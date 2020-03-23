 В Украину из Италии возвращаются 178 украинцев, - посольство. ФОТОрепортаж

Об этом на странице в сети Facebook сообщает посольство Украины в Италии, передает Цензор.НЕТ.
"23 марта после продолжительной непрерывной работы украинских дипломатов, консулов и персонала авиакомпании SkyUp 178 украинцев вылетели в Киев спецрейсом из Неаполя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что пассажиры были допущены на борт после того, как специалисты провели температурный скрининг.
Загорать можно.
Возвращать нужно, но с умом и с обсервацией в специальных местах на 14 дней. А у нас все для пиара, чтобы заснять очередной видосик и голосом больного гайморитом сказать "ми сваіх не брасаєм. Бажаю вам 36.6"
Просто охренеть можно.
Да там каждому нужно тест провести и в карантине держать хотя бы месяц!