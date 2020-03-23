 Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра МВД Антон Геращенко написал в Фейсбуке.
Он отметил: "Сегодня по поручению Президента и по приказу Министра МВД Арсен Аваков, летчики Национальной гвардии доставили груз ценного сегодня груза - экспресс и ПЦР тесты на коронавирус, маски, респираторы, костюмы биологической защиты в Восточные, Южные и Западные регионы Украины.
Три самолета НГУ с грузом закупленным на средства благотворителей и за бюджетные средства МВД вылетели во Львов, Харьков и Одессу. Самолет, который направился в Харьков, сделайет оттуда еще один рейс в Днепр".
Геращенко продолжил: "Из этих четырех городов, тесты и средства индивидуальной защиты, автотранспортом уже к утру будут доставлены в каждый город, в каждую больницу, где есть возможность делать тестирования граждан на выявление коронавируса.
Благодаря первой масштабной поставки из КНР, медики, полицейский, пограничники, спасатели, нацгвардейцы будут обеспечены всем необходимым для личной защиты, так как медики и правоохранители, которые во время эпидемии является группой высокого риска.
Именно они рискуют заразиться вирусом больше всего. Это показал опыт Китая, Италии и Испании. Поэтому именно их и нужно больше всех обезопасить от опасности заражения. Иначе некому будет лечить и поддерживать правопорядок и спокойствие".
"Предвижу, и предупреждаю, что после начала массового тестирования статистика выявления COVID -19 будет сожалению очень и очень неутешительной. Особенно на Западе Украины.
Но мы держимся, сохраняем холодный ум и готовимся для того чтобы отразить эту страшное вирусное нашествие, сделав Украину после эпидемии более сильной чем она была раньше", - резюмировал Геращенко.
не сильно большая разница. а остальное где? где 10 миллионов тестов? где тысячи литров антисептика? где миллионы масок?
Я вам розкажу, де тести.
Ще до вильоту літака до Китаю більша частина гуманітарної допомоги була розкуплена ділками по 7 баксів за тест. По передплаті. Загальна партія, яку роздерибанили ще до доставки, складає 800 тисяч штук. А розпродана за 10 баксів/штука. Не важко підрахувати, що заробили понад 2 мільйони доларів.
Win-win стратегія, як-то кажуть в народі.
t.me/golda_meir_ukraine/99
22.6Kviews Mar 23 at 12:53
CommanderX@CommanderAntiZe 38 мин
Военно-транспортный самолёт Ил-76, с депутатом от партии Слуга народа Андреем Мотовиловцем на борту, который координировал загрузку тестов и медоборудования для доставки в Украину, по пути садился в Баку.
Каледонія 25%гідності+75%мізантропії@CaledoniA_ua 2 ч
Налетай не скупись) По моему нашлись потерянные с 10 млн тесты
такой гарячій-гарячій...
Не дарма ж він вже 7-й рік на своєму "посту" - змінюється все , міністри , президенти - але Аваков вічний ?!
питання риторичне ...
"Оккупирующая держава обязана при помощи всех имеющихся средств обеспечить снабжение гражданского населения продовольствием и санитарными материалами. Она должна, в частности, ввозить необходимые съестные припасы, санитарные материалы и другие предметы в тех случаях, когда ресурсы оккупированной территории будут недостаточны".
зато добавятся миллионы безработных...
и вове не справиться даже с введенным чрезвычайным положением
Ну а чьо,можемо собі дозволити !
Для максимального эффекта их должен был развозить соственноручно Аваков. За рулем фуры и с онлайн-трансляцией.
лохов
вывоз масок его не волновал ?
Какая разница какими самолетами доставлено?
"Нет государственных денег, есть деньги налогоплательщиков"
Чи може вірменин стати Президентом України.
Відповідь вірменського радіо.
НІ,не може..
Після єврея -президента повинна бути перехідна фігура.Вірменський єврей