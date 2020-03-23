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 Общество, Фоторепортаж
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 В Украину из Италии возвращаются 178 украинцев, - посольство. ФОТОрепортаж

В Украину спецрейсом из Италии возвращаются еще 178 украинцев.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Италии, передает Цензор.НЕТ.

"23 марта после продолжительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SkyUp 178 украинцев вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки от коронавируса в Испании умерли 462 человека. В Италии из-за нехватки мест в больницах пациентов размещают в палатках

В Украину из Италии возвращаются 178 украинцев, - посольство 01
В Украину из Италии возвращаются 178 украинцев, - посольство 02
В Украину из Италии возвращаются 178 украинцев, - посольство 03

Источник: https://censor.net.ua/p3183663
 
 
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Как зачем? Чем больше в Украине трупов тем быстрее МВФ кредит даст. Да и ЗЕ-провалы в економике спихнет на епидемию
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Главное без карантина или под честное слово, что б у нас тоже негде было трупы слаживать. Поеду ка я лучше отдохну на пару месяцев в Новые Санжары.
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та кйу там, это только первый рейс...
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Смотрю в куртках, шапках. Видимо там прохладно.
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давайте, добивайте Украину. Чтобы уже наверняка ввести ЧС положение и обявить дефолт
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Нічого...Після епідемії вірусу в Україні в зебілів менше грошей піде на перепис населення. В Украину из Италии возвращаются 178 украинцев, - посольство - Цензор.НЕТ 5565
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"в аэропорту дорогих гостей встречали: " (C)
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Зелена влада, по команді пуйла, намагається якнайшвидше знищити країну, любими засобами.
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Норм. Завтра у нас будет Ломбардия в каждом городе.
Возвращать нужно, но с умом и с обсервацией в специальных местах на 14 дней. А у нас все для пиара, чтобы заснять очередной видосик и голосом больного гайморитом сказать "ми сваіх не брасаєм. Бажаю вам 36.6"
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Ото узяти б та збивати ці літаки на підході до летовища (ґавтоматичної стрілецької зброї вистачить). Кілька сотень "двохсотих" - мізерна втрата, україночки народять без проблем. Зате після двох-трьох терактів влада може призупинити тероризм більшого масштабу - біологічний геноцид, після якого й жінок не лишиться, щоб нарожати.
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Температурный скрининг людям, которые едут из эпицентра пандемии...
Просто охренеть можно.
Да там каждому нужно тест провести и в карантине держать хотя бы месяц!
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Желательно разместить их во всех областях Украины, равномерным партиями!
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Везите сразу всех на Грушевского вокруг ВР хороводы водить
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Вы это нарочно делаете? И Бацька, и * йло категорически не ввозят на свою территорию потенциальных "диверсантов" - а вы зачем?
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