом. ФОТО

23 марта в городе Залещики, спасателями провели дезинфекцию Украинской Греко-Католической церкви Пресвятого Сердца Христова, в которой правил настоятель отец с лабораторно подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция COVID-19.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Личным составом 15 Государственной пожарно-спасательной части, в защитных костюмах и масках, с помощью опрыскивателей осуществлена дезинфицирующая обработка поверхностей церковных мебели специальным дезраствором", -  сказано в сообщении.

Спасатели провели дезинфекцию церкви УГКЦ на Тернопольщине, в которой служил настоятель с подтвержденным коронавирусом 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Второй случай коронавируса официально зафиксирован в Тернопольской области

Спасатели провели дезинфекцию церкви УГКЦ на Тернопольщине, в которой служил настоятель с подтвержденным коронавирусом 02
Фото: ГСЧС

Как сообщалось ранее, первый случай заражения коронавирусом в Тернопольской области диагностировали у 57-летнего священнослужителя.

Инфицированный – житель города Залещики. Сейчас врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Мужчине предоставляется симптоматическое лечение.

Также устанавливаются лица, с которыми контактировал больной. Известно, что у него большая семья. Всем будет рекомендована самоизоляция.

В то же время, члены региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Тернопольской ОГА проголосовали за введение в области режима чрезвычайной ситуации.

Источник: https://censor.net.ua/p3183784
 
 
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недавно "активисты и патриоты"в бубны били а оказались сами разносчиками!!
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имешь ввиду надо тоже и ВР"окропить" св'ятой дезинфицирующей водицей ??? там ведь тоже некоторые "контактеры" без масок тусуются,,,
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А как же Бог? почему он не убьет короновирус, а мракобесы церковно-пасхальные? Спасатели провели дезинфекцию церкви УГКЦ на Тернопольщине, в которой служил настоятель с подтвержденным коронавирусом - Цензор.НЕТ 8679
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Родственников обследуют. А посещавших церковь, соседей, жителей?
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після цього треба провести дезінфекцію почаївської лаври і києво печерської заодно...з повною заміною особового складу
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Кричат о богах, но обгадились из-за вируса)
Просто надо провести обряд с мощами и вирус побежден. странно что не догадались до такого простого решения.
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