 Самолеты Нацгвардии доставили тесты на коронавирус в восточные, южные и западные регионы страны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заместитель министра МВД Антон Геращенко написал в Фейсбуке.

Он отметил: "Сегодня по поручению Президента и по приказу Министра МВД Арсен Аваков, летчики Национальной гвардии доставили груз ценного сегодня груза - экспресс и ПЦР тесты на коронавирус, маски, респираторы, костюмы биологической защиты в Восточные, Южные и Западные регионы Украины.

Три самолета НГУ с грузом закупленным на средства благотворителей и за бюджетные средства МВД вылетели во Львов, Харьков и Одессу. Самолет, который направился в Харьков, сделайет оттуда еще один рейс в Днепр".

Геращенко продолжил: "Из этих четырех городов, тесты и средства индивидуальной защиты, автотранспортом уже к утру будут доставлены в каждый город, в каждую больницу, где есть возможность делать тестирования граждан на выявление коронавируса.

Благодаря первой масштабной поставки из КНР, медики, полицейский, пограничники, спасатели, нацгвардейцы будут обеспечены всем необходимым для личной защиты, так как медики и правоохранители, которые во время эпидемии является группой высокого риска.

Именно они рискуют заразиться вирусом больше всего. Это показал опыт Китая, Италии и Испании. Поэтому именно их и нужно больше всех обезопасить от опасности заражения. Иначе некому будет лечить и поддерживать правопорядок и спокойствие".

"Предвижу, и предупреждаю, что после начала массового тестирования статистика выявления COVID -19 будет сожалению очень и очень неутешительной. Особенно на Западе Украины.

Но мы держимся, сохраняем холодный ум и готовимся для того чтобы отразить эту страшное вирусное нашествие, сделав Украину после эпидемии более сильной чем она была раньше", - резюмировал Геращенко.

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