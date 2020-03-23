 В Днепре закупили первую партию медицинского оборудования для лечения больных COVID-19 на 3 млн грн. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет местное издание Город.
Генеральный директор инфекционной больницы № 21 Николай Турчин отметил: "В больницу поступили два двухканальных электрокардиографа и пульсоксиметры для измерения уровня кислорода в крови детей. Вскоре мы ждем 35 аппаратов для искусственной вентиляции легких и 30 кислородных концентраторов и другое необходимое оборудование для оказания помощи при заболевании COVID-19".
Он добавил, что в первой партии поставки медицинского оборудования поступили средства индивидуальной защиты персонала, рассчитанные на месяц. Кроме этого, получили и средства для проведения дезинфекции, их должно хватить на три месяца.
Напомним, что на приобретение оборудования, в том числе средств защиты, мэр Днепра Борис Филатов выделил 98 миллионов гривен. Это лишь на 2 миллиона меньше, чем предусмотрело правительство для всей страны.
«Підтверджено, що у перехворілих COVID-19 виробляється імунітет до захворювання. »
Позвонил старый друг, который после Майдана свалил в Польшу, говорил как он хорошо там закрепился и живёт, купил машину, ну и вообще.. Так вот он у меня местного украинца попросил денег взаймы, говорит,что просидел два месяца там без работы, машину продал за муйню и вернулся. Зная его, он бы никогда просто так бы не занял, значит точно попал.
Сегодня опять же друг который занимает высокую должность в медицине, сказал, что вы не понимаете какая жопа творится и сегодня даже не разрешил выходить своей жене и ребёнку на улицу.
Зашёл на эмоциях в супермаркет, одел маску, смотрю процентов 30, одели маски, другие бродят так, некоторые тягая сопли. Знакомый меня ещё и ******.л насчёт маски.
Хочется посоветовать умным нашим карантинщикам которые на улице нацепляли страшных плакатов на детских площадках со штафами в 51 тыщу грн., чтобы они ввели общий масочный режим в супермаркетах и общественном транспорте, то есть в закрытых помещениях, у кого нет маски пускай на входе и раздают, как антисептик и одноразовые перчатки. А то некоторые не сознательны, другие стесняются одевать маски, третьи в масках среди них выглядят дураками. Да и ещё, тепло впереди пора уже пустить свежий, губительный для вирусов воздух в общественные места и магазины, и открыть в них окна и двери.
Говорю об этом всем, но паникующее стадо (верящее, что тряпки на мордах их от чего-то защищают) не слышит. Зебилоидной власти, конечно это на руку, дефолт (к которому эти дегенераты и так шли) будет повешен на вирус. Самое смешное, что жертв от дефолта будет гораздо больше, чем непосредственно от вируса, но это уже слишком сложная для большинства логическая кострукция.
Единственный возможный плюс, что эта же опешившая от зеленовируса толпа вынесет их на вилах и хотя бы на поколение закодируется от клоунов, популистов и прочей дряни.
Что происходит? Из-за огромного количества зараженных людей!?
Об этом сообщают региональные издания по всей Украине.
В частности, такое решение было принято и на Волыне, и во Львовской области, и в Киевской, и в Черновцах, и в Закарпатье: - Отмечается, что люди массово поступают в больницы с диагнозом пневмония. На самом деле у людей коронавирус, однако у врачей нет тестов для подтверждения диагноза. Украинские врачи говорят, что ситуация угрожающая !!!!
Перелік бізнесменів та компаній, які допомагають Україні впоратися з коронавірусом
https://uprom.info/news/other/perelik-biznesmeniv-i-kompanij-yaki-dopomagayut-********-vporatysya-z-koronavirusom/…