 В Украину из Италии возвращаются 178 украинцев, - посольство. ФОТОрепортаж

Об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Италии, передает Цензор.НЕТ.

"23 марта после продолжительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SkyUp 178 украинцев вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг.

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