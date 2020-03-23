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 Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Авиация Национальной гвардии доставила груз из Китая для борьбы с коронавирусом по регионам Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра МВД Антон Геращенко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня по поручению Президента и по приказу Министра МВД Арсен Аваков, летчики Национальной гвардии доставили груз ценного сегодня груза - экспресс и ПЦР тесты на коронавирус, маски, респираторы, костюмы биологической защиты в Восточные, Южные и Западные регионы Украины.

Три самолета НГУ с грузом закупленным на средства благотворителей и за бюджетные средства МВД вылетели во Львов, Харьков и Одессу. Самолет, который направился в Харьков, сделайет оттуда еще один рейс в Днепр".

Геращенко продолжил: "Из этих четырех городов, тесты и средства индивидуальной защиты, автотранспортом уже к утру будут доставлены в каждый город, в каждую больницу, где есть возможность делать тестирования граждан на выявление коронавируса.

Благодаря первой масштабной поставки из КНР, медики, полицейский, пограничники, спасатели, нацгвардейцы будут обеспечены всем необходимым для личной защиты, так как медики и правоохранители, которые  во время эпидемии является группой высокого риска.

Именно они рискуют заразиться вирусом больше всего. Это показал опыт Китая, Италии и Испании. Поэтому именно их и нужно больше всех обезопасить от опасности заражения. Иначе некому будет лечить и поддерживать правопорядок и спокойствие".

"Предвижу, и предупреждаю, что после начала массового тестирования статистика выявления COVID -19 будет сожалению очень и очень неутешительной. Особенно на Западе Украины.

Но мы держимся, сохраняем холодный ум и готовимся для того чтобы отразить эту страшное вирусное нашествие, сделав Украину после эпидемии более сильной чем она была раньше", - резюмировал Геращенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца дня ПЦР-тесты на коронавирус доставят во все лаборатории Украины, - ОП

Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны 01
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны 02
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны 03
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны 04
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны 05
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны 06
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны 07
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны 08
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны 09
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны 10
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны 11

Источник: https://censor.net.ua/p3183741
 
 
 Топ комментарии
 
мы уже респираторы и тесты в Донецк отправлять начали?!.. это что за хрень?!
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны - Цензор.НЕТ 384
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по приказу Министра МВД Арсен Аваков, летчики Национальной гвардии доставили грузИсточник: https://censor.net.ua/p3183741 - схоже , в Авакова , його особиста Армія з танками і авіацією , по чисельності і озброєнню не поступається ЗСУ ...
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ох простите, "исузу" пятитонки
не сильно большая разница. а остальное где? где 10 миллионов тестов? где тысячи литров антисептика? где миллионы масок?
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Заголовок новости исправьте. Самолеты Нацгвардии доставили в восточные, южные и западные регионы страны. ？？
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В заголовку натяк на те що не у всі області, а тільки в де-які, тому регіони.
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Особенно порадовала надпись "Донецк" на одной из упаковок.
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я так понимаю весь груз из Ил-76Т поместился в четыре газели "трехтонки"?
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ох простите, "исузу" пятитонки
не сильно большая разница. а остальное где? где 10 миллионов тестов? где тысячи литров антисептика? где миллионы масок?
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Остальное уже в продаже на Prom.ua и Olx и в частных клиниках !
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Голда Меїр

Я вам розкажу, де тести.
Ще до вильоту літака до Китаю більша частина гуманітарної допомоги була розкуплена ділками по 7 баксів за тест. По передплаті. Загальна партія, яку роздерибанили ще до доставки, складає 800 тисяч штук. А розпродана за 10 баксів/штука. Не важко підрахувати, що заробили понад 2 мільйони доларів.
Win-win стратегія, як-то кажуть в народі.

t.me/golda_meir_ukraine/99

22.6Kviews Mar 23 at 12:53
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CommanderX@CommanderAntiZe 38 мин

Военно-транспортный самолёт Ил-76, с депутатом от партии Слуга народа Андреем Мотовиловцем на борту, который координировал загрузку тестов и медоборудования для доставки в Украину, по пути садился в Баку.
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...так вроде без керосина самолёты не летают...)))) А с Китая до Украины больше 10 часиков лёту...))))
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Каледонія 25%гідності+75%мізантропії@CaledoniA_ua 2 ч

Налетай не скупись) По моему нашлись потерянные с 10 млн тесты

Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны - Цензор.НЕТ 7040
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....в Баку торгуют? Что ж украинский Ил-76 делал в Баку? Вы так и не объяснили народу! А подобных экспресс-тестов Вы значительно дешевле можете купить. Их уже дней 10 продают.
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оні доставілі гарячій прівєт.
такой гарячій-гарячій...
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Знову недолугий переклад заголовку новини з україномовного першоджерела? Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны - Цензор.НЕТ 4768
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по приказу Министра МВД Арсен Аваков, летчики Национальной гвардии доставили грузИсточник: https://censor.net.ua/p3183741 - схоже , в Авакова , його особиста Армія з танками і авіацією , по чисельності і озброєнню не поступається ЗСУ ...
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армія правлячої верхівки - вони думають , що так можна , в разі чого , захиститися від народу ...
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ага, пси олігархів. Тут недавно хтось казав, що і Аваков вже олігарх.
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Аваков не олігарах ... Аваков - це гарантія збереження існуючого ладу олігархічної диктатури !
Не дарма ж він вже 7-й рік на своєму "посту" - змінюється все , міністри , президенти - але Аваков вічний ?!
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мы уже респираторы и тесты в Донецк отправлять начали?!.. это что за хрень?!
Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны - Цензор.НЕТ 384
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а що - Донецьк вже не Україна ?
питання риторичне ...
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сам Донецк сейчас оккупирован русней поганой, а 2/3 Донецкой области наши.. не риторичный ответ..
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П.С - до речі фотка дійсно цікава - цілком можливо , що дійсно респіратори підуть в Донецьк ..?
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Но Донецк таки не вычёркивать из Украины!
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Вычеркнуть твой Лугандон и забыть нах. Там выжженная земля с кацапскими зомби. Это раковая опухоль. Что хирурги делают с раковой опухолью?
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Женевская Конвенция 1949 года. "О защите жертв войны"... Статья 55:
"Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны".
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судя по всему, на всех палетах указаны области, а не конкретные города
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скорее всего да.. но это случай из той же оперы что автомобильные номера АН , шпециалисты их лихо зовут донецкими, хотя донецких из них процентов 20, остальные из области
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П'ять балів! От цікаво: у зєлєбєнєй Порох буде винуватим до гроба чи тіко до тих пір, коли пустий холодильник розчавить телевізор?
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ну, щаз уже не пошастают)))...в бюджет не до поступит 12-13 лярдов долл...
зато добавятся миллионы безработных...
и вове не справиться даже с введенным чрезвычайным положением
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Стратили, наверное архивное видео, как понять на упаковке надпись Донецьк - це Україна.
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Навєрно так дешевше,ніж Укрпоштою....
Ну а чьо,можемо собі дозволити !
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Слабенько.
Для максимального эффекта их должен был развозить соственноручно Аваков. За рулем фуры и с онлайн-трансляцией.
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Аваков желает стать Царём, чтобы лишить прав украинцев авакову нужно отвлечь
лохов
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Так вот для чего у нас нацгвардия, а я думал что это работа МЧС.
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Какая разница, если это делается для общего доброго дела?
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Обычно армию привлекают, когда не справляются службы МЧС. Они сейчас перегружены?
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Надо уже привыкать, что мы живем не как обычно, а даже совсем не обычно и экстремально! В прочем, так живут и в других странах!
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милицыя авакова пиарит авакова пока тот топит зеленского
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@trackingcorona· 19mИталия только что объявила, что 23 доктора скончались за последние 24 часа из-за #coronavirus. Спасибо этим героям, которые погибли, спасая жизни, и спасибо всем докторам и медсестрам, которые во всем мире бесконечно борются с этим вирусом, чтобы спасти жизни.
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Аваков организовал пиар своим боевикам,
вывоз масок его не волновал ?
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авакян тварина, отжал у каких- то структур самолёты и теперь у цепных шавок своя авиация. а ракетных комплексов случайно у этих олигархических шавок нет? п...ц, бомбардировщики и истребители скоро у этой антинародной гвардии скоро появяться. когда уже авакяна на зону доставят? эта мразь уже давно там должна уже быть со своей воровитой шестёркой хэращенко и на цирлах там бегать!
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Аваков серет кирпичами, так хочет попасть в президентское кресло
Какая разница какими самолетами доставлено?
"Нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков"
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Самолет из Китая приземлился в Борисполе еще ночью. На 21.00 в Одессе еще тест-систем не было. Столько времени разгружали?
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Пиар имени Тимошенко эта супер. Чем могут тесты защитить или помочь в лечении - науке не известно. Но фотки крутые и развод для быдла по полной.
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Та хоть на лекарстве пиарилась. А здесь - на тестах. Которые были нужны тогда, когда десятками тысяч ввозили людей из очагов эпидемии.
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Зачем эти тесты? Что конкретно они дают или как помогают в лечении или профилактике?
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Один пример, когда они реально нужны, я описал: возможность выявить вирусоносителей ДО ТОГО, как они начали контактировать с другими людьми внутри страны (массовый ввоз последние 2 недели). Но именно в этом случае, когда от них был бы толк, их и не было в наличии.
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Вирус, распространяющийся воздушно-капельным путем, пройдет через любые границы и через любой карантин с любыми тестами. Ну даже вот мы не допустили ни одного вируса и что? Весь Мир переболеют и вирус будет циркулировать среди людей навсегда. А мы? Так и останемся в изоляции от всего Мира навсегда? Вообще идиотская идея из телевизора.
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Ты наверное не знаешь. Я тебе поясню. Тесты помогают выявить больных.
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Офигеть! Боже, каких даунов наплодила система освиты. Ну выяснил, дальше что? Что это меняет в лечении этой вирусной инфекции? Правильный ответ - ничего, абсолютно ничего.
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Когда у подозреваемого выявляют заражение, его изолируют или он сам изолируется, чтобы не инфицировать родных, близких и соседей! А если кому-то после диагноза на всех плевать - то для этого есть статья и народный суд! Со вторым лучше не шутить!
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А ты не догадываешься, народный судья , что до того , за сутки например, как обнаружили этот вирус у человека, он уже успел всех окружающих заразить? Ты действительно об этом не думал? Мне тебя жалко, твой интеллект равен нулю.
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А включить соображалку, слабо? Те, которых он заразит до диагноза, то после изоляции он не инфицирует остальных...Во всяком случае, так делают во всем мире! Если у тебя есть другие предложения, внеси их во Всемирную Организацию Здравоохранения!
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Ну так включи сообража́лку ...включил? вирус, передающийся воздушно капельным путем, гарантированно пройдет через каждого жителя Земли и через тебя тоже. Любые мероприятия карантина бессмысленные и просто расход ресурса которые могли бы быть лучше применены.
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Посмотри статистику по Китаю, где живет больше лярда населения и ты поймешь, причем здесь изоляция...
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Запитання вірменському радіо..


Чи може вірменин стати Президентом України.


Відповідь вірменського радіо.
НІ,не може..


Після єврея -президента повинна бути перехідна фігура.Вірменський єврей Літаки Нацгвардії доставили тести на коронавірус у східні, південні і західні регіони країни - Цензор.НЕТ 7737
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